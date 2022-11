Compartir Facebook

Desde hace unos días (18 de octubre) ya puedes actualizar a Windows 10 22H2 ¿Cómo instalarla? La actualización 22H2 llega a Windows 10, con un buen puñado de mejoras para los usuarios. Sin embargo, Microsoft se guarda las novedades más importantes para Windows 11

Para poder instalar la actualización 22H2 de Windows 10 es necesario contar como mínimo con Windows 10 20H2. En el caso de que cumplamos con este requisito, lo único que tenemos que hacer es irnos a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update y presionar sobre el botón de ‘Buscar actualizaciones’. Si aún no has instalado la actualización, debería de aparecer una sección en este mismo menú con el título de ‘Actualización de características a Windows 10, versión 22H2’. De esta forma, tan solo tenemos que presionar sobre ‘Descargar e instalar’ y el sistema comenzará a actualizarse.

Si no te sale puedes usar el Update Assistant. Microsoft ha lanzado una nueva versión de la herramienta Asistente de actualización para actualizar las computadoras a Windows 10 22H2 para los dispositivos que no ven la actualización de funciones a través de la actualización de Windows. La herramienta ha sido diseñada para actualizar dispositivos a la nueva versión de Windows 10 cuando no reciben la actualización automáticamente debido a problemas con Windows Update u otra razón desconocida, pero siempre que la configuración de hardware y software sea compatible con la nueva versión.

El Asistente de actualización es similar a la Herramienta de creación de medios , pero solo puede realizar actualizaciones en el lugar a la versión más actualizada disponible.

Si ya tiene la versión 21H2, 21H1 o 20H2, no se recomienda utilizar este método porque se realizará una reinstalación completa. En su lugar, debe actualizar utilizando la configuración de Windows Update, ya que la instalación será rápidamente una actualización acumulativa mensual .

Importante: estos pasos están destinados a ayudarlo a actualizar una vez que la nueva versión esté disponible, no antes. Usted ha sido advertido.

Ya puedes actualizar a Windows 10 22H2 ¿Cómo instalarla? Asistente de actualización de Windows 10 22H2

Nunca se recomienda actualizar un dispositivo durante los primeros días del lanzamiento o cuando el dispositivo no recibe la notificación para actualizar manualmente porque podría indicar que la configuración de su hardware aún no es compatible. Sin embargo, si no puede esperar, puede seguir los pasos a continuación para actualizar a la versión 22H2:

Para instalar Windows 10 21H2 con el Asistente de actualización, siga estos pasos:

Abra la página de descarga de Microsoft . Haga clic en el botón Actualizar ahora . Haga doble clic en el archivo Windows10Upgrade9252.exe para iniciar la instalación. Haga clic en el botón Actualizar ahora . Haga clic en el botón Reiniciar ahora .

Una vez que complete los pasos, los archivos de Windows 10 22H2 se descargarán y el proceso de actualización comenzará a conservar sus archivos, aplicaciones y configuraciones. El proceso de actualización debería tardar menos de una hora en completarse.

Solo debe considerar usar la herramienta de actualización para instalar la nueva versión en una computadora con Windows 10 versión 1909 (actualización de noviembre de 2019) o una versión anterior.

