vivo V50 5G: Retratos de nivel profesional

vivo anuncia la llegada a España de su smartphone insignia para retratos más avanzado hasta la fecha, vivo V50 5G. Equipado con funciones avanzadas de Retrato Profesional ZEISS de última generación, este dispositivo lleva la calidad visual a nuevas cotas, permitiendo capturar y compartir recuerdos con una claridad excepcional. Su diseño elegante y su batería BlueVolt XXL de 6000 mAh (TYP) [1] con carga rápida FlashCharge[2] de 90W garantizan una experiencia fluida y duradera.

vivo presenta el nuevo V50, con retratos de nivel profesional para preservar cada momento especial

«La serie V de vivo siempre ha tratado de empoderar a nuestros usuarios para capturar los momentos más preciados de la vida», declara Olga Trapero, directora de Marketing de vivo España & Portugal. «Con el terminal V50, damos un nuevo salto en la fotografía móvil. Sus avanzadas capacidades de retrato, su diseño premium y su potente rendimiento redefinen las expectativas para un smartphone en este rango de precio. Estamos comprometidos en ofrecer funciones que mejoren cada aspecto de la vida digital de nuestros clientes.»

50 MP[3] en cada cámara: el distintivo retrato profesional de ZEISS

Desarrollado junto a ZEISS, el sistema de imagen del V50 5G se posiciona como referente en fotografía de retrato. Su cámara principal ZEISS de 50 MP con estabilización óptica (OIS) está diseñada para ofrecer una calidad de imagen profesional, incluso en condiciones de poca luz. Gracias a su sensor ultra-sensible de 1/1.55″, optimiza la captura de luz para fotos más brillantes y detalladas. La tecnología VCS Camera-Bionic Spectrum mejora la reproducción del color, imitando al ojo humano, mientras que su estabilización de nivel DSLR CIPA 4.0[4] que reduce el desenfoque por movimiento, permitiendo fotografías nocturnas de alta nitidez.

El actualizado sistema de Aura Light IA proporciona iluminación profesional con dos nuevos estilos de iluminación empleados habitualmente por los profesionales del cine: Rembrandt y Mariposa. Gracias a algoritmos de inteligencia artificial y una luz de relleno ultra-suave[5] de 143x, ofrece una iluminación más suave que un flash normal que lo hace más natural. Además, el Retrato Multifocal ZEISS ofrece distancias focales de 23 mm, 35 mm y 50 mm, junto con siete efectos bokeh icónicos de ZEISS: Biotar, B-Speed, Distagon, Sonnar, Planar, retrato con destellos cinematográficos, estilo cinematográfico de ZEISS.

Su cámara para selfies de 50 MP de ZEISS con lente gran angular de 92°[6] y enfoque automático captura selfies de grupo sin distorsión, incluso en condiciones de contraluz. Además, gracias al actualizado algoritmo de iluminación con calidad de estudio 3D mediante IA ajusta la iluminación para obtener retratos más equilibrados y naturales. mientras que el ultra gran angular de 119°[7] en la parte trasera, que cuenta también con lentes ZEISS y resolución de 50MP, permite inmortalizar paisajes espectaculares. Además, su capacidad de grabación de video en 4K ultra claro potencia la creatividad del usuario gracias a que cuenta con una alta resolución de 50MP que facilita que pueda grabar en 4K con todas sus cámaras.

La estética se encuentra con la innovación: Donde el diseño potencia la funcionalidad

El vivo V50 5G presenta un diseño ligero y ergonómico con bordes ligeramente curvados casi imperceptibles de 41° para un agarre cómodo. Su pantalla inmersiva maximiza la experiencia visual, y la tecnología anti-toques erróneos de vivo minimiza las pulsaciones accidentales. Disponible en los colores Mist Purple y Satin Black, su módulo de cámara doble anillo es equilibrado y elegante desprendiendo lujo en cada detalle. Inspirado en los relojes de lujo, el anillo exterior presenta un patrón en forma de diamante y cortes precisos, aportándole estilo y clase.

