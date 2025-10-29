ID@Xbox Showcase – Octubre de 2025: Todo lo anunciado y revelado

Compartir Facebook

Ayer ID@Xbox se asoció con IGN para presentar un nuevo ID@Xbox Showcase a través de los canales de IGN. La emisión contó con una emocionante selección de tráileres, gameplay, anuncios y mucho más. En Xbox Wire, hemos compartido un resumen completo de los 22 títulos protagonistas del evento, entre los que se incluyen Invincible VS, Planet of Lana II: Children of the Leaf, TCG Card Shop Simulator, Vampire Survivors: Ante Chamber y muchos otros.

Para obtener más información sobre los anuncios de ayer, consulta Xbox Wire

Desde grandes nombres hasta el próximo gran éxito, fue una feria que prácticamente te traerá algo que disfrutarás, y muy posiblemente algo que nunca esperaste. Descúbrelo todo en nuestra colección de la Tienda Xbox , o sigue leyendo para ver un resumen de cada juego de la feria:

33 Inmortales – Actualización de Orgullo y Templanza

33 Immortals , el roguelike de acción cooperativa, lanza su mayor actualización hasta la fecha. La actualización Orgullo y Templanza incluye dos nuevas armas: ¡las Ballestas del Orgullo y la Espada de la Templanza! Ofrece a los jugadores nuevos enfoques de combate, así como nuevos sistemas para hacerlo todo más emocionante, como Pruebas, Rotura de Armadura y Objetivos de Cámara, entre otras sorpresas. Únete a la rebelión y enfréntate a la Ira de Dios.

Agni: Aldea de la Calamidad

Juega como Agni, un investigador decidido de una unidad policial encubierta de Indonesia que desafía las órdenes y se adentra en una aldea remota a pesar de las advertencias ominosas. Lo que comienza como una investigación no autorizada rápidamente sumerge a Agni en una realidad aterradora. El debut de Separuh Interactive explora el survival horror a través de enfoques cinematográficos y el folclore indonesio. ¿Podrá Agni sobrevivir a la aldea de la calamidad? Próximamente para Xbox en PC y Xbox Series XIS, como un título Xbox Play Anywhere.

Afelio

Aphelion es una película de acción y aventuras de ciencia ficción ambientada en los confines de nuestro sistema solar, que se estrenará en 2026. Como los astronautas Ariane y Thomas, explorarán y explorarán un planeta inexplorado y resolverán el misterio de su aterrizaje forzoso, mientras intentan sobrevivir a la aterradora presencia de una fuerza vital hostil y desconocida. Mira el nuevo tráiler para echar un primer vistazo al alienígena Némesis y las aterradoras secuencias de sigilo necesarias para sobrevivir.

Awaysis

El juego de lucha de mazmorras definitivo llega a Xbox Series X|S, Xbox para PC y Game Pass en 2026. Awaysis es un desenfrenado juego de lucha de mazmorras donde cada golpe, caída y combo disparatado se rige por la física. Golpearás, chocarás y te golpearás en la reliquia flotante de Awaysis, un mundo mágico al borde de la oscuridad.

Darkwood 2

Ambientada tan solo unos años después de los eventos del aclamado juego de terror de supervivencia Darkwood , esta secuela trae consigo nuevas tierras y aguas que explorar, nuevas criaturas a las que temer y nuevas razones para rezar por la luz del amanecer. Con una historia completamente nueva y nuevos personajes, los acontecimientos de Darkwood 2 se desarrollan por sí solos y se pueden disfrutar por igual, independientemente de si ya jugaste al primer juego de la serie.

El horror continúa años después en los desiertos abrasadores de un mar moribundo. Deambula libremente por un mundo rico y peligroso durante el día, buscando los recursos que puedas antes de buscar refugio y rezando por la luz del amanecer.

Día Z

DayZ marca un nuevo y emocionante capítulo, redefiniendo los límites del juego de supervivencia con la introducción del mapa oficial más grande hasta la fecha. La expansión DayZ Badlands añade un desierto abrasador lleno de peligros incalculables e historias que esperan descubrirse. Ambientado en la provincia de Nasdara, marcada geopolíticamente, los jugadores se adentrarán en un mundo marcado por el conflicto, la escasez de recursos y la constante amenaza de los infectados.

Auténticos entornos desérticos, armas y equipo específicos de cada región, y nuevas variantes infectadas desafían a los supervivientes a adaptarse a la opresiva sequía y al calor implacable. DayZ Badlands no es solo una prueba de resistencia; es un nuevo lienzo para historias de desesperación, guerra de facciones y renacimiento, impulsadas por los jugadores, en una tierra reclamada por la naturaleza y el caos. Además, nos complace anunciar que, por primera vez, DayZ Badlands llegará a Xbox Series X|S, manteniendo su compatibilidad con Xbox One. Las Tierras Baldías te esperan: ¿adónde te llevará tu historia?

