Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos el análisis Marathon de Bungie: El renacimiento del shooter de extracción de Bungie.

​Desde que se anunciara aquel lejano mayo de 2023, la sombra de Marathon ha planeado sobre la industria como una promesa de cambio. Tras décadas de dominio con Halo y Destiny, Bungie se enfrentaba a su mayor reto: revivir una franquicia de culto de los 90 y transformarla en un extraction shooter capaz de competir en un mercado saturado. Hoy, tras semanas sumergidos en el mundo de Tau Ceti IV, podemos confirmarlo: Marathon no es solo un éxito; es el nuevo estándar de oro del género. Es un juegazo que solo tiene un inconveniente. Si no has jugado y tienes nivel en los juegos de shooter te va a costar mucho al principio que no te maten antes de la extracción y perder todo tu progreso pero si te encantan este tipo de juegos este es de sobresaliente.

Os dejamos el vídeo del análisis y primer gameplay

​La Estética del Futuro: «Graphic Retro Futurism»

​Lo primero que impacta de Marathon es su identidad visual. Bungie ha abandonado la «fantasía espacial» de Destiny para abrazar lo que ellos denominan Graphic Retro Futurism. Es una mezcla audaz de colores vibrantes (cian, magenta, amarillo) con una iconografía técnica que recuerda al diseño gráfico industrial de finales del siglo XX.

​El mundo no se siente como un vertedero espacial genérico. Cada rincón de la nave Marathon y la superficie de Deimos respira una coherencia visual asombrosa. Los terminales de datos parecen sacados de una oficina de 1970 reimaginada por una IA hiperavanzada, y los Runners —los personajes que controlamos— lucen un estilo techwear que fusiona lo funcional con lo vanguardista. Esta apuesta estética no es solo cosmética; ayuda a la legibilidad en combate, permitiendo identificar amenazas y objetivos en medio del caos cromático.

El regreso de Marathon, el legendario shooter de Bungie, se ha posicionado como uno de los estandartes técnicos de la PS5 Pro (lanzado en marzo de 2026). Bungie ha aprovechado la arquitectura de la nueva consola para ofrecer una experiencia visual y sonora que va más allá de lo visto en la PS5 estándar.

​Gráficos y sonido

El motor Unreal Engine 5 que usa Bungie y el mando DualSense elevan la experiencia en la la PS5 Pro donde hemos probado el juego.

El salto Visual: Renderizado a 4K con PSSR

Bungie ha optimizado su motor gráfico para trabajar en conjunto con la tecnología PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Resolución Dinámica a 5K: En la PS5 Pro, el juego realiza un renderizado interno de hasta 5K , que luego se reescala a 4K para ofrecer una nitidez extrema. Esto elimina prácticamente cualquier rastro de aliasing (bordes de sierra), algo crucial para detectar enemigos a larga distancia en un shooter de extracción.

Iluminación y Ray Tracing: El motor destaca por su estilo artístico vibrante y «limpio». En la Pro, los reflejos en las superficies metálicas y los efectos de luz volumétrica de Tau Ceti IV son más estables, manteniendo los 60 FPS constantes incluso en momentos de máximo caos.

Sonido: Inmersión total

Bungie siempre ha sido referente en sonido, y con Marathon han llevado el Audio 3D de PS5 a un nivel táctico:

Eco-localización de «Runners»: El diseño de sonido permite identificar no solo la dirección de un disparo, sino la profundidad y el tipo de material sobre el que camina un enemigo.

Optimización para Tempest 3D: En la PS5 Pro, la fidelidad del audio es más rica, permitiendo separar las capas ambientales del ruido de combate de forma más clara.

Jugabilidad con el DualSense (PS5 Pro)

El mando es una extensión del cuerpo del «Runner» en el juego. Bungie ha implementado funciones específicas:

Gatillos Adaptativos con «Mordida»: Cada arma tiene una resistencia distinta. Los rifles de pulsos tienen una vibración rítmica, mientras que las armas pesadas ofrecen una resistencia inicial mayor al apretar el gatillo.

