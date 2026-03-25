NIS America, Inc. lanzará Village in the Shade en otoño de 2026

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El espeluznante simulador de granja llegará a Switch, Switch 2, PlayStation 5 y PC

NIS America, Inc. se complace en anunciar que Village in the Shade (conocido como Honogurashi no Niwa en Japón) llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC este otoño. El juego ha sido desarrollado por el estudio japonés Nippon Ichi Software, Inc., creadores de franquicias tan populares como Disgaea y Phantom Brave.

Ve el primer tráiler

Bienvenido a Kagatsu, un pueblo de montaña japonés lleno de secretos. En este nuevo simulador de granja pintado a mano, plantarás cultivos, personalizarás tu granja y entablarás amistad con un elenco de personajes intrigantes.

Relájate junto al arroyo, contempla los cerezos en flor con tus vecinos o da un paseo por el pueblo. Con tantas formas de relajarte, seguro que te sentirás como en casa.

Solo asegúrate de seguir unas sencillas reglas: no hables con extraños, no salgas del pueblo y hagas lo que hagas, no salgas por la noche.

Características:

Ponte cómodo: ¡Haz que tu nuevo hogar sea acogedor! Compra muebles en el pueblo para decorar tu casa y luego fabrica vallas y otros objetos con los recursos que hayas recogido en tu granja.

¡Haz que tu nuevo hogar sea acogedor! Compra muebles en el pueblo para decorar tu casa y luego fabrica vallas y otros objetos con los recursos que hayas recogido en tu granja. Festivales y diversión: Disfruta de las fiestas y actividades tradicionales japonesas, como el festival de verano y los cerezos en flor. Acércate a tus vecinos mientras disfrutas de una vida tranquila.

Disfruta de las fiestas y actividades tradicionales japonesas, como el festival de verano y los cerezos en flor. Acércate a tus vecinos mientras disfrutas de una vida tranquila. Los secretos no están hechos para ser compartidos: Descubre la verdad sobre Kagatsu bajo tu propia responsabilidad, o sigue las reglas y evita ver una parte del pueblo que no quieres ver.

Descubre la verdad sobre Kagatsu bajo tu propia responsabilidad, o sigue las reglas y evita ver una parte del pueblo que no quieres ver. Página web oficial

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