HUAWEI WATCH 6 Series redefine la elegancia cotidiana con tecnología premium que se adapta a cada estilo

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HUAWEI ha presentado hoy oficialmente HUAWEI WATCH 6 Series, su nueva generación de relojes inteligentes, diseñada para integrar a la perfección la tecnología en el día a día y encontrar la armonía perfecta entre estilo, salud y actividad física. Con una propuesta que combina diseño, comodidad y funciones inteligentes, HUAWEI WATCH 6 Series se adapta a diferentes momentos y ocasiones, elevando la elegancia de la tecnología wearable.

Diseño premium, ligereza y comodidad

HUAWEI WATCH 6 Series mantiene la esencia elegante y minimalista que caracteriza la familia HUAWEI WATCH, apostando por una estética atemporal y sofisticada que se combina con nuevos avances en materiales, ligereza y comodidad.

HUAWEI WATCH 6 Series está disponible en dos tamaños, de 42 mm y 46 mm. El modelo de 42mm es el más ligero de la historia de la serie con un peso de tan solo 38 g y un grosor de 10,2 mm, mientras que la versión de 46 mm, incorpora una resistente caja de acero inoxidable.

HUAWEI WATCH 6 Series se presenta en distintas variantes, que combinan diferentes materiales, acabados y correas. El modelo de 46mm en su versión Pro en color Titanium y en versión normal (46mm) en color Black y Blue. Y el modelo de 42mm en su versión Pro color White Ceramic y en versión normal (42mm) color Rose Gold y White.

Ambos modelos incorporan el refinado diseño Arcglow, que crea una transición fluida entre las asas y la correa, junto con la nueva HUAWEI EasyCross Strap, diseñada para ofrecer un ajuste suave, transpirable y cómodo con una estética limpia y elegante.

HUAWEI WATCH 6 Pro lleva la propuesta premium de la serie un paso más allá, con una cuidada selección de materiales y acabados exclusivos en sus versiones de 46 mm y 43 mm. El modelo de 46 mm está disponible en la edición Space Edition, que combina un bisel de cerámica negra con detalles dorados para crear una estética sofisticada y distintiva. Por su parte, la versión Pro de 42 mm marca un nuevo hito para la familia HUAWEI WATCH al convertirse en el primer modelo de la serie fabricado íntegramente en cerámica. Su diseño incorpora caja y correa de Nanocerámica, además de una exclusiva Ceramic Edition, realzada con detalles en oro de 18 quilates y acompañada de una cómoda correa de material compuesto. El resultado combina resistencia, comodidad y una estética sofisticada y discreta.

Salud inteligente: del seguimiento diario a una visión completa del bienestar

HUAWEI WATCH 6 Series reinventa la gestión de la salud al combinar un monitorización avanzada, análisis inteligente y herramientas orientadas a fomentar hábitos saludables. De esta forma, los datos recopilados en el día a día se transforman en información útil que permite al usuario comprender mejor la evolución de su bienestar.

El Multisensor X-TAP mejorado permite acceder a “Panorama de mi salud” con un simple toque y amplía sus capacidades para ofrecer una evaluación basada en un total de 11 parámetros de salud, que abarcan cuatro ámbitos clave: salud general, endocrina, cardiovascular y respiratoria.

HUAWEI WATCH 6 Series ofrece un análisis diario más completo, acompañado de recomendaciones personalizadas orientadas a ayudar a incorporar mejores hábitos en la rutina a los usuarios. Además, la función “Vida saludable” incorpora el nuevo “Trébol de la dieta”, completando así el característico “Trébol de cuatro hojas” de HUAWEI. Este modelo reúne cuatro pilares fundamentales del bienestar: ejercicio, sueño, estado de ánimo y alimentación.

Vida inteligente: tu asistente inteligente en la muñeca

HUAWEI WATCH 6 Series es más que un simple reloj inteligente, es un asistente inteligente diseñado para facilitar el día a día, combinando conectividad, seguridad y una interacción más intuitiva.

