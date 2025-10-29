Compartir Facebook

Hoy tenemos nueva versión de Android Auto beta 15.6 Que oidemos instalar en nuestos telefonos. Version: 15.6.154404-release.daily (156154404)

Te contamos las novedades que puedes encontrarte en la próxima versión beta de Android Auto.

Google pisa el acelerador con el desarrollo de Android Auto, y ya está disponible la beta de Android Auto 15.6. Una vez más y para frustración de los usuarios, esta nueva versión no tiene nuevas funciones ni cambios externos que vayas a notar, aunque como siempre hay alguna novedades en cuestión de solución de fallos.

Sin cambios visibles para el usuario. Los widgets son una gran novedad que ya está incluida, pero no se puede utilizar para anclar un ehidet como el reloj en la pantalla de coche Como suele ocurrir, los mayores cambios introducidos por la actualización son las habituales mejoras de estabilidad, corrección de errores y mayor compatibilidad entre coches y móviles. También falta por llegar Gemini y el modo claro que está en el código pero aún no activado

Para obtener la versión beta de Android Auto 15.6, debes ir a la página de registro de pruebas beta de Android Auto y unirte al programa . Tras aceptar, podrás actualizar tu aplicación a la versión beta a través de la Google Play Store.

Cómo unirte a la versión beta de Android Auto

Visita la página de registro de beta: Accede a la página para participar en la prueba beta de Android Auto. Únete al programa: Selecciona la opción «Conviértete en tester» o «Convertirme en verificador». Actualiza la aplicación: Ve a la Google Play Store en tu dispositivo y actualiza la aplicación de Android Auto a la versión beta disponible.

Información adicional