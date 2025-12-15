DRAGON BALL Z: KAKAROT revela más contenido para principios de 2026 con el PACK DAIMA Parte 2

DRAGON BALL Z: KAKAROT revela más contenido para principios de 2026 con el PACK DAIMA Parte 2, que incluye a Vegeta (Mini) como personaje jugable, una lucha contra el formidable Tamagami Número Dos y nuevos enemigos del Reino Demoníaco.

Vegeta (Mini) puede ser pequeño, pero su poder es inigualable. Su movimiento característico, Impacto de Armadura, asesta un golpe devastador, mientras que Disparo en Arco acorrala a los enemigos y dispara una onda de choque a gran velocidad para crear aberturas para ataques posteriores imparables.

Prepárate para enfrentarte a Tamagami Número Dos, el implacable guardián de la Bola Dragón de dos estrellas. Aprovechando la furia de los tornados, puede anular los ataques entrantes y lanzar a sus oponentes por los aires. Su técnica con la lanza, Tajo de Onda Cruzada, desata una rápida onda de choque en forma de cruz, y Golpe de Vórtice invoca un enorme remolino para abrumar a los enemigos.

Mira el tráiler de presentación aquí.

DRAGON BALL Z: KAKAROT está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Para obtener más información sobre DRAGON BALL Z: KAKAROT