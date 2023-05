Compartir Facebook

Las soluciones de Kaspersky demuestran su excelencia tecnológica en los tests de calidad TOP3

Sus productos lideraron las pruebas comparativas de TOP3 durante 2022, tras participar en 86 tests y revisiones independientes. Kaspersky fue la primera en 69 ocasiones.

El ranking TOP3 establece anualmente el nivel de calidad de diferentes proveedores de servicios a través de mediciones y múltiples pruebas comparativas e independientes. En él participan empresas especializadas en realizar los tests, como AV-TEST y SE Labs, entre otras.

En el ámbito de las soluciones corporativas, SE Labs puso a prueba Enterprise Advanced Security (EDR) con resultados muy satisfactorios: detectó todas y cada una de las amenazas sin cometer error alguno. Además, recibió la calificación más alta (‘AAA’) en las cuatro pruebas comparativas trimestrales ‘Enterprise Endpoint Protection Comparative tests’ que se llevaron a cabo durante 2022, poniendo de manifiesto su ‘precisión total’ (100%) en tres de los tests. Kaspersky Small Office Security también recibió la calificación ‘AAA’ en los cuatro tests realizados en 2022, con una precisión del 100% en tres de las pruebas y siendo TOP3 en la cuarta.

En el caso del test ‘Endpoint Prevention & Response (ERP)’, dirigida por AV-Comparatives, Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDRE) logró también un 100% de eficacia, recibiendo el reconocimiento de ‘Líder Estratégico’. KEDRE demostró una protección completa frente a los ataques de robo de credenciales en los tests ‘The 2022 OS Credential Dumping: LSASS Memory Tests’, realizados por AV-Comparatives.

AV-TEST reconoció los productos Kaspersky Internet Security, Kaspersky Endpoint Security y Kaspersky Small Office Security con el premio ‘Best Usability 2022’, tras obtener las tasas más bajas de falsos positivos durante un año entero de pruebas. Los tres productos, además, mostraron un nivel del 100% en la defensa de ataques de ransomware durante noviembre, febrero, abril y agosto del año pasado.

En cuanto a las soluciones para el usuario final, Kaspersky Safe Kids recibió el certificado ‘Parental Control Certification’ de AV-Comparatives, por bloquear el 98% de los sitios web para adultos, con cero falsos positivos defendiendo sitios de menores. Kaspersky Safe Kids también fue reconocido por AV-TEST por proporcionar numerosas funciones que dotan de una amplia protección a los principales sistemas operativos. Durante las pruebas ‘VPN Packages Put to the Test: More Security and Anonymous Paths’, la solución VPN de Kaspersky recibió el sello de calidad ‘Approved Virtual Private Network Solution’ por su excelente rendimiento en la descarga de torrents en conexiones locales y extranjeras, y por su baja latencia.

Kaspersky Internet Security también obtuvo la calificación más alta (‘AAA’) en los tests realizados durante los cuatro trimestres del año pasado, con una precisión total en el 100% durante tres de las pruebas de protección antimalware para el hogar realizadas por SE Labs.

Desde 2013, los productos de Kaspersky han participado en 827 tests y revisiones independientes, recibiendo 587 primeros premios y quedando en 685 ocasiones entre los tres primeros puestos.

“La participación en tests independientes es vital para el desarrollo de tecnologías eficaces. Este análisis periódico nos permite mejorar y conocer cuál es nuestro nivel de protección contra amenazas reales de una forma independiente. Trabajamos mucho en nuestra tecnología EDR y hemos presentado EDR Expert a todos los tests de evaluación de 2022, recibiendo la confirmación por parte de fuentes independientes de la alta eficacia que ofrece. Estamos muy contentos de haber tenido unos resultados tan buenos durante todo el año. Es algo que demuestra la calidad de nuestra tecnología y soluciones de seguridad”, asegura Alexander Liskin, director de Análsis de Amenazas de Kaspersky.

Más información sobre los resultados de TOP3, aquí.

