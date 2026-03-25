Lords of the Fallen II – La evolución de Umbral

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El nuevo vídeo de los desarrolladores de Lords of the Fallen II revela la evolución mortal de Umbral

El último episodio de ‘Lifting the Veil’’ de CI Games muestra nuevas secuencias de juego y detalles sobre el Umbral más inquietante y extraño, el Reino de los Muertos

El desarrollador independiente CI Games ha lanzado hoy un nuevo episodio de su serie de vídeos de desarrolladores «“Lifting the Veil «, revelando nuevos detalles sobre el reinventado reino Umbral que está ayudando a definir el mundo de la secuela de su soulslike, Lords of the Fallen II.

El director creativo, Ryan Hill, acompañado por el director del juego, James Lowe, el diseñador principal de sistemas Daniel Regan y el productor Alex Harkin, hablan sobre cómo el equipo está evolucionando la mecánica de doble reino del juego original a «Umbral 2.0», inspirada principalmente en los comentarios de los jugadores del primer juego. A medida que los reinos de los vivos y los muertos comienzan a fundirse en uno solo, Umbral promete ser una fuerza mucho más agresiva y opresiva esta vez, desempeñando un papel mucho más importante en la configuración del viaje del jugador.

Este noveno episodio de » Lifting the Veil » abarca numerosas ideas mostrando gran cantidad de nuevas secuencias de juego en fase alfa de Umbral, destacando los aspectos que hacen que Lords of the Fallen II sea más audaz, valiente y sangriento de cara a su lanzamiento mundial en 2026 en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC.

«Si Umbral fue alguna vez el reino de los muertos, ahora se ha convertido en el reino de los no-muertos; rascando su costra ahora está en carne viva – una herida abierta que hierve con un hambre renovada», ha dicho el director creativo Ryan Hill.

Puedes ver el último episodio de Lifting the Veil

El universo de Lords of the Fallen contiene dos realidades únicas que están cada vez más fusionadas, y que los jugadores pueden atravesar con la ayuda de la Lámpara Umbral: el reino original de fantasía oscura de Axiom, con siglos de luchas y civilizaciones titánicas, y el horror invasivo del reino Umbral, un mundo espejo visualmente grotesco y visceral donde las leyes de la física y la muerte son mucho más misteriosas. Los jugadores pueden atravesar el reino Umbral para ayudar a superar obstáculos y descubrir nuevas áreas, pero tendrán que enfrentarse a amenazas cada vez más mortales e inesperadas a las que tendrán que adaptarse o perecer.

Puedes ver el vídeo gameplay

Los fans de la serie descubrirán una evolución significativa en cómo se interactúa en el reino Umbral en Lords of the Fallen II, incluyendo:

Un Umbral Reimaginado: Entornos totalmente diferentes, momentos clave de historia y la nueva tendencia a infiltrase en el mundo de los muertos hacen que Umbral sea cada vez más vivo y opresivo. La mayor variedad de biomas de Umbral le otorga un aspecto más peculiar y misterioso, que los jugadores querrán explorar.

Entornos totalmente diferentes, momentos clave de historia y la nueva tendencia a infiltrase en el mundo de los muertos hacen que Umbral sea cada vez más vivo y opresivo. La mayor variedad de biomas de Umbral le otorga un aspecto más peculiar y misterioso, que los jugadores querrán explorar. Temor Redefinido: En vez de un temporizador lineal que aumenta el nivel de amenaza de Umbral, es la actividad del jugador la que incluye en el mundo, creando una sensación de peligro más orgánica y hostil.

En vez de un temporizador lineal que aumenta el nivel de amenaza de Umbral, es la actividad del jugador la que incluye en el mundo, creando una sensación de peligro más orgánica y hostil. Enemigos Remodelados: Descubre nuevos entes aterradores que acechan en las sombras de Umbral, capaces de transformarse en formas aún más letales, junto a una enorme gama de nuevos enemigos esperando a los aspirantes a Portadores de la Lámpara.

Actualmente en desarrollo, Lords of the Fallen II es la siguiente entrega en la aclamada serie RPG de acción soulslike ambientada en un reino humano asediado por eones de dioses malévolos, magia visceral y defensores inquebrantables. Pasados 1.000 años tras la caída del dios demonio Adyr, un reino solitario se enfrenta a las fuerzas del reino muerto conocido como Umbral y a su maestro arcano.

Como el Portador de la Lámpara, los jugadores pueden despedazar enemigos con una nueva función de desmembramiento y silenciarlos para siempre con nuevas ejecuciones en un sistema de combate rápido y fluido. La mayor variedad de tipos de enemigos y las impresionantes batallas contra jefes pondrán a prueba incluso a los más fuertes en modo solo o en el mejor cooperativo de progresión compartida.

Más información del juego en la web oficial Lords of the Fallen