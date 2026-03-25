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Milestone y MotoGP Sports Entertainment Group presentan un primer vistazo a la jugabilidad de MotoGP 26 con un vídeo de juego que se estrena hoy. Con lanzamiento el 29 de abril de 2026, el juego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC a través de Steam, Microsoft y Epic Games Store.

Puedes ver el vídeo gameplay de MotoGP 26 vídeo gameplay de 15 minutos

En el vídeo se muestra el Circuito de las Américas y el Circuito de Portimão en condiciones soleadas, así como el de Silverstone bajo la lluvia, destacando el excepcional nivel de detalle y realismo de la franquicia. Los múltiples ángulos de cámara realzan aún más la acción, proporcionando a los jugadores una experiencia de conducción aún más auténtica e inmersiva y profundizando en el modelo de física renovado de MotoGP 26.

Desarrollado mediante una tecnología avanzada de Rider-Based Handling, la sensación general de jugabilidad cambia significativamente, con nuevas animaciones de los pilotos que muestran estas mejoras. También se presenta una nueva ubicación en Reino Unido para el modo Race Off, con dos nuevos circuitos donde los jugadores pueden entrenar en las disciplinas Motard, Flat Track y Minibikes.

Con la continua ampliación de la jugabilidad más allá de las competiciones oficiales, el vídeo también destaca la incorporación de Production bikes de 1000cc. Estos estarán disponibles en eventos dedicados por marcas, reuniendo pilotos del mismo fabricante en MotoGP, Moto2 y Moto3, todos compitiendo en los circuitos oficiales del campeonato.

MotoGP 26 vídeo gameplay de 15 minutos. Stampa Marquez Silverstone