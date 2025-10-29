Hoy tenemos nueva versión de Android Auto beta 15.6 Que oidemos instalar en nuestos telefonos. Version: 15.6.154404-release.daily (156154404)
Te contamos las novedades que puedes encontrarte en la próxima versión beta de Android Auto.
Google pisa el acelerador con el desarrollo de Android Auto, y ya está disponible la beta de Android Auto 15.6. Una vez más y para frustración de los usuarios, esta nueva versión no tiene nuevas funciones ni cambios externos que vayas a notar, aunque como siempre hay alguna novedades en cuestión de solución de fallos.
Sin cambios visibles para el usuario. Los widgets son una gran novedad que ya está incluida, pero no se puede utilizar para anclar un ehidet como el reloj en la pantalla de coche Como suele ocurrir, los mayores cambios introducidos por la actualización son las habituales mejoras de estabilidad, corrección de errores y mayor compatibilidad entre coches y móviles. También falta por llegar Gemini y el modo claro que está en el código pero aún no activado
Para obtener la versión beta de Android Auto 15.6, debes ir a la página de registro de pruebas beta de Android Auto y unirte al programa. Tras aceptar, podrás actualizar tu aplicación a la versión beta a través de la Google Play Store.
- Visita la página de registro de beta: Accede a la página para participar en la prueba beta de Android Auto.
- Únete al programa: Selecciona la opción «Conviértete en tester» o «Convertirme en verificador».
- Actualiza la aplicación: Ve a la Google Play Store en tu dispositivo y actualiza la aplicación de Android Auto a la versión beta disponible.
- La versión beta puede incluir cambios visuales o correcciones de errores antes de que se lancen para todos los usuarios.
- Si no puedes unirte a través de la página de registro, a veces las actualizaciones beta se pueden obtener descargando el archivo APK de sitios de confianza, pero este método requiere instalar manualmente el archivo.
Cómo actualizar Android Auto Beta
Al ser una versión en fase beta, todavía vas a tener que esperar unos días hasta que llegue a su versión final, ya que las betas son cerradas, aunque en este enlace puedes probar suerte por si hubiera algún hueco en el programa de betas, algo que no suele pasar.
El otro método para probar la beta es descargar e instalar su archivo APK, disponible en la página de Android Auto en APKMirror. En esta web tendrás que elegir entre las arquitecturas ARM y ARM64, aunque si tu móvil es actual casi seguro que es la ARM64. Una vez descargado el archivo, tienes que instalar la APK en tu Android de forma manual con el instalador de APKMirror y reiniciar.