Gracias a la conectividad independiente mediante eSIM, los usuarios pueden mantenerse conectados incluso cuando no llevan el smartphone consigo, ya sea mientras corren, nadan o realizan cualquier actividad cotidiana. Por otro lado, la función Safety Check permite compartir en tiempo real la ubicación y el estado del usuario con familiares, aportando una mayor tranquilidad en diferentes situaciones

HUAWEI WATCH 6 Series incorpora un nuevo gesto de rotación de muñeca, que se suma a los controles mediante toques y deslizamientos. Con un sencillo movimiento, el usuario puede navegar e interactuar con determinadas funciones del reloj utilizando una sola mano, haciendo que la experiencia resulte más ágil y natural.

HUAWEI WATCH 6 Series también incorpora pagos sin contacto a través de Curve Pay (1) , permitiendo realizar compras directamente desde la muñeca sin necesidad de utilizar el teléfono y combinando comodidad y seguridad. Esta incorporación amplía las posibilidades de uso del dispositivo y refuerza la apuesta de HUAWEI por integrar sus wearables de forma cada vez más natural en la vida cotidiana.

Fitness inteligente con más de 100 modos de entrenamiento y ventajas para disfrutar de una experiencia completa

HUAWEI WATCH 6 Series incorpora todas las funciones de fitness de HUAWEI WATCH GT 7 Series y ofrece compatibilidad con más de 100 modos de entrenamiento. La edición Pro también integra la aplicación profesional Expedition, que proporciona orientación especializada a los aficionados al fitness.

Con HUAWEI WATCH 6 Series, los usuarios podrán acceder a Huawei MultiPass, que incluye una suscripción a Huawei Health+ y hasta 90 días de acceso Premium gratuito a una selección de aplicaciones de fitness y bienestar, como komoot, Headspace, Naviki, FIIT y Kotcha. Esta propuesta amplía las posibilidades del dispositivo con servicios que abarcan desde entrenamientos interactivos y planificación de la actividad física hasta navegación de rutas al aire libre, ciclismo y análisis de carrera, ofreciendo una experiencia más completa tanto para quienes buscan descubrir nuevas disciplinas como para aquellos que quieren mantenerse activos en su día a día.

Junto a estas novedades, HUAWEI amplía la protección de sus dispositivos con HUAWEI Care Protección Total, una cobertura exclusiva frente a daños físicos que habitualmente no están cubiertos por la garantía. Durante los 24 meses posteriores a la compra, los clientes podrán disfrutar, una vez, de cada uno de los servicios incluidos: sustitución de la pantalla, la corona y la tapa trasera, así como un cambio de batería.

A estas ventajas se suma 1 mes de suscripción a esferas de reloj Premium, que permite acceder a una mayor variedad de diseños para personalizar el reloj y adaptarlo al estilo de cada usuario.

Disponibilidad y precios

HUAWEI WATCH 6 Series estará disponible en España a partir del 5 de octubre, con un precio recomendado desde 449€ para la versión HUAWEI WATCH 6 y de 679€ para la versión HUAWEI WATCH 6 Pro. La nueva serie podrá adquirirse a través de HUAWEI Store, así como en los principales distribuidores y puntos de venta autorizados de HUAWEI.

Con motivo del lanzamiento, del 5 de octubre al 15 de noviembre, los usuarios que adquieran cualquiera de los nuevos modelos a través de HUAWEI Store podrán disfrutar de un descuento directo de 50 €. HUAWEI WATCH 6 de 42 mm estará disponible desde 399 €, HUAWEI WATCH 6 de 46 mm desde 439 € y HUAWEI WATCH 6 Pro de 46 mm Space Edition desde 629 €.

Como beneficio adicional, los usuarios de HUAWEI WATCH 6 Pro disfrutarán de 12 meses de Huawei MultiPass, incluida la suscripción a HUAWEI Health+, mientras que los usuarios de HUAWEI WATCH 6 tendrán acceso durante 3 meses. Asimismo, todos los modelos incorporarán un mes gratuito de acceso a esferas de reloj.