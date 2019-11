Explotan una nueva vulnerabilidad de día cero en Google Chrome 76 Y 77 CVE-2019-13720

Explotan una nueva vulnerabilidad de día cero en Google Chrome 76 Y 77

La compañía de ciberseguridad Kaspersky ha alertado de una nueva vulnerabilidad conocida como CVE-2019-13720 que afecta al navegador Google Chrome en sus versiones 76 y 77, para la que Google ya ha publicado un parche de seguridad pero que también ha sido aprovechada por ciberdelincuentes.

Google ha lanzado una actualización de su navegador Chrome para Windows, Mac y Linux que soluciona dos vulnerabilidades detectadas.

Google ha confirmado que se trata de una vulnerabilidad de día cero, es decir desconocida por los desarrolladores hasta el momento, sin embargo, la compañía ya ha lanzado un parche para proteger a los usuarios, como ha confirmado Kaspersky en un comunicado.

Una de las vulnerabilidades, identificada como CVE-2019-13721, se ha localizado en el lector PDFium, mientras que la otra, CVE-2019-13720, estaba en audio. Esta segunda tenía ataques.

Costin Raiu, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, escribió en Twitter «hace unos días nuestras tecnologías detectaron un nuevo exploit Chrome 0day utilizado en la naturaleza y lo informamos a Google».

A few days ago our technologies caught a new Chrome 0day exploit used in the wild and we reported it to Google. Just released-Chrome 78 patches it, credits to my colleagues @antonivanovm and Alexey Kulaev for finding the bug. https://t.co/Bgm0QtNO2d

— Costin Raiu (@craiu) November 1, 2019