Call of Duty: Warzone el battle royale de Activision ya está disponible

Call of Duty: Warzone ya está entre nosotros. El modo battle royale de Call of Duty: Modern Warfare no solo irrumpe este 10 de marzo en PS4, Xbox One y PC sino que se independiza del reciente título de Infinity Ward: es gratis (free to play) y no requiere tener el juego comprado. Así, los usuarios de las consolas de Sony, Microsoft y ordenador (vía Battle Net) ya pueden acceder sin coste a este ambicioso título.

Call of Duty: Warzone en PlayStation 4 no necesita suscripción a PS Plus. Si eres PS Plus te llevarás gratis, un Combat Pack con contenido.

Xbox One requiere obligatoriamente la suscripción Xbox Live Gold.

Desde PC con Battle Net no será necesario pagar para jugar online. Luego si puedes hace micro compras en el juego y comprar el pase de batalla pero el juego es free to Play.

¿Cómo descargar Call of Duty: Warzone gratis en PS4, PC y Xbox One?

Call of Duty: Warzone está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC este 10 de marzo desde las 16:00 (CEST) para quienes tengan comprado de Call of Duty: Modern Warfare; aquellos que no tengan del juego comprado no tendrán más remedio que esperar hasta las 20:00 (CEST) para empezar a jugar. Es decir 4 horas más tarde.

Desde PS4 bastará con que accedas a la PS Store con conexión a Internet, buscas Warzone.

En Xbox One desde Microsoft Store. Entras en la tienda de Xbox Marketplace, buscas Warzone.

En PC, es desde battle.net en este enlace el que tienes que pinchar para descargar Warzone.

Una nueva experiencia de combate masiva para hasta 150 jugadores, y gratuita para todos.

Experimenta un inmenso mundo y dos modos de juego épicos, incluyendo un nuevo modo Battle Royale y una competición para recopilar la mayor cantidad de dinero en el nuevo modo Botín.

La comunidad de Call of Duty se unifica gracias a la funcionalidad crossplay, reuniendo a todos los amigos para jugar juntos.

Bienvenidos a Warzone, la nueva experiencia de juego que cambiará el modo en el que disfrutabas de Call of Duty®. El nuevo free-to-play para todos, Call of Duty: Warzone ya está disponible para PlayStation® 4, Xbox One y PC. Warzone es la nueva experiencia del universo Call of Duty®: Modern Warfare®, donde hasta 150 jugadores podrán hacer equipo con sus compañeros, y caer en la ciudad ficticia de Verdansk, un enorme campo de batalla online repleto de acción sin límite y diversión asegurada. Una vez aterricen en su destino, los jugadores combatirán en equipos de tres en dos modos épicos, que incluyen una nueva versión del popular modo de juego supervivencia Battle Royale, con nuevas e innovadoras formas de jugar, además de un nuevo y original modo llamado Botín, donde los equipos lucharán para recoger la mayor cantidad de dinero.

Publicado por Activision y desarrollado por Infinity Ward y Raven Software, Call of Duty: Warzone es un contenido descargable totalmente gratuito para todo el mundo. No será necesario disponer de la versión completa de Call of Duty: Modern Warfare para disfrutar de Warzone.

“Call of Duty se mantiene como una de las franquicias más relevantes de todos los tiempos, dentro del sector del entretenimiento,” ha apuntado Bobby Kotick, Activision Blizzard Chief Executive Officer. “Con Warzone estamos permitiendo a jugadores de todo el mundo experimentar la diversión de Call of Duty, de forma gratuita.”

«Warzone representa más que una nueva etapa para Call of Duty, es una nueva experiencia de juego para jugadores y fans. Hemos desarrollado dos increíbles modos de juego dentro de este mundo enorme, que llevarán la experiencia a un nuevo nivel», ha mencionado Byron Beede, Executive Vice President y General Manager de Call of Duty en Activision. «Los equipos de Infinity Ward y Raven Software han creado una experiencia fantástica, completamente gratuita, a la que todos pueden acceder para divertirse a partir de hoy mismo. Tenemos gran cantidad de contenido y eventos preparados, que mantendrán a todos los fans expectantes para experimentar nuevas emociones «.

«Warzone presenta un entorno gigante para el combate y la aventura a escala masiva, que mantiene la insignia de jugabilidad característica de Call of Duty, y que cuenta con diferentes formas de jugar y ganar», ha indicado Patrick Kelly, Co-Studio Head y Creative Director en Infinity Ward. «Estamos muy orgullosos del universo que hemos creado basado en Modern Warfare, y del inmenso mundo de Warzone que ofrece una experiencia sin interrupciones y gratuita para todo el mundo, lista para jugar con amigos. Hoy es solo el principio, y estamos deseando dar comienzo a esta aventura junto a los fans».

«Warzone se ha desarrollado teniendo en cuenta todos los estilos de juego y niveles de habilidad, así que no importa cómo quieras jugar, siempre habrá algo divertido para todos», ha comentado Ryan Burnett, Senior Executive Producer en Raven Software. “Warzone también une a la comunidad gracias a la funcionalidad crossplay, así como a la progresión unificada que comparte con Modern Warfare, que es algo de lo que el equipo está muy orgulloso. Ha sido una travesía divertida, y no podemos esperar más para que todos los jugadores participen y experimenten la acción por sí mismos «.

