OPPO Find X9 Ultra inaugura una nueva era para la imagen móvil con el primer teleobjetivo con zoom óptico ultra sensible de 10x y 50 MP del sector

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OPPO Find X9 Ultra inaugura una nueva era para la imagen móvil con el primer teleobjetivo con zoom óptico ultra sensible de 10x y 50 MP del sector

OPPO se prepara para redefinir una vez más la fotografía móvil con el próximo lanzamiento global del OPPO Find X9 Ultra en abril, posicionándolo como “Your Next Camera”. Este dispositivo será el primero del mercado en integrar un revolucionario sistema de teleobjetivo con zoom óptico de 10x y 50 MP en un smartphone. Esta proeza de la ingeniería óptica, desarrollada en estrecha colaboración con Hasselblad, permitirá a los usuarios capturar imágenes a larga distancia con una nitidez, detalle y fidelidad de color sin precedentes.

La presentación del OPPO Find X9 Ultra será en abril

El director de producto de OPPO, Pete Lau, ha publicado en X (anteriormente Twitter) un post donde confirma que el nuevo OPPO Find X9 Ultra se presentará este próximo mes de abril, aunque no hay día exacto confirmado. Esto tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que tanto Samsung como Xiaomi han hecho oficiales sus modelos Ultra. Por otro lado, otro miembro del equipo de OPPO en Weibo también menciona que se trata del producto del que más orgulloso se siente y el que más meticulósamente han creado, así que todo apunta a que veremos este dispositivo de forma muy oficial muy pronto.

The #OPPOFindX9Ultra is going global! 🌍 For the first time ever, global users can experience our Ultra flagship smartphone. Get ready for a new benchmark in mobile imaging! 📸 pic.twitter.com/nHnqAoib77 — Pete Lau (@PeteLau) March 23, 2026



En este sentido, resulta importante aclarar que la presentación tendrá lugar en China. Sin embargo, a través de la publicación de Pete Lau queda claro que el OPPO Find X9 Ultra llegará a mercados globales.

Vamos a poner los datos sobre la mesa para entender qué trae exactamente. El módulo trasero co-desarrollado con Hasselblad monta un sensor principal de 200 megapíxeles con un tamaño de 1/1,12 pulgadas, diseñado para captar muchísima luz. Le acompaña una lente gran angular de 50 megapíxeles.

El verdadero peso pesado fotográfico reside en su sistema de doble periscopio, algo inédito en un teléfono. Incluye un primer teleobjetivo de 200 megapíxeles con apertura f/2,2 y un sensor de 1/1,28 pulgadas, sumando una segunda lente periscópica de 50 megapíxeles con formato 1/2,76 pulgadas para alcanzar diez aumentos ópticos. El conjunto se remata con una cámara frontal de 50 megapíxeles

Con esta innovación, OPPO materializa la visión del Find X9 Ultra: «Un smartphone diseñado para reemplazar a la cámara tradicional».

Este avance no solo establece un nuevo estándar en la industria, sino que consolida el liderazgo de OPPO en el desarrollo de sistemas de imagen de nivel profesional.

Además monta una pantalla con panel LTPO AMOLED totalmente plano de 6,82 pulgadas con resolución 2K de 3120 por 1440 píxeles. La tasa de refresco alcanza los 144 hercios, todo ello respaldado por un brillo máximo de 3.600 nits que garantiza poder leer textos a plena luz del sol sin forzar mínimamente la vista.

El procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado por unos generosos 16 gigas de memoria RAM LPDDR5X y un almacenamiento interno de 512 gigas bajo el estándar UFS 4.1, asegurando velocidades de lectura y escritura extremadamente rápidas. A través de varias filtraciones se sabe que la batería tendrá una capacidad de 7.050 mAh, según las últimas pruebas realizadas con los prototipos finales

El OPPO Find X9 Ultra promete ofrecer a fotógrafos y entusiastas una herramienta sin concesiones, capaz de rendir en las condiciones más exigentes y de transformar por completo la experiencia fotográfica en un dispositivo móvil.