Avast da un paso adelante para proteger la libertad digital de todos

Su nuevo servicio de protección digital: Avast One , que está disponible desde hoy en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia y se lanzará en los mercados de habla no inglesa en breve. Este nuevo producto combina la premiada tecnología antivirus de Avast con un cortafuegos y una función de actualizador de software para proteger a los usuarios del uso de software obsoleto y de los ataques a la cadena de suministro.

Asume la misión de promover los derechos digitales y restablecer la relación de los ciudadanos digitales con Internet para crear un mundo online más saludable; para ello ofrece la nueva plataforma de protección gratuita Avast One a los usuarios de todo el mundo

Avast (LSE:AVST), líder mundial en seguridad digital y privacidad, ha presentado hoy su nueva identidad de marca y su propósito ampliado de proteger la libertad digital de todos los ciudadanos online.

Avast se compromete a promover los derechos digitales, sobre todo en la especialmente sensible área de la privacidad, mediante una nueva estrategia de libertad digital que incluye la colaboración con los responsables políticos, la filantropía y la innovación. La nueva imagen y tono de la marca reflejan el propósito más amplio de Avast, que incluye un innovador enfoque de la protección digital total con Avast One y un llamamiento a los usuarios a reiniciar su relación con Internet para disfrutar de una experiencia online mejor.

En un mundo actualmente marcado por la pandemia, Avast ha identificado cómo los riesgos online se han extendido más allá de los problemas de seguridad para dar paso a serias amenazas a la privacidad y la identidad personal. Según el Informe sobre la Ciudadanía Digital publicado hoy por Avast*, aunque seis de cada diez usuarios reconocen que Internet ha ganado mayor importancia durante la pandemia, las preocupaciones relacionadas con la seguridad y la privacidad han impedido al 73 % de los usuarios españoles realizar alguna actividad en Internet; siendo las mujeres (76 %) y los jóvenes de 18 a 24 años (68 %) los colectivos más preocupados.

Ondrej Vlcek, CEO de Avast, señala: «El mundo digital ha llegado a una encrucijada. Más de 4.800 millones de personas están conectadas hoy en día, más de la mitad de la población mundial, y garantizar que los usuarios puedan acceder a un Internet seguro se está convirtiendo cada vez más en un derecho digital fundamental. No basta con confiar en que los proveedores online tengan siempre en cuenta nuestros mejores intereses, y la gente busca ayuda para abordar la desigualdad en su relación con Internet y proteger su seguridad y privacidad. Como empresa de protección digital, creemos que podemos hacer más para mejorar la seguridad online y defendernos de la vigilancia encubierta mediante el seguimiento y la monitorización no deseados. Por lo tanto, Avast se compromete a luchar por la libertad digital y a proteger la privacidad de los ciudadanos digitales de hoy y los que se unirán a nosotros en el futuro.»

Como parte de la nueva orientación de la compañía, Avast ha anunciado el lanzamiento de:

Avast One, un nuevo servicio de protección digital : Avast fue pionera en la creación de antivirus gratuitos hace 20 años y se compromete a ofrecer los mejores productos de protección gratuitos a todos los usuarios. El nuevo producto estrella de Avast combina la premiada tecnología antivirus de Avast con un cortafuegos y una función de actualizador de software para proteger a los usuarios del uso de software obsoleto y de los ataques a la cadena de suministro. También incluye una amplia protección de la privacidad mediante una red privada virtual para el uso habitual en la navegación, así como protección de la identidad gracias a un servicio de supervisión de brechas de datos, todo ello de forma gratuita con la versión Avast One Essential.

la Fundación benéfica de la compañía cumple once años, y ha estrenado un nuevo programa que aborda temas relacionados con la libertad digital y el apoyo a las personas vulnerables. En base a una década dedicada a la filantropía, la Fundación Avast se centra en hacer posible un futuro digital más equitativo e inclusivo, en el que todo el mundo tenga acceso a las herramientas y oportunidades necesarias para alcanzar su máximo potencial. Configurar la política sobre tecnologías de seguridad y privacidad: Avast cree que la protección de la privacidad de las personas debe ir más allá de la innovación de los productos, y que tiene un papel que desempeñar para ayudar a dar forma a la política de adopción y uso de la tecnología. Avast aboga por la libertad digital ante los actores políticos de todo el mundo, sirviendo como recurso. Avast participa de forma activa en temas críticos como la vigilancia en línea, la privacidad, la inteligencia artificial y las tecnologías de cifrado, para contribuir a la educación de la sociedad y garantizar la elaboración de políticas que den prioridad a las personas.

