NIS America, Inc. lanzará Village in the Shade en otoño de 2026

El espeluznante simulador de granja llegará a Switch, Switch 2, PlayStation 5 y PC
NIS America, Inc. se complace en anunciar que Village in the Shade (conocido como Honogurashi no Niwa en Japón) llegará a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y PC este otoño. El juego ha sido desarrollado por el estudio japonés Nippon Ichi Software, Inc., creadores de franquicias tan populares como Disgaea y Phantom Brave.
Ve el primer tráiler
Bienvenido a Kagatsu, un pueblo de montaña japonés lleno de secretos. En este nuevo simulador de granja pintado a mano, plantarás cultivos, personalizarás tu granja y entablarás amistad con un elenco de personajes intrigantes.
Relájate junto al arroyo, contempla los cerezos en flor con tus vecinos o da un paseo por el pueblo. Con tantas formas de relajarte, seguro que te sentirás como en casa.
Solo asegúrate de seguir unas sencillas reglas: no hables con extraños, no salgas del pueblo y hagas lo que hagas, no salgas por la noche.
Características:
- Ponte cómodo: ¡Haz que tu nuevo hogar sea acogedor! Compra muebles en el pueblo para decorar tu casa y luego fabrica vallas y otros objetos con los recursos que hayas recogido en tu granja.
- Festivales y diversión: Disfruta de las fiestas y actividades tradicionales japonesas, como el festival de verano y los cerezos en flor. Acércate a tus vecinos mientras disfrutas de una vida tranquila.
- Los secretos no están hechos para ser compartidos: Descubre la verdad sobre Kagatsu bajo tu propia responsabilidad, o sigue las reglas y evita ver una parte del pueblo que no quieres ver.
- Página web oficial
Información del título:
- Título: Village in the Shade
- Fecha de lanzamiento: Finales de 2026
- Plataformas: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PC (Steam)
- Género: Simulación
- Jugadores: 1
- Idiomas del texto: Consolas: Inglés, Francés y Español
- PC: Japonés, Coreano, Chino Tradicional, Inglés, Francés y Español
- PEGI: 18
- Desarrolladores: Nippon Ichi Software, Inc.