Rendimiento duradero: batería potente y eficiencia sin interrupciones

El V50 5G integra una batería BlueVolt de 6000 mAh (TYP) [8] con tecnología de ánodo de silicio-carbono de segunda generación líder en la industria y tecnología patentada de encapsulación de batería de vivo, optimizando el espacio en un diseño ultradelgado. Su carga rápida FlashCharge[9] de 90W permite hasta 6 horas de conversación tras solo 10 minutos de carga desde el 1%[10]. Funciones como el Modo de Sueño IA, que minimiza el consumo de energía durante la noche, y el Motor de Carga Inteligente optimizan la eficiencia y prolongan la vida útil de la batería, manteniendo su fiabilidad incluso después de cuatro años de uso.

El V50 5G está impulsado por la plataforma Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3, con un 15% de mejora en CPU y un 50% en GPU[11]. Su Unidad de Red Neuronal IA y su ISP garantizan la fluidez de aplicaciones, gráficos optimizados para gaming y un rendimiento eficiente en tareas diarias. Respaldado por pruebas de evaluación de software, el sistema está diseñado para ofrecer una experiencia de rendimiento constante durante más de 60 meses[12]. Con 12 GB de RAM y hasta 12 GB de RAM[13] extendida, permite ejecutar más de 40 aplicaciones simultáneamente sin esfuerzo. Su certificación IP68 e IP69[14] lo hace resistente al polvo y al agua, ideal para cualquier entorno.

Imágenes de vivo V50 5G: Link para descargar

También llegan a España vivo V50 Lite 5G y vivo V50 Lite 4G. vivo V50 Lite es el último modelo de la serie V50, que combina una batería de larga duración y una experiencia fotográfica potente en un dispositivo ultra delgado. Dirigido a quienes buscan rendimiento y estilo, vivo V50 Lite incluye una batería[15] BlueVolt XXL de 6500 mAh ultradelgada que lleva el tiempo de uso a cotas insospechadas sin renunciar a un diseño compacto y estilizado, sistema Aura Light para retratos profesionales, y una durabilidad excepcional. Ideal para capturar momentos memorables, mantenerse conectado durante viajes largos y disfrutar de entretenimiento continuo sin interrupciones.

«La serie V está diseñada para empoderar a los usuarios y permitirles capturar los momentos inolvidables de la vida con claridad y creatividad», afirmó Olga Trapero, directora de Marketing de vivo España & Portugal. «Con vivo V50 Lite, llevamos los límites aún más lejos al integrar una innovadora batería BlueVolt XXL de 6500 mAh en un diseño ultradelgado líder en la industria. Además, su sistema de cámara ofrece retratos de calidad profesional en cualquier condición de iluminación, ideales para capturas espontáneas. Seguimos comprometidos con la innovación tecnológica para mejorar cada aspecto de la experiencia digital de nuestros usuarios.»

Resistencia excepcional: Batería BlueVolt ultradelgada y potente

vivo V50 Lite redefine la duración de la batería, integrando la batería BlueVolt XXL de 6500 mAh en un cuerpo ultradelgado de 7.79 mm. Utilizando tecnologías innovadoras de batería, logra una eficiencia energética un 9% superior a las baterías tradicionales. La autonomía es inigualable, permitiendo hasta 27 horas de video o 14 horas de navegación con una sola carga. Con un aumento del 9 % en la densidad energética en comparación con las baterías de grafito tradicionales, este avance garantiza un rendimiento excepcional para juegos, streaming o productividad. Además, cuenta con carga rápida FlashCharge[16] de 90W, puede cargar al 50% en solo 23 minutos, y la carga inversa permite recargar otros dispositivos sobre la marcha. Con una promesa de 5 años de duración óptima de la batería, el dispositivo ofrece una vida útil excepcional. Gracias a la Protección de Seguridad en 24 Dimensiones de vivo se garantiza una carga estable y eficiente, ajustando el voltaje, la corriente y la temperatura para evitar el sobrecalentamiento. Ya sea para salir con prisa o realizar una recarga rápida, vivo V50 Lite se adapta al ritmo acelerado de la vida moderna.

Su batería además cuenta con un mecanismo de recuperación instantánea si se ha quedado a 0%. Es decir, un dispositivo completamente descargado puede reactivarse en tan solo tres segundos[17] después de conectarlo a la corriente, evitando largas esperas.

