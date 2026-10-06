Grandes ofertas en dispositivos HUAWEI en los Prime Big Deal Days de Amazon 2026

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Hoy os dejamos grandes ofertas en dispositivos HUAWEI en los Prime Big Deal Days de Amazon 2026

Tecnología para el día a día, el deporte y el entretenimiento con precios especiales durante los días 6 y 7 de octubre

Con la vuelta plena a la rutina y el cambio de hábitos que acompaña al otoño, la tecnología vuelve a ocupar un papel clave en el día a día ya sea desde entrenar y cuidar el bienestar hasta trabajar, estudiar o disfrutar del tiempo libre.

En este contexto, HUAWEI se suma los días 6 y 7 de octubre a los Amazon Prime Big Deal Days 2026 con descuentos especiales en una selección de auriculares y smartwatches de su portfolio. Una oportunidad para descubrir algunos de los productos más destacados de HUAWEI a precios especiales y encontrar la opción que mejor se adapta a cada necesidad y estilo de vida.

Para quienes disfrutan del deporte, la aventura y el bienestar

Para quienes buscan un smartwatch capaz de seguirles el ritmo tanto en el día a día como durante sus entrenamientos, HUAWEI WATCH GT 5 Black combina un diseño cuidado con una amplia variedad de funciones deportivas y de bienestar. Durante la promoción estará disponible en un pack junto a HUAWEI FreeBuds SE 3 por 139 euros.

Con un diseño más fino y ligero, HUAWEI WATCH FIT 4 es una alternativa pensada para quienes buscan combinar deporte, bienestar y comodidad en un mismo dispositivo. Su formato ligero facilita llevarlo durante todo el día, mientras que sus diferentes modos de entrenamiento y herramientas de seguimiento permiten tener bajo control la actividad física y otros indicadores relacionados con el bienestar. El modelo en color gris con correa de nailon podrá adquirirse por 99 euros.

Para quienes quieren dar un paso más en su experiencia deportiva, HUAWEI WATCH FIT 5 Pro combina una amplia pantalla con un diseño cuidado y un completo conjunto de funciones para el entrenamiento y el bienestar. Durante los Prime Big Deal Days, el modelo Black estará disponible en un pack junto a HUAWEI FreeBuds SE 4 por 259 euros.

Por último, quienes prefieran un dispositivo más compacto encontrarán en HUAWEI Band 11 Alloy Black una opción ligera y versátil para llevar durante todo el día. Su diseño permite reunir en un formato cómodo diferentes funciones orientadas al seguimiento de la actividad y el bienestar. Estará disponible por 44,90 euros.

Para quienes no renuncian a la música

Para quienes buscan unos auriculares que los acompañen durante todo el día, HUAWEI ofrece diferentes alternativas que combinan calidad de sonido, comodidad y diseño, adaptándose a distintas formas de escuchar música, disfrutar de un podcast o mantenerse conectado.

HUAWEI FreeBuds Neo en color Black ofrecen una solución pensada para el uso diario, combinando un formato cómodo con una experiencia de escucha adaptada a diferentes momentos de la jornada. Durante la promoción estarán disponibles por 109 euros, con un precio especial de 99 euros para clientes Prime.

Para quienes buscan una experiencia de escucha más completa, HUAWEI FreeBuds 7i combinan calidad de sonido y comodidad con cancelación activa de ruido, permitiendo disfrutar del contenido con menos distracciones tanto en los desplazamientos como durante la jornada diaria. El modelo en color Black estará disponible por 65 euros.

Con esta selección de dispositivos, HUAWEI acerca su tecnología a distintos perfiles y necesidades, desde quienes buscan mejorar su experiencia deportiva o de audio hasta quienes necesitan soluciones para trabajar, estudiar o mantenerse conectados en su día a día.

Las ofertas estarán disponibles en Amazon durante los Prime Big Deal Days, los días 6 y 7 de octubre de 2026, hasta agotar existencias. Para consultar todas las promociones de HUAWEI y descubrir los productos incluidos, visita la página oficial de Amazon: https://www.amazon.es/stores/page/5F0B87BD-7F25-4431-8B47-14FEFEF3DCBD?ingress=2&lp_context_asin=B0H7JFQTNM&visitId=aa418c72-7e32-4af7-912e-3809541c4e62&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto&ref_=ast_bln

Precios y disponibilidad

Las ofertas estarán disponibles en Amazon durante los Prime Big Deal Days los días 6 y 7 de octubre de 2026, hasta agotar existencias.