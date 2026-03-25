NIS America, Inc. lanzará Village in the Shade en otoño de 2026



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


NIS America, Inc. lanzará Village in the Shade en otoño de 2026

El espeluznante simulador de granja llegará a Switch, Switch 2, PlayStation 5 y PC

NIS America, Inc. se complace en anunciar que Village in the Shade (conocido como Honogurashi no Niwa en Japón) llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC este otoño. El juego ha sido desarrollado por el estudio japonés Nippon Ichi Software, Inc., creadores de franquicias tan populares como Disgaea y Phantom Brave.

Ve el primer tráiler

Bienvenido a Kagatsu, un pueblo de montaña japonés lleno de secretos. En este nuevo simulador de granja pintado a mano, plantarás cultivos, personalizarás tu granja y entablarás amistad con un elenco de personajes intrigantes.

Relájate junto al arroyo, contempla los cerezos en flor con tus vecinos o da un paseo por el pueblo. Con tantas formas de relajarte, seguro que te sentirás como en casa.

Solo asegúrate de seguir unas sencillas reglas: no hables con extraños, no salgas del pueblo y hagas lo que hagas, no salgas por la noche.

Características:

  • Ponte cómodo: ¡Haz que tu nuevo hogar sea acogedor! Compra muebles en el pueblo para decorar tu casa y luego fabrica vallas y otros objetos con los recursos que hayas recogido en tu granja.
  • Festivales y diversión: Disfruta de las fiestas y actividades tradicionales japonesas, como el festival de verano y los cerezos en flor. Acércate a tus vecinos mientras disfrutas de una vida tranquila.
  • Los secretos no están hechos para ser compartidos: Descubre la verdad sobre Kagatsu bajo tu propia responsabilidad, o sigue las reglas y evita ver una parte del pueblo que no quieres ver.
  • Página web oficial

 

Información del título:

  • Título: Village in the Shade
  • Fecha de lanzamiento: Finales de 2026
  • Plataformas: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC (Steam)
  • Género: Simulación
  • Jugadores: 1
  • Idiomas del texto: Consolas: Inglés, Francés y Español
  • PC: Japonés, Coreano, Chino Tradicional, Inglés, Francés y Español
  • PEGI: 18
  • Desarrolladores: Nippon Ichi Software, Inc.

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