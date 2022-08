Aumentan los fraudes online en reservas de transporte y alojamiento.

Gracias a Internet, organizar las vacaciones es más fácil que nunca. En este sentido, Kaspersky ha elaborado una serie de recomendaciones para evitar estafas y proteger la seguridad online al planear y reservar las vacaciones, y no sólo en verano.

En estas fechas aumentan las escapadas a la costa, las reservas por Internet se incrementan y, con ello, las estafas online en la contratación de apartamentos, hoteles o excusiones. Ser víctima de una infección por malware, fraude o cualquier otro tipo de ataque cibernético es un problema que crece exponencialmente en estas fechas.

“Es cierto que Internet ha revolucionado el modo en que reservamos nuestras vacaciones y viajes, facilitándonos encontrar gangas y ofertas de todo tipo, pero este hecho también permite a los estafadores conocer las preferencias de los usuarios. Por este motivo, es necesario estar atentos y comprobar cada detalle antes de realizar un pago por un billete de avión o la reserva de un hotel”, alerta Marc Rivero, Senior Security Researcher de Kaspersky.

Para contrarrestar estos riesgos y disfrutar de forma segura de unos días de descanso, Kaspersky ofrece las siguientes recomendaciones:

Webs fraudulentas de venta de billetes. La mayoría de los viajes comienzan con la compra de un billete de avión o de tren. Los expertos de Kaspersky alertan del alto número de sitios web falsos que afirman ofrecer a los usuarios la posibilidad de comprar billetes de avión a precios más baratos. Suelen ser páginas de phishing bien elaboradas que imitan a famosas aerolíneas y comparadores de billetes de avión. Algunos de estos sitios web muestran incluso los detalles de vuelos reales, con phishers experimentados que envían solicitudes de búsqueda a agregadores de vuelos y muestran la información recibida de ellos. Sin embargo, en lugar de entregar los billetes de avión prometidos, se quedan con el dinero del usuario y utilizan su información personal con fines maliciosos (por ejemplo, vendiendo los datos bancarios en la dark web).

En este sentido, los expertos de Kaspersky recuerdan que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, puede que se trate de una estafa. Para evitar incidentes a la hora de reservar alojamientos o comprar billetes, fíjate bien en la URL y puede que descubras que estás navegando en un sitio totalmente diferente al que pensabas. Comprueba minuciosamente la barra de direcciones antes de introducir información sensible como tu nombre de usuario o contraseña. Si la URL resulta sospechosa o está mal escrita, no se parece a la original o utiliza símbolos especiales en lugar de letras, no registres nada. En caso de duda, comprueba el certificado del sitio haciendo clic en el icono del candado que aparece a la izquierda de la URL.

Si no conoces la web que te ofrece estas vacaciones tan increíbles, busca reseñas online en otros sitios. Si encuentras malas críticas sobre este sitio o no localizas ninguna, no reserves nada por muy bien que suene. En todo caso, es importante utilizar siempre una solución antivirus de confianza que te avise cuando un enlace conduzca hacia un sitio web de phishing o de contenido malicioso.

Falsos sorteos de billetes con descuento. Hay muchas páginas falsas que intentan atraer viajeros con sorteos de billetes de avión y tarjetas regalo. Se ofrece a los usuarios la posibilidad de responder a una pequeña encuesta e introducir sus datos personales a cambio de un generoso descuento en un billete de avión. Como ocurre con las ofertas demasiado buenas para ser verdad, se trata de webs de phishing, que recogen la información personal y los datos de las tarjetas de las víctimas.

Además, la encuesta suele terminar con la petición de compartir la página con los amigos para participar en el sorteo. En estos casos, los ciberdelincuentes utilizan a las propias víctimas como herramienta para seguir propagando la estafa, y es que un enlace enviado por personas conocidas parece más fiable que uno recibido de un desconocido.

Un consejo para evitar caer en esta estafa es visitar la web oficial de la empresa en cuestión para confirmar que el sorteo existe. También se debe comprobar cuidadosamente los enlaces a los que te lleva el anuncio del sorteo.

Bizum inverso. Bizum ha ganado popularidad durante los últimos años, hasta el punto de que son muchos los alojamientos vacacionales que permiten realizar el pago con este método. En este sentido, los propietarios deben ser precavidos, ya que muchos estafadores utilizan el engaño del bizum inverso. Para ello, contactan con el alojamiento -generalmente, casas de particulares- mostrando su interés en alquilar la vivienda para la época estival. Una vez cierran el acuerdo, envían al dueño o intermediario un bizum en el que no hacen un pago, sino que solicitan la cantidad acordada. Si el receptor no presta atención y acepta la transacción, será él quien esté pagando al estafador.

Pagos poco seguros. Nunca pagues con dinero en efectivo, transferencias bancarias o giros postales. Utiliza sólo tarjetas bancarias que permitan que el dinero se recupere en caso de fraude. Asegúrate siempre de que cuando estés haciendo un pago con tarjeta de crédito online se vea “https” en la URL de tu navegador –es la prueba más tangible de que tus pagos están protegidos–. También puedes usar Kaspersky Safe Money para añadir una capa adicional de seguridad a tus transacciones online.

Reservas a través del móvil. Debido a las pantallas más pequeñas y las diferencias de visualización de los navegadores en los dispositivos móviles, muchas veces es difícil saber si estás usando una página segura en los pagos online. Por ello, es mejor que reserves y pagues tus vacaciones desde tu ordenador o portátil. Pero si tienes que usar un dispositivo móvil, protege tu tablet y/o Smartphone con un paquete de seguridad móvil para analizar tus dispositivos iOS y Android respecto a las amenazas de malware más recientes.

Desde Kaspersky se recomienda seguir algunos consejos básicos para tener unas vacaciones seguras:

Comprobar cuidadosamente la URL de los sitios donde vayamos a comprar, buscando faltas de ortografía o símbolos que no correspondan con el sitio web original.

de los sitios donde vayamos a comprar, buscando faltas de ortografía o símbolos que no correspondan con el sitio web original. Para asegurarse de que las ofertas son reales, se debe reservar solo a través de proveedores de confianza , escribiendo el nombre del sitio web manualmente.

, escribiendo el nombre del sitio web manualmente. No hacer clic en enlaces que provengan de fuentes desconocidas que lleguen a nosotros de forma sospechosa (mails, redes sociales…).

en enlaces que provengan de fuentes desconocidas que lleguen a nosotros de forma sospechosa (mails, redes sociales…). Visitar el sitio web oficial de la empresa si ves en tu email o en redes sociales un supuesto sorteo de alguna compañía de viajes o aerolínea para confirmar que el sorteo existe.

de la empresa si ves en tu email o en redes sociales un supuesto sorteo de alguna compañía de viajes o aerolínea para confirmar que el sorteo existe. Utiliza una buena solución de seguridad que te proteja de los correos electrónicos de spam y de los ataques de phishing.

Más información sobre estafas online durante las vacaciones en el blog de Kaspersky.