El increíble mundo de Bluey se une a Just Dance 2026 Edition

¡BLUEY, EL ÉXITO INTERNACIONAL, SE UNE A JUST DANCE® 2026 EDITION

Just Dance y BBC Studios se asocian para reunir a las familias.

Hoy, Ubisoft ha anunciado una nueva colaboración entre BBC Studios, Just Dance y la serie de animación galardonada con un Emmy®, Bluey.

Esta colaboración lleva el increíble mundo de Bluey a Just Dance 2026 Edition con un mapa de juego icónico producido por Ubisoft y Neels Studio, en asociación con BBC Studios y Ludo Studio, que permitirá a las familias bailar junto a Bluey.

Bluey es una adorable e incansable perrita de la raza pastor ganadero australiano que vive con su mamá, su papá y su hermanita Bingo. Bluey usa su energía ilimitada para jugar a juegos que se desarrollan de forma impredecible y divertida, involucrando a su familia y a todo el vecindario en su mundo de diversión.

Just Dance ofrece una experiencia de juego que invita a jugadores de todas las edades a moverse al ritmo de los mayores éxitos musicales. Con una jugabilidad innovadora y pistas irresistibles, la serie Just Dance es el referente en los juegos de baile y la franquicia de juegos musicales número uno de todos los tiempos. Con más de 1500 coreografías creadas en los últimos 15 años, la franquicia ha inspirado a más de 135 millones de jugadores.

Diseñando una jugabilidad de Bluey de alta calidad

Descubre la jugabilidad de Bluey, que sigue a Bluey, su familia y sus amigos mientras bailan en diversos escenarios icónicos alrededor de su casa y de Brisbane, imitando cada paso de la divertida coreografía. Esta emocionante jugabilidad garantiza una experiencia memorable en Just Dance, donde bailarines y fans de Bluey de todas las edades podrán disfrutar juntos.

El objetivo de esta colaboración es convertir la jugabilidad de Bluey en Just Dance en una experiencia ultradivertida tanto para jugadores como para fans de la serie. Diseñada en torno al alegre mundo de Bluey, esta experiencia celebra los placeres simples de bailar juntos: valores compartidos por Bluey y Just Dance.

Amélie Louvet, Directora de Marketing de Just Dance:

«Estamos orgullosos de haber colaborado con BBC Studios para llevar a Bluey al mundo de Just Dance. Esta asociación nos permitió crear una experiencia de juego que celebra la unión familiar, valores que están en el corazón tanto de Bluey como de Just Dance. Estamos encantados de ofrecer a las familias una nueva forma de conectar a través del baile, ¡y no podemos esperar a que nuestros jugadores descubran el alegre mundo de Bluey!»

Marina Mello, Directora Global de Gaming & Interactive en BBC Studios:

«A Bluey y Bingo les encanta bailar, y ahora las familias de todo el mundo pueden unirse también. Estamos emocionados de llevar a Bluey a Just Dance en colaboración con Ubisoft y Ludo Studio, dando a los fans la oportunidad de moverse, bailar y compartir la diversión juntos.»

Just Dance 2026 Edition estará disponible el 14 de octubre en Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S y se podrá jugar en Nintendo Switch™ 2 gracias a la compatibilidad con versiones anteriores.

Para más información, visita justdancegame.com y sigue a @justdancegame en Instagram con el hashtag #JustDance2026.