PlayStation celebra el vigésimo aniversario de God of War con la colección Odisea oscura de God of War Ragnarök

La aclamada saga cumple 20 años el próximo 22 de marzo

Las celebraciones incluyen un nuevo kit para fans y ofertas entre otras sorpresas

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que, con motivo del 20 aniversario de God of War, ofrecerá a los fans una serie de contenidos gratuitos, así como ofertas en los juegos de la saga.

Comenzando por la colección Odisea oscura para los jugadores de la última entrega: God of War Ragnarök, esta actualización traerá de vuelta el diseño negro y dorado inspirado en el clásico original de 2005. La saga, aclamada mundialmente en cada entrega, celebra este hito el próximo 20 de marzo, que estará accesible desde cualquier cofre de objetos perdidos en el juego básico o al jugar a la expansión Valhalla.

El contenido incluye una armadura y aspecto Odisea Oscura para Kratos, Atreus y Freya, así como cosméticos para las tres armas y varios escudos para Kratos*

Ya disponible: recursos gratuitos para redes sociales del aniversario, como banners, iconos y fondos de pantalla para ordenador y móvil. Se pueden descargar ya haciendo click en este enlace.

Colección Odisea Oscura: una actualización para God of War Ragnarök

Fecha de lanzamiento: Jueves, 20 de marzo

Como regalo para todos aquellos que posean God of War Ragnarök, el 20 de marzo actualizaremos el juego en PlayStation y PC con la colección Odisea oscura sin coste adicional.

Hemos decidido traer de vuelta para el aniversario este diseño negro y dorado inspirado en el nombre de God of War (2005) durante su desarrollo y el aspecto que apareció en God of War II como recompensa por completar el juego en el modo de dificultad Dios.

En cuanto publiquemos la actualización, podréis acceder a la colección desde cualquier cofre de objetos perdidos en el juego básico, o recibirla automáticamente en Valhalla.

Armadura y aspecto de Odisea oscura para Kratos

Aspecto de Odisea oscura de Kratos

Conjunto de armadura de Odisea oscura para Kratos (placa pectoral de Odisea oscura, brazales de Odisea oscura, cinturón de Odisea oscura)

Armadura de acompañante de Odisea oscura

Vestidura de Odisea oscura para Atreus

Vestido de bruja de Odisea oscura para Freya

Accesorios y apariencias de armas de Odisea oscura*

Hacha leviatán de Odisea oscura [apariencia] y pomo de Odisea oscura [accesorio]

Espadas del Caos [apariencia] y empuñaduras de Odisea oscura [accesorio]

Lanza de Draupnir de Odisea oscura [apariencia] y regatón de Odisea oscura [accesorio]

Rönd y apariencias de Odisea oscura

Escudo del Guardián de Odisea oscura [apariencia]

Escudo intrépido de Odisea oscura [apariencia]

Escudo del muro de piedra de Odisea oscura [apariencia]

Escudo de estrellas destruidas de Odisea oscura [apariencia]

Escudo de arremetida de Odisea oscura [apariencia]

Escudo aspis espartano de Odisea oscura [apariencia]

Rönd de Odisea oscura

*Nota: Las apariencias de armas están diseñadas para la versión completamente mejorada de cada arma y solo estarán disponibles al alcanzar dicha mejora.

Editar la apariencia de los accesorios de armas y escudos

Con el añadido de los nuevos accesorios de armas y el rönd de escudo en el próximo parche del día 20 de marzo, añadiremos la capacidad de cambiar de apariencia de estos componentes del arsenal de Kratos.

¡Será posible elegir cualquier aspecto visual que prefiráis con la funcionalidad que más os guste!

Kit para fans del vigésimo aniversario

¡Lucid el diseño dorado y negro del aniversario con nuestro nuevo kit para fans! Celebrad el vigésimo aniversario estéis donde estéis con algo nuevo para todas las plataformas.

Para más información, consulta el blog de PlayStation España