Respuesta Háptica Detallada: Puedes sentir a través de la vibración el estado de tus escudos o la dirección desde la que estás recibiendo daño ambiental (como radiación o calor).

Puedes sentir a través de la vibración el estado de tus escudos o la dirección desde la que estás recibiendo daño ambiental (como radiación o calor). Altavoz del mando: Se utiliza para las comunicaciones críticas de la IA, lo que separa el ruido de la batalla (auriculares/TV) de las instrucciones tácticas directas.

​Gameplay: La perfección de Bungie

​Si algo sabe hacer Bungie es que disparar se sienta bien, y en Marathon han alcanzado la cúspide. El gunplay es, sencillamente, el mejor del mercado actual. Cada arma tiene una «firma» única: el retroceso, el sonido metálico de la recarga y la respuesta visual al impactar en un enemigo son perfectos.

​Las «Shells» y la personalización táctica

​A diferencia de otros juegos del género donde el equipo es lo único que importa, aquí seleccionamos Runner Shells (carcasas). Cada una ofrece un estilo de juego base:

​Rook: Ideal para los que prefieren el riesgo, optimizada para el scavenging rápido.

​ Blackbird: La reina del sigilo y la infiltración.

La reina del sigilo y la infiltración. ​Locus: Diseñada para el choque directo y el control de zonas.

​El sistema de progresión es profundo pero justo. Aunque la pérdida de equipo al morir genera esa tensión característica del género, la sensación de avance se mantiene a través del desarrollo de nuestra base y la recolección de datos que expanden el lore.

​Un mundo vivo: Narrativa emergente y misterio

​Bungie ha aprendido de sus errores pasados. En Marathon, la historia no se cuenta solo a través de cinemáticas, sino a través del propio entorno y los contratos de facciones. El misterio de qué ocurrió realmente en la colonia de Tau Ceti IV se desvela de forma orgánica.

​Los jugadores no son solo mercenarios; son parte de una narrativa global que evoluciona con las estaciones. Las acciones de la comunidad pueden desbloquear zonas nuevas del mapa o cambiar la economía del juego. Esta integración de narrativa y multijugador es lo que separa a Marathon de competidores como Escape from Tarkov o Hunt: Showdown.

​»Marathon no busca ser el juego más difícil, sino el más inteligente. Cada incursión es una lección de riesgo versus recompensa.»

​Rendimiento

​En términos técnicos, el juego es impecable. En PS5 y Xbox Series X, Marathon mantiene unos 60 FPS estables con una resolución 4K nativa, incluso en los tiroteos más intensos. Los tiempos de carga son casi inexistentes gracias a una arquitectura de servidores optimizada que minimiza el matchmaking.

​Además, el audio espacial merece una mención aparte. En un extraction shooter, oír los pasos de un rival es la diferencia entre la vida y la muerte. El motor de sonido de Marathon es tan preciso que permite triangular la posición de un francotirador solo por el eco de su disparo contra las estructuras de metal de la nave.

​Análisis de facciones y economía

​El ecosistema de Marathon se sustenta en tres pilares: las facciones, el mercado y la extracción. El análisis de Marathon no estaría completo sin entender su intrincado sistema de Facciones y su Economía, dos pilares que Bungie ha diseñado para que el juego se sienta como un ecosistema vivo y competitivo en este 2026.

En Marathon, las facciones no son solo lore; son tus «patrocinadores» corporativos. No tienes que elegir una para siempre, sino que actúas como un mercenario que equilibra contratos para obtener mejoras específicas.

