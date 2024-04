Las cerraduras inteligentes, la nueva tendencia en los hogares españoles. Nuki es lider

Las cerraduras inteligentes, la nueva tendencia en los hogares españoles

En la era actual, la tecnología ha permeado todos los aspectos de nuestra vida, incluido el funcionamiento cotidiano de nuestros hogares. La automatización, también conocida como el uso de la tecnología para realizar tareas, es una realidad omnipresente en todos los sectores. Un ejemplo palpable de esta tendencia es el uso de las cerraduras inteligentes, que han revolucionado la manera en que protegemos y accedemos a nuestros hogares.

A medida que nos adentramos en esta era digital, las cerraduras tradicionales van quedando obsoletas, incapaces de proporcionar los beneficios que los usuarios buscan. Los hogares que han adoptado sistemas inteligentes han experimentado un nivel de control y seguridad sin precedentes, otorgando a sus propietarios una sensación de tranquilidad inigualable y un control total.

La automatización en los hogares, conocida como domótica, engloba un conjunto de tecnologías diseñadas para controlar de manera inteligente diversos aspectos del hogar. España se posiciona como un mercado clave para los dispositivos conectados del hogar, anticipando un crecimiento del 300% hasta el año 2024 y Nuki se consolida como líder en el mercado, destacando el aumento del 50% de las ventas en el último año y superando el crecimiento global con un 86%.

Para entender el éxito de las cerraduras inteligentes es necesario realizar una comparativa con las cerraduras tradicionales, y poder percibir así las diferencias entre innovación, seguridad, comodidad y tradición.

Múltiples opciones para abrir y controlar una misma puerta

Con una cerradura inteligente instalada en tu puerta es posible saber de su actividad en todo momento y a cualquier distancia, permitiendo la posibilidad de actuar de inmediato ante un intento de acceso no autorizado.

Para permitir el acceso de terceros existen múltiples posibilidades, como es a través de la aplicación o con alguno de sus accesorios como el Keypad. Con él es posible establecer un código de acceso e incluso posibilitar el acceso a través de huella digital.

Configuración del paso

Pese a todas las posibilidades que existen para la apertura de la puerta, en caso de necesidad, el propietario puede impedir el paso en un momento determinado. Configuración perfecta para situaciones de peligro o para los accesos en oficinas, permitiendo solo el paso en unos horarios predeterminados. Además, es muy útil para la gestión de pisos turísticos, pudiendo cambiar el código de acceso en caso de que sea necesario e incluso e impedir la entrada en momentos de necesidad.

Pioneros en novedad

En temas de seguridad, la Nuki Smart Lock se convierte en un aliado perfecto para digitalizar el acceso al hogar y poder asignar accesos desde el propio smartphone, en cualquier momento y lugar. La cuarta generación de Nuki se presenta como la primera cerradura electrónica con soporte nativo de Matter, pudiendo utilizarse simultáneamente con las aplicaciones de otros fabricantes sin limitaciones. En los próximos años, se espera que cada vez más empresas fabricantes adopten el estándar y que Matter se convierta así en el nuevo estándar uniforme para el hogar inteligente en todo el mundo.

“Desde Nuki sabemos que hay cambios que no son fáciles, pero tal y como nos aseguran nuestros usuarios, este cambio no solo no es difícil, si no que se convierte en un indispensable y un facilitador del día a día. Con ello se posibilita el ahorro de tiempo, estrés y dinero evitando los peligros de la pérdida de llaves”, comenta el CEO de Nuki, Martin Pansy. “La domótica y la automatización de tareas han llegado para quedarse