La máxima experiencia del fútbol con Fire TV

A partir del 14 de junio, Fire TV se convierte en un gran destino para que los amantes del deporte disfruten del fútbol europeo de este verano

Gracias a Alexa, el asistente de voz de Amazon, los clientes de Fire TV pueden acceder a la oferta de contenidos de fútbol simplemente diciendo: «Alexa, abre la página de fútbol»

Según un estudio encargado por Amazon, 1 de cada 4 encuestados en España se ha planteado «fingir» que está enfermo para evitar ir a trabajar y poder ver un partido

Con el inicio del torneo hoy viernes 14 de junio, los clientes de Fire TV en España pueden sumergirse en la emoción del evento futbolístico europeo del año desde la comodidad de sus hogares[. Un estudio encargado por Amazon revela que se trata del evento futbolístico más esperado del año, con un 91% de los encuestados en España afirmando que seguirán el campeonato.

En cuanto a la forma óptima de ver los partidos, el 77% de los participantes en la encuesta coinciden en que la experiencia es mejor a través de la televisión o de servicios de streaming, lo que les permite seguir los comentarios, los análisis previos a los partidos, las repeticiones de los goles y mucho más. Para esta mayoría, Fire TV, la familia de reproductores multimedia en streaming más popular del mundo, representa una excelente opción, ya que, a través de la app RTVE Play disponible en Fire TV, los espectadores pueden acceder a los partidos en directo, resúmenes, entrevistas y análisis de los partidos de fútbol europeo que se estén celebrando.

Los clientes de Fire TV en España pueden encontrar todo el contenido reunido en un solo lugar accediendo a los banners en pantalla o con solo decir: «Alexa, abre la página de fútbol«. Además, Alexa es una gran aficionada a los deportes, y algunas de las consultas más populares de los usuarios en España están relacionadas con el fútbol: días de partido, horarios y resultados en tiempo real. Los usuarios pueden preguntar cosas como «Alexa, ¿cuándo juega España?» o «Alexa, ¿quién es el futbolista del día?«. Y, para disfrutar plenamente de estos encuentros, basta con decir: «Alexa, activa el modo futbolera» y «Alexa, anima a la selección«.

El estudio de Amazon mencionado anteriormente también revela que casi 1 de cada 4 encuestados en España se ha planteado «fingir» que está enfermo durante el torneo para evitar ir a trabajar y poder ver un partido. Tanto para los aficionados más acérrimos como para aquellos que buscan un entretenimiento de primera clase, Fire TV ofrecerá un mes repleto de emoción con partidos en directo, resúmenes, análisis y una selección curada de películas, programas y series, perfecta tanto para los entusiastas del fútbol como para los espectadores ocasionales.

Descubre aquí cómo Fire TV sigue innovando en nombre de nuestros clientes después de 10 años.

Si quieres saber más sobre los dispositivos Fire TV disponibles en España, haz clic aquí.

Del mismo sondeo a 1000 aficionados al fútbol en España podemos extraer:

Uno de cada cuatro aficionados se planteó “fingir que están enfermos” para no perderse ni un solo partido de La Roja en la lucha por el trofeo europeo este verano.

Tres cuartas partes (77%) dicen que prefieren ver los partidos en la televisión en casa y consideran que ofrece una mejor experiencia.

Casi la mitad de los encuestados (45%) prefieren estar con su familia para animar a la selección.

Más de la mitad (65%) creen que Kylian Mbappé ganará la Bota de Oro.

Ocho de cada diez (86%) creen que España llegará a las semifinales, seguida por Alemania (65%), Francia (53%) e Inglaterra (55%).

Los 10 mejores momentos del fútbol europeo votados por los aficionados españoles:

España gana un torneo importante tres veces consecutivas: 2008, 2010 y 2012 (81%) Grecia sorprende al mundo al vencer a Portugal en la final del torneo de 2004 (52%) Mario Balotelli se quita la camiseta después de marcar el segundo gol contra Alemania en 2012 (49%) Gales se clasifica por primera vez al torneo y llega a las semifinales en 2016 (48%) Grecia gana el torneo en 2004 (47%) El gol en el último minuto de Michel Platini contra Portugal que lleva a Francia a la final en 1984 (46%) El gol de volea de Zlatan Ibrahimović contra Italia en 2014 (45%) El tiro de falta de 25 metros del capitán alemán Michael Ballack contra Austria en 2008 (45%) Islandia vence a Inglaterra y los elimina del torneo en los octavos de final en 2016 (44%) El italiano Pirlo Panenka marca con indiferencia un penalti contra el inglés Joe Hart en 2012 (41%)