Facción Especialidad Técnica Beneficios de Progresión CyberAcme Economía y Gestión Aumenta el espacio del inventario, mejora los créditos obtenidos y la gestión de calor. Arachne Combate Cercano Desbloquea mods de armas de corto alcance, mejoras para el cuerpo a cuerpo e implantes de sigilo. Sekiguchi Genetics Habilidades y Cooldowns Reduce el tiempo de carga de las habilidades tácticas y desbloquea núcleos de energía avanzados. Traxus Armamento Pesado Facilita el acceso a armas de alto impacto y mods que rompen armaduras enemigas. MIDA Movilidad y Radar Mejora la velocidad de movimiento (Agility) y el rango de detección de amenazas. NuCaloric Supervivencia (Lore) Enfocada en suministros básicos y en descubrir los secretos de la expedición original de la UESC.

Marathon no es solo un juego; es el estándar de oro de lo que la nueva generación de hardware es capaz de hacer cuando el talento artístico se encuentra con la optimización técnica. Si tienes una PS5 Pro, este es el título que justifica cada euro de tu inversión.

La progresión de facción es permanente por temporada. Aunque pierdas tu equipo al morir en una incursión (run), tu reputación y las mejoras de estadísticas que hayas desbloqueado se mantienen, lo que suaviza la curva de castigo.

Extracción

La extracción en Marathon no es simplemente el final de la partida; es el momento de máxima tensión donde el motor gráfico de la PS5 Pro y el diseño de Bungie convergen para crear una experiencia de «todo o nada».

A diferencia de otros juegos del género, en Marathon la extracción es un evento activo y visible para todos los jugadores cercanos. No basta con llegar a un punto y desaparecer; tienes que sobrevivir al proceso.

Los puntos de extracción (LZ – Landing Zones)

Existen varios tipos de zonas de salida en Tau Ceti IV:

Zonas estándar: Marcadas en el mapa, suelen ser helipuertos o plataformas de carga. Activar una envía una señal de radio que otros jugadores (y la IA) pueden rastrear.

Marcadas en el mapa, suelen ser helipuertos o plataformas de carga. Activar una envía una señal de radio que otros jugadores (y la IA) pueden rastrear. Zonas de emergencia: Aparecen aleatoriamente o requieren llaves de datos (Data Keys) encontradas durante la incursión. Son más seguras pero difíciles de activar.

Aparecen aleatoriamente o requieren llaves de datos (Data Keys) encontradas durante la incursión. Son más seguras pero difíciles de activar. Zonas de élite: Ubicadas en el centro del mapa, permiten extraer grandes cantidades de botín pesado, pero te convierten en el objetivo de todo el servidor.

El proceso de «Inestabilidad»

Cuando inicias la extracción, comienza una cuenta atrás. Durante este tiempo:

El sonido cambia: El Audio 3D de la PS5 Pro se vuelve clave. Escucharás el motor de la nave de recuperación acercándose, pero también el crujido de las pisadas de otros Runners que intentan emboscar para robarte el botín.

El Audio 3D de la PS5 Pro se vuelve clave. Escucharás el motor de la nave de recuperación acercándose, pero también el crujido de las pisadas de otros que intentan emboscar para robarte el botín. Defensa del perímetro: Debes mantenerte dentro de un área específica. Si sales de ella para esconderte demasiado lejos, el temporizador se detiene.

Es en estos minutos finales donde la PS5 Pro justifica su potencia:

Visibilidad en el Caos: Cuando se lanza el humo de señalización o las bengalas para la extracción, el sistema PSSR mantiene la imagen nítida. En la PS5 estándar, los efectos de partículas a veces emborronan la silueta de los enemigos; en la Pro, puedes ver a través del humo con precisión quirúrgica.

Cuando se lanza el humo de señalización o las bengalas para la extracción, el sistema mantiene la imagen nítida. En la PS5 estándar, los efectos de partículas a veces emborronan la silueta de los enemigos; en la Pro, puedes ver a través del humo con precisión quirúrgica. Háptica de Alerta: El mando DualSense vibra de forma direccional si alguien entra en tu zona de extracción. Es un «sexto sentido» táctil que te avisa por dónde viene el peligro antes de que lo veas.