Guardián de la cúpula

El 9 de diciembre, el favorito de los fans de Raw Fury, Dome Keeper , llega a Xbox Series X|S, Xbox para PC, Xbox Cloud Gaming, Xbox Play Anywhere y Xbox Game Pass. Defiéndete de oleadas de monstruos alienígenas en este singular juego de minería de acción roguelike. Usa tu taladro para excavar túneles y explorar las profundidades de tu cúpula: cada partida tiene su propio mapa generado proceduralmente, lleno de recursos, dispositivos y cuevas por descubrir. ¡Pero ten cuidado! Debes volver a la superficie y proteger tu cúpula antes de que los monstruos la destruyan.

No te preocupes

Don’t Fret redefine el terror de mascotas para una nueva generación: una pesadilla psicológica en primera persona. Juega como Fret, una guitarra consciente, y adéntrate en el mundo musicalmente corrupto de Harmonic Heights, donde el sonido es a la vez arma y tormento. Descubre los nuevos entornos, la jugabilidad ampliada y los puzles musicales que definen Don’t Fret , además de la presentación del elenco en primicia mundial, con las voces de los mejores talentos de YouTube de todo el mundo.

Incitando

Esta absurda y novedosa versión de la fórmula de plataformas inspirada en Bennett Foddy te lleva a una escalada aparentemente interminable como un huevo frágil. Rueda, salta e intenta no romperte en tu viaje hacia el cielo, en busca de tu lugar de descanso final. Un salto o caída en falso podría hacerte caer de nuevo al principio. Domina los controles precisos, aprende a equilibrar el ritmo y la sincronización, y recorre un viaje con atajos ocultos, desafíos brutales y conchas desbloqueables. Egging On llega a Xbox Series X|S y Xbox para PC el 6 de noviembre de 2025 y estará disponible con Xbox Game Pass desde el primer día.

Invencible VS

Echamos un vistazo más de cerca a los nuevos personajes anunciados para el juego de lucha por equipos 3v3 Invincible VS. Se unen a la lista Robot, un dron supergenio convertido en humano, y Monster Girl, una mujer maldita capaz de transformarse en un monstruo humanoide gigante que envejece al revés.

Ambos son fuerzas devastadoras en el campo de batalla. Robot usa misiles explosivos para mantener a sus enemigos a distancia, mientras que Monster Girl ataca directamente a sus oponentes con una variedad de combos brutales y ataques de agarre. En un tráiler especial con temática de Halloween, vemos a ambos personajes en acción, mostrando el inmenso poder que aportan a cada combate. Habrá una alfa cerrada del título del 21 al 24 de noviembre, a la que puedes unirte aquí . Invincible VS llegará a Xbox Series X|S, Xbox para PC y Xbox Cloud como un título de Xbox Play Anywhere en 2026.

¡Vienen los monstruos! Rock & Road

Los monstruos están más cerca que nunca. En ¡ Monstruos Vienen! Rock & Road construirás, lucharás y sobrevivirás a hordas implacables en un mundo al borde del colapso. Reúne fuerzas, forja tu estrategia y resistan unidos cuando el caos azote. La invasión comienza el 20 de noviembre, cuando podrás jugarla desde el primer día con Xbox Game Pass en Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud Gaming y será un título de Xbox Play Anywhere. ¡Mantente alerta, prepárate y recuerda: la supervivencia no está garantizada!

Mouse: Investigador Privado a Sueldo

Desarrollado por Fumi Games, Mouse: PI For Hire es un shooter en primera persona repleto de acción inspirado en los dibujos animados clásicos de los años 30. Animación de manguera de goma dibujada a mano, una emocionante historia de detectives con aires noir, armas y potenciadores de dibujos animados: ¡el juego lo tiene todo! El equipo de Xbox visitó el estudio para analizarlo a fondo.

En este análisis a fondo, descubre el detrás de cámaras con Fumi Games para descubrir más de cerca este esperado shooter en primera persona. Escucha directamente de los desarrolladores sobre sus gráficos artesanales, su historia de detectives con aires noir, su combate trepidante y mucho más. ¡Mouse: PI For Hire llega a Xbox Series X|S el 19 de marzo de 2026!

Más allá de la colina

De los creadores de Art of Rally , en Over the Hill explorarás el mundo en la época dorada del todoterreno. Conduce icónicos vehículos 4×4 de los años 60 a los 80, solo o con amigos, por desafiantes senderos y paisajes impresionantes. Over the Hill llegará a Xbox Series X|S y Xbox para PC en 2026.

Planeta de Lana II: Hijos de la Hoja

Los directores del juego, Adam Stjärnljus y Klas Martin Eriksson, revelaron nueva jugabilidad extendida para esta secuela tan esperada.

Experimenta la resolución de puzles a otro nivel con Lana y su adorable compañera Mui mientras te enfrentas a robots y criaturas alienígenas en el siguiente capítulo de esta épica ópera espacial. Planet of Lana II tiene todo lo que una buena secuela debería: una jugabilidad más divertida y variada, mayor tiempo de juego, puzles más complejos, una historia más profunda y un sigilo y plataformas más emocionantes. Explora varios biomas y áreas nuevos y controla a las criaturas y robots que los habitan mientras Lana y Mui continúan la lucha por su mundo natal, Novo.