Los ciudadanos digitales empiezan a concienciarse respecto a los problemas de Internet

El Informe de Ciudadanía Digital de Avast revela que Internet ha hecho más llevadera la pandemia al 47 % de los usuarios españoles, al ofrecer interacciones sociales, nuevas experiencias, el acceso a importantes servicios e inspiración. En España, el 52 % de los usuarios utilizó Internet para mantenerse en contacto con sus seres queridos, y el 27 % dijo haber realizado videollamadas por primera vez en su vida. Al 29 % de los internautas, Internet les ha permitido probar y aprender cosas nuevas.

Sin embargo, el informe también muestra que los ciudadanos disfrutan de Internet, aunque les preocupa su seguridad y privacidad. Esto confirma lo que los clientes han dicho a Avast: que es simplemente el precio que tienen que pagar por usarlo. La mayoría de los usuarios digitales (87 %) afirma que la protección de sus datos es muy importante para ellos; sin embargo, menos de la mitad (45 %) tiene un alto grado de confianza en las leyes de protección de datos.

La incertidumbre sobre la seguridad y la privacidad también cohíbe el comportamiento online de los usuarios, ya que la mayoría ha optado por no realizar determinadas actividades en Internet por esos motivos. Por ejemplo, el 36 % ha decidido no registrarse en algunos servicios online que solicitaban datos personales, el 19 % ha renunciado a usar la banca online y el 39 % se ha abstenido de utilizar redes Wi-Fi públicas.

Avast One: una protección de nueva generación para la vida digital actual

Avast One proporciona a los ciudadanos digitales una solución única para afrontar los problemas de seguridad, privacidad, identidad y rendimiento, manteniendo seguros a los usuarios y sus datos, y haciendo que sus dispositivos funcionen sin problemas. Mediante capacidades de personalización integradas, Avast One se ajusta a las necesidades de los usuarios y de los miembros de su familia.

Con la solución gratuita Avast One Essential, los usuarios obtienen protección frente a ciberamenazas como el ransomware, el spyware y los ataques de phishing; seguridad ante las conexiones entrantes maliciosas gracias al cortafuegos; y 5 GB de uso de VPN a la semana, completando una oferta muy competitiva. Dada la razonable preocupación de la gente por el Wi-Fi público, el uso de una red privada virtual (VPN) puede ayudar a los usuarios a mantener su información personal segura mientras están conectados.

Los productos de pago Avast One Individual y Avast One Family incluyen funciones adicionales, como la protección contra la suplantación del Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP), el secuestro de DNS y los ataques de espionaje mediante cámaras web. También ofrecen supervisión de las brechas de datos para que los usuarios y sus familias puedan saber si las contraseñas de sus cuentas online han sido expuestas, y les proporcionan servicios ilimitados de VPN. Además, los usuarios de Avast One pueden mejorar el rendimiento de su ordenador mediante un limpiador de disco, que les permite encontrar y eliminar los archivos basura e innecesarios para mantener su dispositivo en un funcionamiento óptimo.

Avast One está disponible desde hoy en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, y se lanzará en los mercados de habla no inglesa en breve.

*Encuesta de Avast sobre las tendencias globales de la ciudadanía digital a 16.147 usuarios online de 17 países de todo el mundo, realizada por YouGov y Forsa. Avast encargó la encuesta a la empresa de investigación YouGov, que la llevó a cabo del 15 al 27 de junio en Argentina, Australia, Brasil, República Checa, Francia, India, Japón, México, Nueva Zelanda, Rusia, Eslovaquia, España, Reino Unido y Estados Unidos, y a la empresa de investigación Forsa en Austria, Alemania y Suiza (solo población de habla alemana). La encuesta se realizó de forma representativa entre más de 1000 usuarios en cada región, salvo en Austria y Suiza, donde Forsa encuestó a más de 500 usuarios en cada caso. Los datos globales de este informe abarcan los resultados de todas las regiones, aparte de los mercados de habla alemana.