El riesgo: El efecto «Loot Drop»

Si mueres durante la extracción (el temido exit camp), las reglas son claras:

Pierdes todo el botín físico: Armas, materiales y chips que encontraste en esa partida quedan en el suelo para quien te mató. Conservas la experiencia: Como mencioné antes, el progreso de tus Facciones y tu nivel de cuenta no se pierden, lo que reduce la frustración. El Seguro: Si habías asegurado tu arma principal con créditos de CyberAcme, la recuperarás en tu inventario tras un tiempo de espera.

Para defender un punto de extracción en la PS5 Pro, necesitas configuraciones que prioricen el control de área y la capacidad de reacción rápida. Gracias a los gatillos adaptativos y la fluidez de los 60/120 FPS, estas son las tres mejores Builds de Extracción que están dominando el meta en 2026:

El centinela de hierro (Build de control de área)

Esta build está diseñada para jugadores que prefieren llamar a la nave y plantar cara. Se basa en armas de la facción Traxus.

Arma Principal: Mjolnir-7 Heavy Rifle . Tiene un retroceso contundente que se siente físicamente en el DualSense . En la PS5 Pro, su mira térmica resalta a los enemigos a través del humo de extracción con una claridad asombrosa.

. Tiene un retroceso contundente que se siente físicamente en el . En la PS5 Pro, su mira térmica resalta a los enemigos a través del humo de extracción con una claridad asombrosa. Arma Secundaria: Escopeta de fragmentación. Ideal para cuando los enemigos intentan entrar en tu círculo de extracción en el último segundo.

Escopeta de fragmentación. Ideal para cuando los enemigos intentan entrar en tu círculo de extracción en el último segundo. Habilidad Táctica: Torreta Desplegable o Minas de Proximidad. Esto obliga a los atacantes a mirar al suelo mientras tú los disparas desde una cobertura.

Esto obliga a los atacantes a mirar al suelo mientras tú los disparas desde una cobertura. Ventaja en PS5 Pro: La estabilidad del framerate permite que, aunque haya explosiones y humo por las minas, tu puntería no sufra ni un solo tirón.

El fantasma de Tau Ceti (Build de sigilo y emboscada)

Si prefieres esperar a que la nave esté a punto de llegar antes de revelarte, esta build de la facción Arachne es la tuya.

Arma Principal: K-9 Silenced SMG . Su cadencia es altísima. En el mando sentirás pequeñas pulsaciones rápidas que te ayudan a controlar las ráfagas cortas a la cabeza.

. Su cadencia es altísima. En el mando sentirás pequeñas pulsaciones rápidas que te ayudan a controlar las ráfagas cortas a la cabeza. Arma Secundaria: Arco de Energía o Rifle de Precisión con silenciador.

Arco de Energía o Rifle de Precisión con silenciador. Habilidad Táctica: Capa de Invisibilidad Temporal. Te permite estar dentro del rango de extracción sin ser visto en el radar enemigo.

Te permite estar dentro del rango de extracción sin ser visto en el radar enemigo. Ventaja en PS5 Pro: Gracias al Audio 3D, puedes detectar los pasos de alguien intentando flanquearte mientras estás invisible, dándote la vuelta exacta para ejecutarlo por sorpresa.

El especialista en supresión (Build de soporte/equipo)

Ideal si juegas en patrulla. Tu objetivo es que nadie se acerque lo suficiente como para lanzar una granada a tu equipo.

Arma Principal: Lanzagranadas de pulsos (tecnología de Sekiguchi ). No busca matar directamente, sino «aturdir» y drenar la energía de los escudos enemigos.

Lanzagranadas de pulsos (tecnología de ). No busca matar directamente, sino «aturdir» y drenar la energía de los escudos enemigos. Arma Secundaria: Pistola de ráfagas para rematar.

Pistola de ráfagas para rematar. Habilidad Táctica: Muro de Energía Portátil. Crea una cobertura instantánea donde no la hay.

