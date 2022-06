Un nuevo ataque que suplanta a PayPal intenta estafar el pago a los ciudadano

Un nuevo ataque que suplanta a PayPal intenta estafar el pago a los ciudadanos

Avanan, una empresa de Check Point Software, descubre un ciberataque que intenta persuadir al usuario para que realice una llamada telefónica y cancelar un falso pedido y obtener así el número de teléfono de la víctima

Esta estafa utiliza lo que se denomina “recolección de números de teléfono” para más tarde llevar a cabo una serie de ataques, ya sea a través de mensajes de texto, llamadas o mensajes de WhatsApp

Avanan, una empresa de Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, ha descubierto una nueva ciberestafa que suplanta a la compañía Paypal. En noviembre, Check Point Software informaba de un ataque similar que suplantaba a Amazon. La amenaza funcionaba utilizando enlaces legítimos de Amazon, guiando al usuario para que hiciese una llamada telefónica para cancelar un pedido ficticio.

Ahora ha aparecido una campaña similar, esta vez suplantando la identidad de PayPal. Al igual que el email de Amazon, la única forma de «cancelar» el pedido es llamar a un número de teléfono. Desde abril de 2022, los investigadores de Avanan han observado un aumento de los ciberataques que suplantan a marcas populares como PayPal, utilizando una carta de confirmación de pedido para inducir a llamar a un teléfono de asistencia, donde se intentará robar la información bancaria.

Metodología de ataque

En esta amenaza envían lo que parece una confirmación de pedido de PayPal. En ella se indica al usuario que ha comprado más de 500 dólares en DogeCoin. Para cancelar el pedido, pueden llamar a un número de atención al cliente.

Imagen 1. Falsa notificación de PayPal que pretende inducir a los usuarios a llamar a un número de teléfono ficticio para anular el cargo.

La idea no solo es obtener información financiera, sino también el número de teléfono del usuario final. Esta estafa utiliza lo que se denomina “recolección de números de teléfono”. En lugar de cosechar credenciales para los inicios de sesión online, obtiene fácilmente el contacto a través de la función de identificación de llamadas. Una vez que lo obtienen, pueden llevar a cabo una serie de ataques, ya sea a través de mensajes de texto, llamadas o mensajes de WhatsApp.

El número que aparece en el correo electrónico con sede en Hawái ha estado vinculado a estafas en el pasado. Al llamar, piden el número de la tarjeta de crédito y el CVV para “cancelar” el cargo. Este ataque también funciona porque no hay ningún enlace en el cuerpo del correo electrónico. Cuando hay un link, la solución de seguridad del email puede comprobarlo para ver si es malicioso o no. Si no la tiene, es mucho más difícil. Con la combinación de ingeniería social en forma de lo que parece un pago fraudulento, y la ausencia de enlaces maliciosos, se trata de un ataque complicado que ha resultado difícil de detener.

“Las grandes marcas de pagos son algunas de las más suplantadas porque los internautas suelen fiarse de sus correos electrónicos. Para evitar estas estafas es primordial que los usuarios estén alerta y tengan conocimientos básicos de ciberseguridad que les permitan identificar cualquier intento malicioso. Empresas como Paypal, Amazon o Microsoft son un claro objetivo, por lo que hay que tener una atención extrema frente a cualquier entidad que nos pida datos personales”, advierte Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal.

Mejores prácticas para evitar estas ciberestafas