Imagen potente: Fotos ultranítidas de 50 MP[18] y retratos profesionales con Aura Light de calidad de estudio



La cámara principal ultrasensible Sony IMX882 de 50 MP captura imágenes detalladas incluso en condiciones de poca luz, y la función Retrato a contraluz equilibra la exposición en situaciones de alta luminosidad. Además, la tecnología de retrato Aura Light simula la luz profesional para crear retratos impecables en todo tipo de iluminación. En su versión 5G, su cámara cuenta con un zoom 2x y una lente ultra gran angular de 8MP y 120°, el V50 Lite ofrece versatilidad para fotos en grupo o paisajes impresionantes. Es ideal para fotografía de viajes, permitiendo encuadrar horizontes imponentes o multitudes bulliciosas en un solo fotograma. Por otro lado, en su versión 4G, se sustituye esta cámara por una auxiliar de 2MP para Bokeh.

Duradero y resistente: Resistencia a caídas de cinco estrellas SGS, resistencia al polvo y al agua para un uso diario.

A pesar de su delgadez, el vivo V50 Lite es ultrarresistente y cuenta con certificación cinco estrellas SGS de resistencia a caídas y la certificación de resistencia de grado militar MIL-STD 810H, validada mediante 42,000 caídas simuladas desde alturas comunes, como mesas o bolsillos. Su estructura de amortiguación integral combina un marco metálico reforzado, capas de espuma que absorben impactos y vidrio protector, que es un 20% más resistente que las pantallas convencionales. Los bordes elevados en las esquinas y una película anticaídas de diamante desvían aún más el impacto, mientras que la funda protectora incluida de regalo en el paquete de ventas es resistente a caídas agrega protección tipo airbag.

Además cuenta con protección[19] IP65 contra polvo y agua. Desde tormentas de lluvia repentinas hasta derrames de café, el dispositivo puede resistir 12 horas de exposición a la lluvia o 5 segundos de inmersión en líquidos. Además, su control táctil funciona incluso con las manos húmedas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan durabilidad.

Experiencia Elevada: Innovación para una experiencia fluida de siguiente nivel.

Equipado con MediaTek Dimensity 6300 (5G) o Snapdragon 685 (4G) [20], vivo V50 Lite garantiza un rendimiento fluido para multitareas y juegos. El dispositivo también está preparado para el futuro con una garantía de experiencia fluida de 50 meses (4G) y una experiencia fluida de 5 años (5G) [21], asegurando un funcionamiento libre de retrasos durante mucho tiempo. Además, cuenta con una versión de 8 GB de RAM con 8GB de RAM extendida y otra versión de 12 GB de RAM con 12 GB de RAM extendida para ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente. El sistema de altavoces estéreo y certificación Hi-Res Audio ofrece una experiencia de sonido inmersiva, perfecta para música y juegos, con un volumen un 400% más alto.

Diseño inspirado en la naturaleza: Elegancia que combina con calidad premium.

Con solo 7.79 mm de grosor, y en la parte posterior, el módulo de cámara Glow Ring, el vivo V50 Lite tiene un diseño elegante que combina un marco brillante y una pantalla P-OLED de 6.77” con una pantalla con protección ocular y baja emisión de luz azul a 120 Hz y un brillo global de pantalla de 1300 nits, que genera una impresionante relación pantalla-cuerpo del 94.2%. Disponible en 2 colores para la versión 5G: Titanium Gold y Phantom Black y 2 colores para la versión 4G: Phantom Black y Fantasy Purple

inspirados en la naturaleza, cada uno refleja una elegancia única.

Imágenes de vivo V50 Lite: Link para descargar

Disponibilidad

vivo V50 5G ya está disponible en España a partir del 18 de marzo a un precio de 599€, con preventa que incluye un descuento de 50€ al suscribirse a la Newsletter de vivoonlinestore. Para más información, visita el sitio web oficial de vivo.

vivo V50 Lite 5G estará disponible en su versión 12+512 a un precio de 399€ a partir del 1 de abril, y en su versión de 8+256 con un precio de 329€ a partir del 8 de abril, con una edición especial que incluirá un cargador de 90W y los auriculares TWS 3e con cancelación activa de ruido de regalo. También estará disponible vivo V50 Lite 4G con una memoria de 8+256, con un precio recomendado de 259€ a partir del 1 de abril. Para más información, visita el sitio web oficial de vivo.

