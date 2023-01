Compartir Facebook

El retorno de Tamagotchi: los robots de juguete se convierten en el regalo más buscado para Reyes 2023

La categoría de robots de juguete se dispara estas navidades con un aumento de búsquedas del 668 % en comparación con el año anterior

Clásicos como las bicicletas también experimentan una subida superior al 70% en las Navidades de este año

“Los consumidores españoles dedican cada vez más tiempo a sus compras navideñas, a diferencia de las compras de última hora tan habituales hace unos años”

Uno de los momentos más mágicos y especiales del año está a la vuelta de la esquina. Mientras los más pequeños de la casa aguardan con nervios e ilusión, los Reyes Magos y su amplio séquito de pajes ultiman todos los detalles. Y todo apunta a que 2023 será el gran año de los juguetes tecnológicos. Según datos del comparador de precios idealo.es, que ha analizado los juguetes más demandados en España, los robots de juguete son la categoría que más crece con respecto al año pasado (+668 %).

Un fuerte impulso logrado en gran medida por el regreso del clásico Tamagotchi, la mascota digital que hizo las delicias de pequeños y mayores a finales de los 90. Además, la categoría también crece gracias a las opciones de robots educativos y programables, la ocasión perfecta para iniciar a los más pequeños en el creciente mundo de la robótica y programación.

La fiebre de los 90 está de vuelta, y parece que esta vez para quedarse. El juego con más éxito de la década regresa con una versión actualizada y sí, ¡ya se han hecho públicas las primeras imágenes! El Tamagotchi, la mascota virtual que nació en Japón en 1996, vuelve con las adaptaciones propias de la época en la que nos encontramos: pantalla a color, posibilidad de conectarlo al teléfono inteligente y un sinfín de actividades que podrás desempeñar con tan solo tres botones.

Entre las nuevas funciones del Tamagotchi On Wonder Garden está la de viajar, casarse o celebrar cumpleaños. ¡Pero atento! Porque si te preocupa la posibilidad de no poder dedicarle el suficiente tiempo y temer que muera, existe una nueva función para evitar que esto ocurra. Se trata de un hotel virtual que, a modo de guardería, podrá mantener a tu mascota en modo stand by durante horas sin riesgo a que quede desatendido. ¡Eso sí! Tras sacarlo de allí, deberás seguir alimentándolo y entreteniéndolo, incluso si la pantalla está apagada.

Aunque su máxima de carecer de conexión a internet sigue siendo un hecho, parece que la nueva adaptación del Tamagotchi recuperará la opción bluetooth que ya incorporó en versiones anteriores. Precisamente, será esa característica la que permitirá que se pueda pasar a la pantalla de cualquier teléfono sin necesidad de gastar datos. Una opción asequible y que aumentará las posibilidades del juego que tanto disfrutaron los niños y adolescentes de los 90.

¿Dónde radica su éxito? Solo tiene tres botones, pero resultan suficientes para desempeñar la función de cuidado que tanto enganchó tras su lanzamiento. Aunque hay quien sabe que su primera versión llegó en 1996, aún se desconoce su verdadero origen. Aki Maita, una japonesa de 31 años que trabajaba para Bandai, fue la desarrolladora del primer Tamagotchi. Y aunque el éxito posterior hace que resulte casi imposible pensar en la posibilidad de que el juguete no triunfase, antes de comercializarlo de manera oficial se lo regaló a 200 quinceañeras. ¿El motivo? Servir de test para confirmar que, sin género de dudas, la pequeña máquina se iba a convertir en el jueguete predilecto de miles de niños y adolescentes en todo el mundo. A través de pequeñas alarmas y completamente analógico, el Tamagotchi llegó a nuestras vidas convertido en el primer ejemplo de desarrollo de un vínculo emocional con una máquina. El resultado fue todo un éxito y, desde entonces, la empresa nipona ha comercializado 47 tipos. Es cierto que no todo el mundo ha podido disfrutar de ellos, pero el gigante japonés no permitió que su juguete estrella desapareciera del todo y lanzó con frecuencia nuevas actualizaciones en su país de origen. Aún no está claro cuando llegará al continente europeo, pero parece que Tamagotchi On Wonder Garden hará su primera aparición el 26 de julio en Norteamérica y Japón. El precio se estima que oscile los 60 dólares y sí, ¡ya se puede reservar por Amazon! ¿Cómo será su vuelta? ¿Se convertirá en tendencia al igual que lo hicieron sus antecesores?

De hecho, los robots de juguete han conseguido arrebatar la primera posición a las figuras de FunkoPop!, el juguete más buscado el año pasado en España, que sin embargo se estanca y pierde la corona como el regalo estrella de las navidades que fuera en años anteriores. Lo mismo sucede con la tercera categoría más deseada, los juegos de construcción y de imitación, un clásico que apenas experimenta un crecimiento del 3 %.

Los clásicos resisten: se siguen pidiendo muñecas y bicicletas

A pesar del éxito de la robótica y los Funkopop! en los Reyes de 2022 y 2023, lo cierto es que los grandes clásicos también consiguen colarse en la lista de más deseados. Y es que parece garantizado que los parques y calles españoles volverán a llenarse el día 6 de enero de pequeños estrenando su primera bicicleta. Así lo demuestra la categoría de bicicletas infantiles, que se convierten en uno de los regalos que mayor crecimiento experimenta este año, con una subida del 73 %, al igual que los patinetes, cuyas búsquedas han aumentado un 70 %.

Por su parte, las muñecas experimentan un incremento del 40 % respecto al año pasado, resistiendo todo tipo de modas. El claro ejemplo es Barbie, que experimenta una subida del 58 %, y vuelve a vivir una nueva edad dorada a sus 64 años y con el estreno de su esperada película a la vuelta de la esquina, con una imagen renovada, más inclusiva y haciendo gala de su lema “sé lo que quieras ser”.

Una de las principales conclusiones del estudio de idealo.es es la falta de interés que generan los juegos de imitación, como las cocinitas, que apenas crecen un 8 %, o las herramientas, que descienden un 4 %, con respecto al año pasado

Los españoles compran juguetes en función del género, pero cada vez menos

Según la última encuesta elaborada por el comparador de precios idealo.es, uno de cada tres españoles sigue comprando regalos influenciados por roles de género.

De esta forma, el sondeo desvela que, al escoger un regalo para una niña, el 19 % elige una muñeca, mientras que un 13 % se inclina por juguetes de imitación, como una cocinita. En lo que respecta a los varones, un 22 % de los españoles deciden regalarles juguetes de bloques de construcción, y un 17 % se decanta por un balón. Además, esta encuesta también concluye que los hombres, con un 42 %, son más propensos a comprar productos que siguen estereotipos de género, al tiempo que el porcentaje de mujeres que eligen estos artículos es del 31 %. Sólo un 4,7 % de los encuestados regalaría una muñeca a un niño.

“Los consumidores españoles dedican cada vez más tiempo a sus compras navideñas, a diferencia de las compras de última hora tan habituales hace unos años. Una tendencia que nos permite elegir productos de mayor calidad y, sobre todo, ahorrar dinero en momentos complicados como este periodo inflacionista” señala Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es.

