El adware en Android se dispara un 160 % en 2025: así afecta a tus dispositivos, según ESET

Hoy tenemo una noticia para que tengas cuidado con tu smartphone. El adware en Android se dispara un 160 % en 2025: así afecta a tus dispositivos, según ESET

Este software no deseado muestra anuncios intrusivos, puede ralentizar el dispositivo y, en algunos casos, robar datos personales

La campaña “Kaleidoscope” representó un 28 % de las detecciones en este periodo, con apps que imitan a versiones legítimas

ESET recomienda medidas preventivas como instalar solo desde tiendas oficiales, revisar permisos y usar soluciones de seguridad confiables

El adware, un software diseñado para mostrar anuncios no deseados en dispositivos móviles, se ha convertido en una de las amenazas más detectadas en Android. Según el último informe de amenazas de ESET, las detecciones aumentaron un 160 % en el primer semestre de 2025, consolidando al adware como un problema creciente para los usuarios españoles.

Tendencias en la detección de adware, clickers y aplicaciones ocultas en Android en España durante el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 (fuente: ESET Threat Report H1 2025)

Aunque muchas variantes se presentan como aplicaciones aparentemente legítimas, este software puede inundar la pantalla de anuncios invasivos, ralentizar el rendimiento, consumir datos móviles y, en casos más graves, recopilar información personal o abrir la puerta a otras amenazas digitales.

“Las extensiones maliciosas del adware amplían su alcance gracias a técnicas de camuflaje muy elaboradas. En ESET hemos visto cómo se hacen pasar por aplicaciones conocidas, se instalan junto a programas gratuitos o incluso suplantan actualizaciones del sistema. El resultado es que los usuarios acaban expuestos a riesgos de privacidad y seguridad sin darse cuenta”, explica Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España.

Uno de los ejemplos más destacados de 2025 es la campaña Kaleidoscope, un fraude publicitario en Android que crea dos versiones idénticas de una misma aplicación: una legítima, disponible en tiendas oficiales, y otra maliciosa, distribuida en repositorios no oficiales. Ambas comparten nombre y app ID, lo que dificulta su detección y ha permitido a sus desarrolladores obtener beneficios a costa de los usuarios, que sufren un aluvión de anuncios y un rendimiento deteriorado. Esta campaña representó un 28 % de las detecciones de adware en Android en el primer semestre del año.

Icono de la app señuelo (Birds on Wire) y el icono en blanco de su gemela. El icono de la app legítima lleva al juego (arriba a la derecha) y el icono de la gemela lleva a info de la app (abajo a la derecha)

Señales de alerta de adware en tu dispositivo

Entre los síntomas más frecuentes que pueden indicar la presencia de adware se encuentran:

Aparición excesiva de anuncios, incluso en pantalla completa.

Rendimiento lento o bloqueos inesperados.

Descarga rápida de la batería y consumo elevado de datos.

Cambios en el navegador sin autorización o instalación de apps desconocidas.

Consejos de ESET para evitar el adware

Para reducir el riesgo de sufrir este tipo de amenazas, ESET recomienda:

Descargar apps solo desde Google Play o desarrolladores de confianza y comprobar siempre las reseñas.

y comprobar siempre las reseñas. Revisar los permisos antes de instalar y desinstalar aplicaciones que no sean necesarias.

y desinstalar aplicaciones que no sean necesarias. Mantener el sistema y las apps actualizadas , para corregir posibles vulnerabilidades.

, para corregir posibles vulnerabilidades. Evitar hacer clic en anuncios o ventanas emergentes sospechosas que redirigen a descargas no seguras.

que redirigen a descargas no seguras. Usar una solución de seguridad móvil confiable, con la detección de aplicaciones potencialmente no deseadas (PUA) activada.

“En caso de sospecha, es recomendable reiniciar el dispositivo en modo seguro, revisar las aplicaciones instaladas y desinstalar las que resulten sospechosas. Una solución de seguridad avanzada, como ESET Mobile Security, puede ayudar a identificar y eliminar estas amenazas de manera eficaz”, concluye Albors.