Sobre vivo

vivo es una empresa de tecnología que crea productos innovadores basados en un enfoque centrado en el diseño, con dispositivos inteligentes y servicios inteligentes como su núcleo. La compañía tiene como objetivo construir un puente entre las personas y el mundo digital. A través de una creatividad única, vivo ofrece a los usuarios una vida móvil y digital cada vez más cómoda y accesible. Siguiendo sus valores fundamentales, que incluyen Benfen, orientación al usuario, enfoque en el diseño, aprendizaje continuo y espíritu de equipo, vivo ha implementado una estrategia de desarrollo sostenible con la visión de convertirse en una empresa global más saludable y sostenible.

Mientras reúne y desarrolla el mejor talento local para ofrecer excelencia, vivo cuenta con el respaldo de una red de centros de I+D en Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Pekín, Hangzhou, Shanghái, Xi’an y otras ciudades, centrados en el desarrollo de tecnologías de vanguardia para el consumidor, incluyendo 5G, inteligencia artificial, diseño industrial, sistemas de imagen y otras tecnologías emergentes. Además, vivo ha establecido una red de fabricación inteligente (incluyendo aquellas autorizadas por vivo), con una capacidad de producción anual de casi 200 millones de smartphones. Actualmente, vivo ha expandido su red de ventas a más de 60 países y regiones y cuenta con la confianza de más de 500 millones de usuarios en todo el mundo.

*»Benfen» es un término que describe la actitud de hacer lo correcto y hacerlo de la manera correcta, lo que representa a la perfección la misión de vivo de crear valor para la sociedad.

Estate informado de las últimas novedades en: https://www.vivo.com/en/about-vivo/news

[1] Este producto tiene una batería de celda única; la capacidad típica de la batería es de 6000 mAh (3,84 V); la capacidad nominal es de 5870 mAh. La capacidad real de la batería puede variar según la región.

[2] ‘90W FlashCharge’ indica que el producto admite una potencia de carga de hasta 90W. El cargador compatible no se incluye en el embalaje del producto. La potencia de carga real se ajusta dinámicamente a medida que cambia la escena, y está sujeta al uso real.

[3] El valor de los píxeles puede variar en diferentes modos de cámara y está sujeto al uso real.

[4] La estabilización de nivel DSLR CIPA 4.0 se prueba en base al estándar de prueba CIPA 2014 utilizando la distancia focal de 23 mm de la cámara principal en el cabeceo y la guiñada.

[5] En comparación con un flash normal, la suavidad del Aura Light de V50 aumenta aproximadamente 143 veces. Los datos se obtienen de las pruebas de laboratorio de Vivo.

[6] 90° después de tener en cuenta la distorsión.

[7] 109.2° después de tener en cuenta la distorsión.

[8] Este producto tiene un diseño monocelular; la capacidad típica de la batería es de 6000 mAh (3,84 V); la capacidad nominal es de 5870 mAh. La capacidad real de la batería puede variar según la región.

[9] “90W FlashCharge» indica que el producto admite una potencia de carga de hasta 90 W. El cargador compatible no se incluye en el embalaje del producto. La potencia de carga real se ajusta dinámicamente a medida que cambia la escena, y está sujeta al uso real.

[10] Los datos de carga proceden del laboratorio vivo. La temperatura ambiente y del teléfono es de 25°C±1°C. Con un 1% de nivel de batería, todos los servicios y funciones del teléfono apagados excepto las llamadas de voz, la pantalla apagada y un cargador estándar oficial y cable de datos utilizado. Los datos reales pueden variar en función del entorno de la prueba, la situación de carga, la temperatura original del teléfono, el desgaste de la batería a largo plazo y otros factores.

[11] Los datos de mejora del rendimiento se obtienen del sitio web oficial de Qualcomm, lo que supone una mejora con respecto a la generación anterior.