Crea una cobertura instantánea donde no la hay. Ventaja en PS5 Pro: El trazado de rayos (Ray Tracing) de los escudos y muros de energía se ve espectacular, pero lo más importante es que los efectos de distorsión visual no afectan a tu visibilidad del resto del campo de batalla.

En los ajustes de Marathon para PS5 Pro, asegúrate de activar la «Respuesta de Gatillo en Recarga». Esto te da una sensación física en el dedo cuando el cargador está vacío, permitiéndote recargar de forma instintiva milisegundos antes de que tu cerebro procese que te has quedado sin balas.

Consejos PS5 Pro para Marathon

No seas el primero en llamar a la nave. En los mapas de alta densidad, lo ideal es esperar a que otro equipo inicie una extracción en una zona cercana para que los «cazadores» se distraigan con ellos, dejándote el camino libre hacia una zona de salida secundaria. En los ajustes de Marathon para PS5 Pro, asegúrate de activar la «Respuesta de Gatillo en Recarga». Esto te da una sensación física en el dedo cuando el cargador está vacío, permitiéndote recargar de forma instintiva milisegundos antes de que tu cerebro procese que te has quedado sin balas. En la PS5 Pro, el motor de audio es tan preciso que esconderse en un rincón no es suficiente. No corras constantemente. El «sprint» genera un ruido que aparece en el HUD de otros jugadores cercanos como una perturbación. Si sospechas que hay alguien cerca, camina agachado. Si escuchas un sonido metálico hueco, el enemigo está en una pasarela superior. Si el sonido es sordo, está al mismo nivel que tú. Aprender estos matices te salvará la vida. Tu personaje en Marathon genera calor al usar habilidades y armas de energía. No agotes tu barra de energía justo antes de entrar en una zona de combate. Si tu personaje se sobrecalienta, el DualSense empezará a vibrar de forma errática y tus movimientos serán más lentos, convirtiéndote en un blanco fácil. Lleva siempre un «Heat Sink» (disipador) en tu acceso rápido para enfriarte tras una pelea intensa. La mayoría de los jugadores mueren por avaricia. Cuando llegues a un punto de extracción y actives la señal, tienes unos 30 segundos críticos. Nunca te quedes parado en el centro de la zona. Activa la extracción y aléjate unos 20 metros hacia una cobertura con sombra. El PSSR de la PS5 Pro hace que las sombras sean muy densas; úsalas para camuflarte mientras esperas a que la nave aterrice. El mando de la PS5 Pro tiene gatillos muy sensibles. Ve a los ajustes de control y reduce ligeramente la zona muerta (deadzone) de los gatillos. Esto, combinado con la resistencia háptica de Bungie, te permitirá disparar armas semiautomáticas mucho más rápido, ganando esos milisegundos vitales en los duelos 1vs1. A veces nos obsesionamos con encontrar armas épicas. Al principio de tu carrera, prioriza llenar tu inventario con materiales comunes. Estos se venden rápido y te permiten financiar el Seguro de Equipo. Jugar con seguro te quita el «miedo a perder» (gear fear), lo que te permite jugar con más confianza y agresividad. Tau Ceti IV cambia según el clima dinámico del motor de Bungie. Si empieza una tormenta de arena, la visibilidad cae. Es el momento perfecto para moverte por zonas abiertas donde normalmente los francotiradores te eliminarían. En la PS5 Pro, verás que la tormenta tiene efectos de partículas que no bloquean totalmente tu visión si usas miras de corto alcance.

En resumen, la extracción en Marathon es una coreografía de nervios de acero. Con la fluidez de la PS5 Pro, esa fracción de segundo que ganas al apuntar gracias a los 60 FPS estables es, literalmente, lo que decide si vuelves a casa con tesoros o con las manos vacías. Es un juego sobresaiente. Si te gustan los shooter de Extracción no duden en comprarlo en, porque es uno de los juegos del año.