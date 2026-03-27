Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos una noticia de lo mas retro para los frikis jugonos. Mega Man Star Force Legacy Collection se estrena hoy! Que recuerdos.

Hoy se estrena Mega Man Star™ Force Legacy Collection, un homenaje a la querida saga RPG de 2006 que regresa a consolas y PC en una colección que incluye los siete juegos de los tres títulos principales de la serie Mega Man Star Force, incluyendo:

Mega Man Star Force™ Pegasus

Mega Man Star Force™ Leo

Mega Man Star Force™ Dragon

Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force™ 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force™ 3 Black Ace

Mega Man Star Force™ 3 Red Joker

Manteniendo la esencia de la serie original, esta colección introduce mejoras modernas para los fans de toda la vida y los nuevos jugadores, que quieran redescubrir el mundo, los personajes y la jugabilidad que definieron la serie. Mega Man Star Force Legacy Collection ya está disponible en Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento

Entra en el mundo de las ondas:

Ambientada en un futuro moldeado por tecnología avanzada, Mega Man Star Force Legacy Collection sigue a Geo Stelar, quien se fusiona con el extraterrestre Omega-Xis para transformarse en Mega Man. Juntos, afrontan una serie de batallas de otro mundo que difuminan la línea entre el mundo real y el Mundo de las Ondas digitales.

En una cuadrícula de 3×5, el combate combina movimiento y ataques basados con cartas en tiempo real, desafiando a los jugadores a dominar el posicionamiento, el tiempo y la construcción de mazos en rápidas batallas tácticas. Más allá del combate, los jugadores se mueven entre la vida cotidiana y el Mundo de las Ondas, donde la exploración y la progresión de la historia se unen en una aventura fluida.

Mejorado para el juego moderno:

Esta colección introduce una variedad de mejoras que mejoran la experiencia y también presentan nuevas formas de jugar:

Opciones visuales – Alterna entre el aspecto mejorado en alta resolución o el original, con un aire más clásico.

– Alterna entre el aspecto mejorado en alta resolución o el original, con un aire más clásico. Ajustes flexibles de dificultad y asistencia – Personaliza el combate ajustando el poder de ataque del Mega Buster o cambiando la tasa de enfrentamientos con enemigos según tu estilo de juego preferido.

– Personaliza el combate ajustando el poder de ataque del Mega Buster o cambiando la tasa de enfrentamientos con enemigos según tu estilo de juego preferido. Biblioteca de cartas ampliada – Accede a cartas de bonificación raras que antes solo se obtenían a través de eventos o merchandising y combínalas con cartas ganadas durante la partida para construir mazos aún más poderosos. (Nota: Algunas cartas extra no están incluidas)

– Accede a cartas de bonificación raras que antes solo se obtenían a través de eventos o merchandising y combínalas con cartas ganadas durante la partida para construir mazos aún más poderosos. Galería y reproductor de música – Explora un archivo completo de más de 1.000 ilustraciones oficiales, incluyendo arte conceptual original, y disfruta de las bandas sonoras de los tres títulos, además de nuevas pistas arregladas que también se pueden poner de fondo.

– Explora un archivo completo de más de 1.000 ilustraciones oficiales, incluyendo arte conceptual original, y disfruta de las bandas sonoras de los tres títulos, además de nuevas pistas arregladas que también se pueden poner de fondo. Mejoras en el juego online – Únete a partidas aleatorias o clasificatorias, intercambia cartas y conecta con amigos en varios títulos. También regresa el sistema “Brother Band” con una actualización importante, ahora permite a los jugadores añadir hasta 100 jugadores a su lista de hermanos. Selecciona hasta «6 hermanos» para potenciar las habilidades de Mega Man y fortalecer lazos.

Las funciones de conectividad que originalmente utilizaban la función de doble ranura de Nintendo DS se han recreado para las plataformas modernas. Los eventos especiales que se desbloqueaban al vincular ciertos títulos también están completamente implementados, permitiendo a los jugadores disfrutarlos de nuevo en esta colección.

Más por explorar:

Para celebrar el lanzamiento, el anime de Mega Man Star Force se emite en directo a partir de hoy en el canal de Capcom USA en Twitch. Los fans pueden seguir el viaje de Geo Stellar más allá del juego y vivir la historia desde una nueva perspectiva.

Además, Sonia Strumm y Luna Platz hoy se unen al grupo como contenido descargable, ¡ofreciendo a los jugadores nuevas formas de personalizar su menú principal!