Planet of Lana II: Children of the leaf se lanzará a principios de 2026 y estará disponible en Xbox Game Pass desde el primer día. ¡Añádelo a tu lista de deseos y disfruta de la primera aventura de Lana y Mui mientras esperan su épico viaje! Sigue a @PlanetOfLana en redes sociales para estar al día.

Titiritero

Tuvimos un primer vistazo mundial al nuevo juego de Serenity Forge (editores de Bad End Theater , To The Moon y más), una mezcla de ritmo y novela visual sobre el amor incondicional que brindan nuestras mascotas. Explora el Inframundo Canino en una aventura agridulce, donde una joven bruja llamada Claire debe encontrar a su cachorro conectando con otros perros, descubriendo sus historias y resolviendo sus problemas a través de minijuegos rítmicos llenos de animaciones encantadoras. Puppergeist llega a Xbox Series X|S y Xbox para PC en 2026.

Rutina

Routine es un juego de terror de ciencia ficción en primera persona ambientado en una base lunar abandonada, diseñado con una visión futurista de los 80. Explora centros comerciales desiertos y viviendas deterioradas mientras intentas reconstruir los acontecimientos que sucedieron antes de tu llegada. Tu búsqueda de respuestas te enfrentará a un enemigo que te ve como una amenaza. Podrás jugarlo desde el primer día con Xbox Game Pass cuando se lance en Xbox Series X|S, Xbox para PC, Xbox Cloud Gaming y Xbox Play Anywhere el 4 de diciembre.

Juego de trineo

Este juego se trata de andar en trineo y pasar el rato con tus amigos. Es un encuentro multijugador de deportes de nieve con chat de proximidad y una física de muñeco de trapo muy divertida. Deslízate en trineo, choca con tus amigos (a propósito, obviamente) y descubre qué más hay que hacer. Lanza bolas de nieve, construye rampas, diviértete con minijuegos como pesca, dardos, curling, cornhole o simplemente relájate con una taza de chocolate caliente. Ah, y si te pasas explorando, aparecerá un yeti y te devuelve al mapa. ¡Avisado!

Superball

Superball (también conocido como Torneo Super Buckyball) se ambienta en un futuro cercano inundado de neón, combinando deportes callejeros 3 contra 3 de ritmo rápido con habilidades únicas de héroe y objetos interactivos, y ofreciendo partidas libres impulsadas por la habilidad, las jugadas clave y el espectáculo. Superball enfatiza la sinergia de equipo, la personalización profunda y los momentos destacados, ideales para streaming. Bienvenido a la nueva generación de deportes callejeros competitivos. Superball llega hoy a Xbox Series X|S y Xbox para PC con las ventajas de Game Pass para todos los miembros.

Tiempo de tarea

Task Time es un juego de fiesta competitivo inspirado en los concursos, donde 8 amigos se lanzan de cabeza a 6 rondas de tareas impredecibles y un caos impulsado por la física para alcanzar la cima de la clasificación. De (algunos de) los creadores de Gang Beasts y Fall Guys , este es tu nuevo juego de amigos favorito. Próximamente en Xbox y PC.

Simulador de tienda de cartas TCG

Ponte en la piel de un apasionado coleccionista de cartas coleccionables y crea tu propia tienda de juegos local desde cero. Llena los estantes con peluches, fundas y los últimos sobres. ¡O ábrelos y quédate con esas cartas de persecución! Establece tus propios precios, contrata personal, organiza eventos y convierte tu humilde tienda en un paraíso para los coleccionistas de cartas. Y quién sabe, ¡quizás encuentres esa carta única que vale una fortuna! Próximamente en Xbox Game Pass, Xbox Series X|S y Xbox para PC a principios de 2026.

Impío

UnGodly es un RPG de fantasía oscura de Azra Games, presentado por primera vez durante el Showcase de hoy. UnGodly ofrece una experiencia rica e inmersiva, que permite a los jugadores sumergirse en combates brutales y una narrativa centrada en los personajes dondequiera que jueguen. Con su innovador Sistema de Afinidad y su diseño de RPG de nueva generación, UnGodly lleva la profundidad cinematográfica y la intensidad emocional a pantallas de todos los tamaños.

Supervivientes vampiros: Antecámara

Han demolido demonios, luchado contra murciélagos, viajado al espacio exterior y no han logrado encontrar vampiros, pero ahora los Supervivientes se enfrentan a su mayor desafío hasta la fecha: un grupo de Jokers. ¿Te rendirás ante la presión o te lanzarás con todo a un infierno de balas potenciado por Balatro ? Únete a Jimbo y a un elenco de comodines con un potencial de combo que probablemente romperá el marcador en Vampire Survivors: Ante Chamber , un DLC gratuito. También disponibles hoy: Vampire Survivors Online, Mazerella (una actualización de contenido gratuita), Westwoods (otra actualización de contenido gratuita) y una actualización del DLC Oda a Castlevania (se vende por separado).