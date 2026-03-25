Razer laza el ratón Razer Viper V4 Pro y la alfombrilla Razer Gigantus V2 Pro

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UN NUEVO NIVEL DE RENDIMIENTO PARA EL COMPETITIVO: RAZER PRESENTA EL VIPER V4 PRO Y EL GIGANTUS V2 PRO

Diseñados para jugadores competitivos y profesionales de los esports, el último ratón wireless para esports y las alfombrillas de Razer ofrecen un rendimiento ultrarrápido y un control personalizado en todos los estilos de juego

Razer, la marca líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy los lanzamientos del ratón Razer Viper V4 Pro y la alfombrilla Razer Gigantus V2 Pro. La útima evolución de los periféricos de esports, con la marca de ratónes gaming #1 entre los profesionales– este nuevo dúo está diseñado para dar a los jugadores una ventaja en los títulos de juegos competitivos más exigentes de la actualidad.

El Viper V4 Pro toma uno de los ratones para esports más fiables del mundo y lo hace más ligero, rápido y preciso, mientras que el Gigantus V2 Pro reinventa la alfombrilla de ratón para juegos suave insignia de Razer con cinco niveles de velocidad distintos para que los jugadores puedan elegir la superficie que mejor se adapte a su estilo de juego.

Perfeccionado por profesionales. De la marca de ratones #1

Las leyendas de los esports Lee “Faker” Sang-Hyeok y Nikola “NiKo” Kovač en el estudio de diseño de Razer

En las competiciones de más alto nivel, los milisegundos deciden rondas y partidas. Diseñada con la colaboración directa de jugadores profesionales, la línea de ratones Viper lleva mucho tiempo siendo un referente en la competición de élite, mientras que la línea Gigantus sigue siendo una opción de confianza para los jugadores que buscan un control fiable.

Juntos, forman una dupla de nivel profesional diseñada para superar las jugadas más rápidas de los juegos actuales, ofreciendo una respuesta más rápida y un control más consistente que cualquier otra pareja existente.

“En los Esports, las partidas se deciden por márgenes de tan solo unos milisegundos. A ese nivel, los jugadores no pueden permitirse el lujo de adivinar. Confían en lo que ha demostrado ser efectivo para ganar, por eso Razer se ha convertido en la marca preferida de los jugadores profesionales”, afirmó Jeffrey Chau, director global de Esports de Razer. “El Viper V4 Pro está diseñado para ofrecer una respuesta más rápida y consistente donde más importa: en la competición real y en vivo. Combinado con las superficies específicas para la velocidad del Gigantus V2 Pro, este conjunto de teclas está diseñado no solo para seguir el ritmo de las jugadas más rápidas del juego, sino para superarlas”.

Razer Viper V4 Pro: Cuando lo mejor se vuelve aún mejor

Aprovechando el dominio del Viper V3 Pro — el ratón número 1 utilizado por los profesionales[2] de los esports y su elección predilecta —, el Viper V4 Pro lleva la fórmula ganadora aún más lejos, ofreciendo una puntería más rápida y consistente, no solo clics agradables al tacto.

Diseñado para agarres de garra y de punta de los dedos, perfecciona aspectos fundamentales de nivel profesional como la latencia, la precisión del seguimiento y la consistencia de los clics, para que los jugadores puedan concentrarse en competir, no en configurar.

“El Viper V4 Pro se siente como una extensión de mi mano. Su capacidad de respuesta es justo lo que se necesita para partidas de alto riesgo”, declaró Lee “Faker” Sang-Hyeok, seis veces campeón mundial de League of Legends.

Velocidad y precisión inigualables

Razer HyperSpeed ​​Wireless Gen-2 con una tasa de sondeo real de 8000 Hz

Mientras el DeathAdder V4 Pro fue el primero en estrenar esta plataforma inalámbrica de última generación, el Viper V4 Pro va aún más allá, ofreciendo una latencia ultrarrápida con promedios de tan solo 0,204 ms para clics y 0,36 ms para movimiento, y una tasa de sondeo real de 8000 Hz tanto en modo inalámbrico como con cable.

Gracias a la eficiencia inalámbrica mejorada y las optimizaciones del sensor, el Viper V4 Pro es aproximadamente 2,5 veces más rápido en latencia de movimiento y alcanza hasta 180 horas de duración de la batería (a 1000 Hz), casi el doble de tiempo de juego en comparación con ratones inalámbricos para juegos equivalentes.

Sensor óptico Razer Focus Pro 50K Gen-3

Precisión de última generación con hasta 50.000 DPI, 930 IPS y aceleración de 90 G, ahora con Frame Sync, la primera tecnología de sensor del mercado que alinea los fotogramas del sensor con el ciclo de escaneo y sondeo del ratón para un escaneo e informe justo a tiempo. Esto minimiza aún más la latencia de movimiento, permitiendo una puntería más rápida y con mayor capacidad de respuesta, a la vez que mejora la eficiencia de la batería al eliminar las actualizaciones redundantes del sensor.

El sensor también incluye herramientas de software avanzadas como Sensibilidad Dinámica, Rotación del Ratón, ajustes de 1 paso de DPI, Ajuste de Sensibilidad, Corte Asimétrico (26 niveles) y Seguimiento Inteligente para optimizar la experiencia de juego y facilitar la transferencia de ajustes entre diferentes configuraciones.