Sumérgete en el nuevo modo Battle Royale de Warzone, un enorme mapa en el mundo de Verdansk que, junto a 150 jugadores en equipos de tres, deberán saquear y combatir con el objetivo de ser el último escuadrón en quedar en pie en un tiroteo colosal. En este nuevo y redefinido Battle Royale, los jugadores de cualquier nivel y estilo encontrarán nuevas formas de jugar y conseguir recompensas, en este modo de juego de supervivencia.

Los jugadores deberán recolectar dinero para adquirir equipamiento, mejoras, rachas de bajas o tokens para revivir a los compañeros que han caído durante la partida. Estas mejoras podrán adquirirse en los puntos ubicados por todo el mapa, y ayudarán a los jugadores a cambiar el rumbo del enfrentamiento.

Los escuadrones pueden optar por asumir contratos o pequeñas misiones opcionales ubicadas a lo largo de todo el mapa, con las que se podrán conseguir recompensas épicas tras completarlas, incluyendo botines excepcionales, dinero, XP, así como mejoras en el armamento, que ayudarán a los escuadrones a hacerse con la ventaja dentro del combate.

Sufrir una baja dentro de una partida, no significa estar fuera de combate. En el modo Battle Royale de Warzone existen diferentes maneras en las que los jugadores podrán volver a la partida:

o Gulag es una forma completamente nueva de hacerse con una segunda oportunidad, para volver a la partida en Battle Royale. Una vez eliminados, los jugadores serán llevados a Gulag para enfrentarse a otro de los jugadores caídos, en un tiroteo 1 contra 1. El ganador tendrá la oportunidad de volver a la contienda.

o Además, los jugadores podrán recopilar suficiente dinero en la partida para adquirir kits de resurrección, que servirán para curarse después de ser derribados por un oponente.

o Los jugadores también podrán traer de vuelta a sus compañeros de equipo caídos recopilando suficiente dinero durante la partida, para Comprar Redespliegue en las estaciones que se encuentran repartidas por el mapa.

Warzone también presenta el nuevo modo de combate a gran escala Botín, donde la libertad y la variedad en la jugabilidad de Battle Royale se unen a la acción de Call of Duty.

En Botín, los equipos se sumergirán en una carrera de trepidante acción, para recolectar la mayor cantidad de dinero, saqueando cajas de suministros, eliminando oponentes, completando contratos o controlando ubicaciones clave.

Cada jugador obtendrá respawns ilimitados, su propia selección de armas, rachas de bajas y mucho más, al emplear diversas estrategias en equipo que hagan crecer y salvaguardar el dinero recolectado, dentro de la partida.

Existe una gran variedad de formas para lograr la victoria dentro de la partida, que darán lugar a momentos épicos e infinitas y creativas posibilidades, para ganar en el campo de batalla.

Call of Duty: Warzone soporta crossplay e incluye progresión unificada con Call of Duty: Modern Warfare. Para los jugadores que ya posean la versión completa de Modern Warfare, todo el contenido que ya hayan conseguido, incluidos los artículos del Pase de Batalla, los Operadores, armamento y artículos de personalización, se transferirán a Warzone, y toda la progresión obtenida en Warzone contará para la progresión general de Modern Warfare. Para los jugadores que no poseen la versión completa de Modern Warfare, todo el progreso y los elementos que hayan obtenido en Warzone serán recompensados en Modern Warfare, si alguna vez decidieran comprarlo.

Además, Warzone comparte la misma Tienda y Sistema de Pase de Batalla que Modern Warfare, que incluye un nuevo Operador, Armas, Proyectos de Armas, Aspectos de Operador, Tokens XP y mucho más. El sistema de Pase de Batalla permite a los jugadores desbloquear dos nuevas armas gratuitas, hasta 300 puntos COD, tarjetas de visita y mucho más, con tan solo jugar. Aquellos que quieran llevar su juego a un nivel completamente nuevo, podrán adquirir el Pase de Batalla de la Segunda Temporada por 1,000 Puntos Call of Duty para poder desbloquear hasta 100 niveles de nuevo contenido, incluyendo la adquisición instantánea del icónico Operador de las Fuerzas Especiales, el teniente Simon «Ghost» Riley.

Más información sobre Call of Duty: Warzone en el Blog de Activision Games desde https://blog.activision.com/call-of-duty.

Desarrollado por Infinity Ward y Raven Software, Call of Duty: Warzone ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Para los jugadores que ya poseen la versión completa de Call of Duty: Modern Warfare, Warzone formará parte de la experiencia de juego de manera automática e inmediata. El título presenta una versión para PC totalmente optimizada, desarrollada en colaboración con Beenox, que estará disponible exclusivamente en Blizzard Battle.net®, la plataforma de juegos online de Blizzard Entertainment. Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Modern Warfare son títulos publicados por Activision, una subsidiaria propiedad de Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), con soporte de desarrollo adicional de Activision Shanghai, Beenox, High-Moon Studios y Sledgehammer Games.