[12] «Experiencia fluida durante 60 meses» indica que el producto ha superado la prueba de suavidad de 60 meses en entornos de pruebas de laboratorio en vivo gracias a la optimización del software, el hardware y otras tecnologías integrales. Sin embargo, la experiencia de 60 meses no garantiza la ausencia absoluta de retrasos. Debido a las diferencias en los entornos de red, los hábitos de uso individuales y otros factores, la experiencia real puede variar.

[13] La memoria RAM ampliada de 12 GB se realiza por software. La memoria ROM / RAM real disponible es menor debido al almacenamiento del sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas. Los datos se obtienen a partir de pruebas de laboratorio en vivo. La versión de memoria del dispositivo puede variar según la región.

[14] Este producto ha sido probado en condiciones controladas de laboratorio y está clasificado como IP68 e IP69 según la norma IEC 60529-2013. Condiciones de prueba de resistencia al agua IP68: Sumergido en agua dulce estática hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos, con una diferencia de temperatura entre el agua y el dispositivo inferior a 5℃. Condiciones de prueba de resistencia al agua IP69: Una velocidad de rotación de (5±1) rpm, ángulos de boquilla de 0°, 30°, 60° y 90°, un caudal de (15±1) L/min, una temperatura del agua de (80±5) ℃, un tiempo de prueba de 30s/posición, y el teléfono colocado en posición vertical con el puerto USB hacia abajo. Este producto no es un teléfono profesional resistente al agua. La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente y puede reducirse debido al uso diario. No sumerja el teléfono en agua, agua de mar u otros líquidos durante el uso diario. No cargue el teléfono cuando esté mojado; en su lugar, límpielo y séquelo inmediatamente. Los daños causados por la entrada de líquidos no están cubiertos por la garantía.

[15] Este producto cuenta con un diseño de celda única; la capacidad típica de la batería es de 6500 mAh (3.91V); la capacidad nominal es de 6380 mAh. La capacidad real de la batería puede variar según la región.

[16] Los datos se obtienen de las pruebas de laboratorio de vivo y se refieren solo a las condiciones de espera. Entorno de prueba: temperatura ambiente de 25°C±1°C. Condición de prueba: equipado con un cargador vivo de 90W y con el dispositivo cargado al 1%. La potencia de carga real se ajusta dinámicamente a medida que cambia la situación y está sujeta al uso real.

«90W FlashCharge» indica que el producto soporta una potencia de carga de hasta 90W. El cargador compatible no está incluido en el empaque del producto. La potencia de carga real se ajusta dinámicamente a medida que cambia la situación y está sujeta al uso real.

[17] Después de que el teléfono se quede sin batería y se apague, recárgalo con el cargador original de vivo para que se encienda superrápido, con el logotipo de vivo iluminándose en tan solo tres segundos. El tiempo que transcurre hasta que se ilumina el logotipo depende, entre otros factores, del tiempo que haya permanecido en estado de cero energía.

[18] El valor de píxel puede variar según el modo de cámara y está sujeto al uso real.

[19] Este producto ha sido probado bajo condiciones controladas de laboratorio y tiene una clasificación de IP65 según la norma IEC 60529-2013. Este producto no es un teléfono a prueba de agua profesional. La resistencia a salpicaduras, agua y polvo no es permanente y puede disminuir debido al uso diario. No sumerja el teléfono en agua, agua salada ni otros líquidos durante su uso diario. No cargue el teléfono cuando esté mojado; en su lugar, límpielo y séquelo inmediatamente. Los daños causados por la entrada de líquidos no están cubiertos por la garantía.

[20] El V50 Lite 5G usa MediaTek Dimensity 6300, y el V50 Lite 4G usa Snapdragon 685.

[21] «Experiencia fluida 50 meses/5 años» indica que este producto ha superado las pruebas de suavidad de 50 meses en los entornos de prueba de laboratorio de vivo, gracias a la optimización de software, hardware y otras tecnologías integrales. Sin embargo, la experiencia de suavidad de 50 meses / 5 años no garantiza una libertad absoluta de retrasos. La experiencia real puede variar debido a diferencias en los entornos de red, hábitos de uso individuales y otros factores.

