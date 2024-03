Compartir Facebook

Hoy llega la actualización más esperada One UI 6.1 para Samsung Galaxy S23 Ultra con toda la IA de Samsung.

La actualización a One UI 6.1 llega hiyaa los Galaxy S23 el 28 de marzo del 2024 y ya lo hemos probado.

La última actualización de Samsung, One UI 6.1, llegará en los próximos días a algunas familias recientes de smartphones Galaxy. Esta actualización, que debutó con la serie Galaxy S24, estará disponible primero para los modelos Galaxy S23 (incluyendo la versión FE), Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Tab S9. One UI 6.1 es una actualización importante, especialmente por sus funciones de inteligencia artificial (AI).

Entre sus características destacadas, la AI de Galaxy puede resumir textos largos y páginas web, formatear automáticamente textos en notas, traducir y transcribir grabaciones de voz, así como corregir errores gramaticales y de ortografía, incluso modificar el tono de los mensajes durante las conversaciones. En las llamadas, la AI permite traducir voz y texto en tiempo real para ambas partes de la conversación.

En la edición de imágenes y fotos, los usuarios pueden eliminar y mover objetos. Además, la AI facilita la creación de fondos de pantalla personalizados con base en temas y palabras clave. One UI 6.1 también incluye características adicionales como Circle to Search, la posibilidad de ver videos normales en cámara lenta en la galería, fondos personalizados para alarmas y más opciones para proteger la salud de la batería. La actualización promete animaciones más fluidas en toda la interfaz de usuario. Sin embargo, no se incluirá el soporte para imágenes Always On Display en pantalla completa en dispositivos lanzados antes del Galaxy S24.

Para mi lo mejor es la app de interprete.

Samsung confirma la fecha de lanzamiento de One UI 6.1 en los Galaxy S23 Una reciente notificación enviada por Samsung a sus usuarios en China desvela que la actualización a One UI 6.1 llegará a los Galaxy S23 el 28 de marzo Hace un mes te adelantamos que Samsung iba a llevar One UI 6.1, la última versión de su capa de personalización para Android que debutó en los Galaxy S24 a su anterior generación de flagships, la cual está compuesta por tres terminales: los Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra. Pues bien, ahora la propia marca coreana acaba de confirmar que la llegada de One UI 6.1 a los Samsung Galaxy S23 es inminente. Los Samsung Galaxy S23 recibirán One UI 6.1 el 28 de marzo Como nos confirman desde el medio especializado SamMobile, hace una semana Samsung Korea desveló que el lanzamiento de One UI 6.1 en los Samsung Galaxy S23 se produciría el próximo 28 de marzo y ahora, durante este fin de semana, la firma coreana ha enviado notificaciones a los propietarios de los citados terminales en China que confirman que esta será la fecha elegida por Samsung para lanzar la versión más reciente de One UI en sus gama alta de 2023.

