Samsung presenta los nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G con IA avanzada a un precio accesible

Samsung ha presentado los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, ampliando su serie Galaxy A con dispositivos que acercan funciones avanzadas de inteligencia artificial a más usuarios. Ambos modelos incorporan la renovada Inteligencia Alucinante, mejoras en rendimiento, cámara y pantalla, y hasta seis años de actualizaciones de sistema y seguridad, reforzando la durabilidad y fiabilidad en el uso diario.

La nueva serie destaca por su sistema de cámara de 50 MP con capacidades mejoradas de IA, funciones de edición inteligente y Nightography optimizada, así como por su rendimiento equilibrado para multitarea y entretenimiento. Con diseño resistente IP68, batería de larga duración y herramientas de seguridad como Samsung Knox, Galaxy A57 5G y A37 5G consolidan la apuesta de Samsung por democratizar la innovación móvil.

Samsung presenta Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, que incorporan funciones de nivel profesional a un precio alucinante

Galaxy A57 5G y A37 5G cuentan con un diseño elegante, una cámara potente y la renovada Inteligencia Alucinante, para ofrecer a los usuarios confianza en su uso diario

Samsung Electronics Co., Ltd. ha anunciado hoy los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los últimos dispositivos de la serie Galaxy A que ponen al alcance de más usuarios las últimas innovaciones móviles de Samsung, incluida la mejorada tecnología Inteligencia Alucinante1. La última serie Galaxy A refleja el compromiso de Samsung de ampliar las capacidades de IA a más dispositivos, permitiendo a más usuarios aprovechar el poder de una IA intuitiva que simplifica las tareas del día a día. Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G mejoran las experiencias en las que los usuarios confían cada día con mejoras en el rendimiento, la cámara y la pantalla, además de características de durabilidad y seguridad. Con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y soporte de seguridad a largo plazo, la nueva serie Galaxy A está diseñada para durar. A la cabeza de la gama se encuentra Galaxy A57 5G, que presenta un diseño más delgado y refinado y capacidades mejoradas impulsadas por IA que lo convierten en el dispositivo más potente de la serie Galaxy A hasta la fecha.

“La nueva serie Galaxy A refleja nuestro compromiso constante con la democratización de la IA, al poner las últimas innovaciones al alcance de más usuarios de Galaxy”, afirmó TM Roh, CEO, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “Gracias a las funciones fundamentales de Samsung, combinadas con la tecnología Inteligencia Alucinante mejorada, Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G ofrecerán un rendimiento fiable en el día a día a usuarios de todo el mundo e impulsarán una rápida expansión de la IA”.

Inteligencia Alucinante mejorada, diseñada para la vida diaria

Gracias a la última versión de One UI 8.5, Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G acercan las innovaciones más recientes de inteligencia artificial de Samsung a más usuarios, a través de Inteligencia Alucinante, que ayuda a las personas a hacer más cosas con facilidad y descubrir nuevas formas de crear y mantener la productividad.

La función Transcripción de voz es una novedad en la aplicación Grabadora de voz, lo que facilita volver a consultar detalles importantes de reuniones, clases o llamadas al transcribir y traducir rápidamente grabaciones de llamadas o convertir el audio del buzón de voz en texto. Selección con IA es más fácil de usar con una pulsación prolongada en el panel lateral, mostrando acciones relevantes directamente en la pantalla para extraer texto o crear contenido sin tener que seleccionar los elementos manualmente. Selección con IA también admite arrastrar y soltar en la disposición de ventana múltiple, lo que permite a los usuarios mover imágenes fácilmente a Notas de Samsung o al Editor de fotos para una edición más rápida y una mayor productividad.

La tecnología Inteligencia Alucinante hace que la edición diaria de fotos sea más fácil que nunca. El Borrador de objetos ofrece ahora resultados más naturales al eliminar elementos de distracción no deseados, como un transeúnte en el fondo o el desorden de una cafetería. En el Galaxy A57 5G, Mejor cara es compatible con más fotos y con el modo de disparo continuo, lo que facilita capturar fotos de grupo perfectas en las que todos salen con su mejor aspecto. Las herramientas favoritas de los usuarios, como Filtros y Sugerencias de edición, ayudan a los usuarios a retocar y compartir momentos rápidamente sin esfuerzo adicional, mientras que el Galaxy A57 5G también cuenta con Recorte automático para una edición de vídeo aún más sencilla.

La función Circle to Search de Google añade reconocimiento de múltiples objetos, de modo que los usuarios pueden explorar fácilmente varios elementos de una imagen a la vez, desde un conjunto de ropa hasta los accesorios que lo acompañan, todo en una sola búsqueda.

La nueva serie Galaxy A amplía las experiencias de Inteligencia Alucinante con una selección de agentes diseñados para simplificar las tareas cotidianas, desde la búsqueda hasta la organización de planes o el ajuste de configuraciones de manera sencilla. Como agente conversacional del dispositivo, Bixby mejorado permite a los usuarios controlar intuitivamente los ajustes y funciones del Galaxy mediante lenguaje natural, mientras que Gemini gestiona tareas complejas entre aplicaciones nativas de Galaxy y algunas aplicaciones de terceros seleccionadas para ofrecer interacciones más rápidas e intuitivas.

Cámara Alucinante para capturar fotos y vídeos más nítidos, tanto de día como de noche

A medida que la IA se integra cada vez más en las experiencias móviles, el rendimiento de la cámara sigue siendo esencial para ofrecer la facilidad de uso y la satisfacción que los usuarios esperan en su día a día.

