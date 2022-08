Anunciado Life is Strange Arcadia Bay Collection para Nintendo Switch

LIFE IS STRANGE ARCADIA BAY COLLECTION LLEGARÁ A NINTENDO SWITCH EL 27 DE SEPTIEMBRE.

Esta nueva colección que se publicará el 27 de septiembre para Nintendo Switch contiene las versiones remasterizadas de los aplaudidos Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm , y nos permite disfrutar de estas emotivas aventuras en cualquier lugar por primera vez.

SQUARE ENIX ha anunciado hoy que el 27 de septiembre de 2022 se publicará Life is Strange Arcadia Bay Collection para Nintendo Switch, lo que supone el debut de estas aventuras narrativas en la plataforma portátil. Ya es posible reservar este título en formato físico.

El nuevo tráiler de Life is Strange Arcadia Bay Collection puede verse aquí:

¡Disfruta de dos galardonados juegos de Life is Strange por primera vez en Nintendo Switch!

Conoce a unos personajes inolvidables en dos historias fascinantes optimizadas para Nintendo Switch con gráficos remasterizados y animaciones mejoradas.

Domina la habilidad sobrenatural de Max para retroceder en el tiempo o las insolencias de Chloe para cambiar el curso de los sorprendentes acontecimientos en Arcadia Bay.

Life is Strange Arcadia Bay Collection incluye Life is Strange Remastered y Life is Strange: Before the Storm Remastered.

Características de esta nueva colección:

Dos juegos completos.

Gráficos remasterizados para los personajes y las localizaciones, mejorados y optimizados para Nintendo Switch.

Animaciones perfeccionadas para los personajes con captura de movimientos faciales (Life is Strange Remastered).

Historias con elecciones y consecuencias que dan lugar a múltiples finales.

Domina la habilidad de Max para retroceder en el tiempo o las insolencias de Chloe para cambiar el curso de los acontecimientos.

Todas las canciones de la impresionante banda sonora, que incluye temas originales y con licencia.

Jon Brooke, codirector del estudio en Square Enix External Studios, comenta: «Para empezar, he de reconocer el mérito de DON’T NOD por crear el increíble Life is Strange original y he de agradecer a Deck Nine Games que hayan llevado la expresividad emocional de sus inolvidables personajes a niveles insospechados en estas nuevas ediciones. Trasladar estas premiadas historias a Nintendo Switch por primera vez era importantísimo para nosotros, y también para Deck Nine, tal como han demostrado durante su desarrollo. Nos hace mucha ilusión poner estos imprescindibles títulos en manos de un montón de jugadores nuevos».

Life is Strange Arcadia Bay Collection para Nintendo Switch se lanzará el 27 de septiembre.