Construido para durar

Rueda Scroll Óptica Razer

Rueda de desplazamiento óptica optimizada para Esports, 3,3 veces más fiable y consistente que los diseños mecánicos tradicionales. Ofrece un desplazamiento más preciso y ayuda a evitar movimientos involuntarios al cambiar de arma, alternar habilidades o navegar por el inventario.

Switches Ópticos Gen-5 Razer para ratón

Rediseñado con una arquitectura de interruptores totalmente actualizada, ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos y una vida útil de hasta 100 millones de clics. Conserva la auténtica respuesta táctil mecánica a la vez que aprovecha la activación óptica para lograr clics nítidos y consistentes sin retardo de rebote, eliminando así los problemas de doble clic comunes en los switches mecánicos.

Diseñado por profesionales. Hecho para ganar.

Ultraligero y ultra equilibrado.

Con un peso de 49 gramos (colo negro) y 50 gramos (color blanco), y un peso un 9% más ligero que su predecesor, el Viper V3 Pro. Esta reducción se logra mediante optimizaciones mecánicas, como un grosor de carcasa más fino y una placa de circuito impreso más compacta, mientras que los elementos estructurales reforzados garantizan estabilidad y durabilidad. El resultado es un ratón excepcionalmente ligero, pero a la vez sólidamente robusto.

Listo para conectar y funcionar

Si adaptador hemisférico optimizado proporciona conectividad estable y permite visualizar el estado de un vistazo mediante indicadores LED integrados. Razer Synapse Web permite una configuración sencilla del dispositivo a través del navegador, sin necesidad de instalar software, y los ajustes rápidos integrados permiten a los jugadores cambiar el DPI y la frecuencia de muestreo sobre la marcha, para una optimización instantánea durante la partida.

Razer Gigantus V2 Pro: Precisión para cada estilo de juego

La Razer Gigantus V2 Pro es la última evolución de la línea Gigantus. Diseñada con cinco niveles de velocidad distintos y una firmeza de espuma que se adapta a cada uno, los jugadores ahora pueden elegir la alfombrilla que mejor se ajuste a sus necesidades, independientemente de su estilo de juego.

«Es la alfombrilla más completa que he usado. Por eso la elegí para mi colección», dijo Nikola «NiKo» Kovač, 10 veces MVP en torneos de Counter-Strike.

Desarrolladas y probadas rigurosamente con jugadores profesionales como NiKo, Faker y Zellsis, cada índice de velocidad refleja las diferentes exigencias de los roles, desde fusileros hasta duelistas y tiradores.

Forjado por los profesionales, ajustado para cada jugador

Los patrones de tejido y trama especializados, disponibles en cinco niveles de velocidad, permiten a los jugadores elegir el perfil de deslizamiento que mejor se adapte a sus necesidades. Max Control

Los patrones de tejido y trama especializados, disponibles en cinco niveles de velocidad, permiten a los jugadores elegir el perfil de deslizamiento que mejor se adapte a sus necesidades.

Fricción ultra alta para una precisión de movimiento excepcional.

Control

Alta fricción para microajustes consistentes.

Balance

Fricción media para un deslizamiento híbrido.

Speed

Baja fricción para deslizamientos rápidos.

Max Speed

Fricción ultrabaja para movimientos ultrarrápidos.

Espuma GlideCore™ patentada por Razer

Firmeza de espuma que se adapta a cada estilo de juego. Cada clasificación de velocidad se combina con un tipo específico de espuma GlideCore para ofrecer una sensación y una potencia de frenado personalizadas, desde una frenada amortiguada y precisa en Max Control hasta una respuesta más firme y rápida en Max Speed.

Optimizada para sensores ópticos

Probado en laboratorio con sensores ópticos de última generación para garantizar un seguimiento perfecto píxel a píxel, de modo que cada movimiento rápido, microcorrección y amplio balanceo se sienta uniforme en toda la superficie.

Diseñada para competir y viajar

Con bordes cosidos de perfil bajo que ayudan a evitar que se deshilachen sin sacrificar la comodidad, una base antideslizante que mantiene la alfombrilla del ratón en su lugar durante partidas intensas y un diseño enrollable y resistente a la deformación que facilita su transporte para entornos competitivos.

Un montaje completo, no un simple truco.

Juntos, el Razer Viper V4 Pro y la Razer Gigantus V2 Pro conforman la combinación competitiva definitiva, abarcando ratón, superficie y configuración. El ratón se centra en una latencia ultrabaja, un control avanzado del sensor y una forma validada por profesionales. La gama de alfombrillas para ratón gaming ofrece opciones claras y específicas para cada estilo de juego, simplificando la decisión entre control y velocidad.

Más allá de un clic más rápido, esta combinación refleja el compromiso constante de Razer con el diseño orientado al rendimiento, el desarrollo colaborativo con profesionales de los esports y el equipamiento que ayuda a los jugadores a convertir la práctica en un rendimiento constante en las grandes ligas.

Para más información del Razer Viper V4 Pro, visite https://rzr.to/viper-v4-pro .