NVIDIA lanza Project G-Assist, ACE PC NIMs, nuevos portátiles RTX AI y mucho más en COMPUTEX

Tarjetas GeForce y chasis SFF-Ready

Los PC de formato pequeño (SFF o Small Form Factor por sus siglas en inglés) incorporan potentes componentes en chasis elegantes que resultan más fáciles de transportar o encajar en espacios reducidos. Sin embargo, la compatibilidad de componentes ha sido un reto que ha obligado a los usuarios de estos equipos a buscar en las hojas de especificaciones y preguntar a otros usuarios si hay espacio disponible y holgura para las piezas.

Para más detalles, diagramas de compatibilidad de tamaños, cajas compatibles y una lista de todas las tarjetas gráficas actualmente compatibles, no dejes de visitar nuestro artículo SFF-Ready

RTX Remix se pasa a código abierto

IA para la creación de contenidos

NVIDIA también está integrando la aceleración de IA RTX en aplicaciones para creadores, modders y entusiastas del vídeo. A partir de esta semana, RTX acelerará la popular aplicación ComfyUI, lo que supondrá una mejora del rendimiento de hasta el 60% con respecto a la versión actual, y un rendimiento 7 veces superior en comparación con el MacBook Pro M3 Max.

Kit de herramientas de IA RTX para modelos de IA personalizados en PC

Para ayudar a los desarrolladores a crear herramientas de IA específicas para aplicaciones que se ejecuten en PC, NVIDIA presenta RTX AI Toolkit, un flujo de trabajo integral para la personalización, optimización e implantación de modelos de IA en PC RTX AI.

El kit de desarrollo de software (SDK) NVIDIA AI Inference Manager AIM, ya disponible en acceso anticipado, simplifica la complejidad de la integración de la IA para los desarrolladores de aplicaciones de PC mediante la orquestación de la inferencia de IA sin problemas a través de los PC y la nube. También preconfigura el PC con los modelos, motores y dependencias de IA necesarios en el formato de un NIM y admite todos los principales backends de inferencia, incluidos TensorRT, DirectML, Llama.cpp y PyTorch-CUDA en diferentes procesadores, incluidas GPU, NPU y CPU.

Actualización de la beta de NVIDIA App el 4 de junio

Tres meses de PC Game Pass gratis

Si nunca has probado PC Game Pass, ¡ahora es el momento perfecto! Nos hemos asociado con Xbox para ofrecer a los jugadores de GeForce tres meses de acceso gratuito a PC Game Pass , a partir del 4 de junio. Y si estás fuera de casa o tu PC no está preparado para renderizar juegos con los ajustes al máximo y muchos FPS, puedes jugar a más de 130 títulos de PC Game Pass en GeForce NOW