Los modelos Galaxy A57 5G y A37 5G ofrecen imágenes más luminosas y nítidas gracias al hardware de cámara actualizado y a un procesador de señal de imagen (ISP) mejorado. Los dispositivos cuentan con un versátil sistema de triple cámara, liderado por un sensor principal de 50 MP, que ofrece imágenes nítidas y detalladas en una amplia gama de condiciones de iluminación sin necesidad de ajustes manuales.

Cuando la luz disminuye, la cámara de Galaxy A57 5G y de A37 5G se adapta a la perfección gracias a la función Nightography mejorada, capturando fotos y vídeos nítidos y realistas incluso en condiciones de poca luz.

Galaxy A57 5G lleva la fotografía un paso más allá con un procesamiento de imagen mejorado que realza los detalles y reduce el ruido, logrando resultados aún más nítidos y vibrantes. Ofrece contraste intenso y colores equilibrados incluso en condiciones de iluminación difíciles, mientras que la mayor velocidad de disparo permite capturar al instante momentos fugaces con rapidez y una claridad mejorada.

Galaxy A57 5G y A37 5G también se benefician del reconocimiento de sujetos y la optimización de escenas basados en IA, lo que permite equilibrar los retratos, preservar los tonos de piel naturales y conseguir una separación más clara del fondo. Cuando la escena requiere una perspectiva más amplia, el objetivo súper gran angular captura más en cada foto grupal o paisaje, mientras que la cámara macro de 5 MP revela los detalles más finos de cerca, ofreciendo mayor flexibilidad creativa.

Rendimiento para streaming y multitarea

Galaxy A57 5G ofrece lo mejor del diseño y el rendimiento, combinando CPU, GPU y NPU mejoradas para ofrecer un desempeño superior con el diseño más elegante y ligero hasta la fecha. Diseñado para streaming sin cortes, scroll fluido y creación de contenido, su diseño refinado incluye un acabado brillante y un distintivo módulo triple de cámara que le da un aspecto moderno y llamativo, además de resultar cómodo en la mano.

A pesar de su perfil más delgado, Galaxy A57 5G ofrece un rendimiento potente. Su batería de 5.000 mAh permite hasta dos días de autonomía, lo que permite realizar todo tipo de actividades, desde grabar y editar hasta ver contenidos sobre la marcha. La carga rápida Super Fast Charging 2.0 alcanza hasta el 60% en unos 30 minutos, proporcionando un impulso rápido antes de salir, mientras que una cámara de vapor17 un 13% más grande ayuda a mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas de juego o grabación. Los marcos más delgados y la brillante pantalla Super AMOLED+ con Vision Booster garantiza una experiencia visual inmersiva y nítida, tanto en interiores como al aire libre.

Diseñados para el uso diario, Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G cuentan con certificación IP68 frente a agua y polvo, aportando durabilidad en entornos reales y ofreciendo a los usuarios tranquilidad ante posibles accidentes.

Soporte a largo plazo y seguridad fundamental

Los modelos Galaxy A57 5G y A37 5G refuerzan el compromiso de Samsung con la longevidad de los dispositivos, ofreciendo hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y de One UI, además de hasta seis años de actualizaciones deseguridad, lo que proporciona a los usuarios la confianza necesaria para seguir contando con su dispositivo durante muchos años.

Samsung proporciona una capa reforzada de seguridad del dispositivo, transparencia y libertad de elección para el usuario con Knox Vault, una solución de seguridad basada en hardware y resistente a la manipulación. La serie Galaxy A ofrece a los usuarios una protección integral gracias a innovadoras funciones de seguridad y privacidad, como el Panel de seguridad y privacidad, el Bloqueador automático, el Compartir en privado, la Protección contra robos, así como el nuevo Álbum privado, una función de la Galería que permite a los usuarios bloquear sus archivos multimedia personales de forma rápida y sencilla. A diferencia de las medidas de seguridad tradicionales, los últimos dispositivos de la serie A también notifican de forma proactiva a los usuarios sobre posibles riesgos mediante las Alertas de privacidad, que son notificaciones inteligentes que ofrecen una visión más clara y un mayor control sobre los permisos de ubicación o el seguimiento sospechoso de datos confidenciales. En conjunto, estas mejoras hacen que la seguridad resulte tan intuitiva como el resto de la experiencia, lo que facilita más que nunca la protección del dispositivo para todos.

Disponibilidad

Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G estarán disponibles desde el 10 de abril en España. Galaxy A57 5G se ofrecerá en los colores Azul oscuro, Gris, Azul Claro y Lila, mientras que Galaxy A37 5G estará disponible en los colores Verde oscuro, Gris, Lavanda y Blanco.

Para mayor tranquilidad, Samsung Care+ ofrece una cobertura integral adaptada a las necesidades de cada usuario, incluyendo beneficios personalizados que protegen el valor del dispositivo.

Para más información sobre los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, visite Samsung.com.

Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G Pantalla24 6,7” FHD + *Medida en diagonal, el tamaño de la pantalla es de 6,7″ en el rectángulo completo y 6,6″ contando las esquinas redondeadas. La zona visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al agujero de la cámara. 6,7” FHD *Medida en diagonal, el tamaño de la pantalla es de 6,7″ en el rectángulo completo y 6,5″ contando las esquinas redondeadas. La zona visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al agujero de la cámara. Super AMOLED + Hasta 120 Hz de tasa de refresco Vision Booster Super AMOLED Hasta 120 Hz de tasa de refresco Vision Booster Dimensiones y peso 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g Cámara 12 MP Ultra Gran Angular 8 MP Ultra Gran Angular