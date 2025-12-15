El regalo estrella de esta Navidad es plegable: HONOR Magic V5 con un precio mágico por tiempo limitado

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hasta el 8 de enero, HONOR Magic V5 estará disponible por 1.699€ y la compra del plegable, incluye regalos valorados en más de 550€: HONOR Pad 10 con funda de teclado, auriculares HONOR Choice Earbuds Clip y HONOR SuperCharge 66w

Esta Navidad, HONOR , la marca líder en tecnología, quiere poner un poco más de magia debajo del árbol. ¿El protagonista? HONOR Magic V5, el smartphone plegable más fino y ligero del mundo, que llega con una oferta irresistible para convertirse en el regalo más deseado de Papá Noel y los Reyes Magos. Puedes comprarlo en Amazon

Hasta el 8 de enero, su precio habitual de 1.999 € se reduce a solo 1.699€ [ 1] , y además viene acompañado de un pack de regalos valorado en más de 550 €: la tablet HONOR Pad 10 con funda–teclado, los HONOR Choice Earbuds Clip y el cargador HONOR SuperCharge 66W, un combo pensado para quienes quieren empezar 2026 con tecnología de nivel premium y crear su propio ecosistema conectado de dispositivos HONOR.

El plegable que lo tiene todo para ser la estrella de estas Navidades

Con solo 8,8 mm de grosor y 217 gramos, HONOR Magic V5 deja de ser un simple smartphone para convertirse en el aliado perfecto para las fiestas: fácil de llevar a cenas, viajes o celebraciones familiares.

Su pantalla interior de 7,95’con función Multi-Flex permite usar hasta tres apps a la vez, ideal para planificar reuniones, organizar compras de último minuto o ver recetas navideñas mientras se cocina junto a HONOR Magic-Pen.

Asimismo, la integración de Google Gemini potencia la productividad: planifica, organiza y acompaña sin interrumpir. A esto se suman funcionalidades que hacen el día a día más fácil, como la traducción de llamadas, la interpretación instantánea y una pantalla HONOR Eye Comfort pensada para cuidar la vista incluso en largas jornadas.

Y para inmortalizar la magia de las fiestas, su sistema de cámaras de 50 MP + 50 MP + 64 MP periscópica captura con calidad profesional cada brindis, cada abrazo y cada momento que quieras conservar. Por último, su batería de 5.820 mAh con carga rápida de 66W asegura que no te quedes sin energía en las reuniones más largas del año.

Este año, HONOR convierte la tecnología en emoción: un dispositivo premium, ligero, potente y diseñado para acompañar cada instante de la Navidad. Puedes comprarlo en Amazon