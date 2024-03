Compartir Facebook

El 70% de los españoles tiene acceso al smartphone de sus parejas

El último informe Kaspersky sobre el ‘Estado del Stalkerware en 2023’ revela que casi 31.000 usuarios de móviles de todo el mundo fueron víctimas de este software de vigilancia clandestino utilizado por los agresores para controlar a sus víctimas. Concretamente, España se sitúa en la cuarta posición de los países europeos más afectados. Pero no solo este programa es un problema, el 40% de las personas encuestadas en todo el mundo declararon haber sufrido acoso o sospechar que lo estaban sufriendo.

Este tipo de programas suelen hacerse pasar por aplicaciones legítimas antirrobo o de control parental en smartphones, tabletas y ordenadores, pero en realidad son muy diferentes. Al instalarse, normalmente sin consentimiento de la persona rastreada, proporcionan al agresor los medios para controlar la vida de la víctima. Las capacidades del stalkerware varían en función de su aplicación.

El ‘Estado del Stalkerware en 2023’ es un informe anual de Kaspersky cuyo objetivo es proporcionar una mejor comprensión del número global de personas afectadas por el acoso digital. Concretamente, en 2023, los datos de la compañía revelan que 257 personas en España se vieron afectadas por el stalkerware, lo que supone un descenso interanual del 13% respecto a los 296 usuarios afectados en 2022. A pesar de este descenso, España sigue situándose en la cuarta posición de los países más afectados en Europa.

Por su parte, según Kaspersky Security Network, en 2023, los usuarios en Alemania (577), Francia (332) y Reino Unido (271) fueron los tres países más afectados en Europa. Irán entró en el top cinco en el año anterior y permanece en él. En comparación con 2021, los países de la lista siguen figurando como los más afectados de Europa, con la excepción de Grecia, que abandona la lista. Lamentablemente, Portugal entró en la lista en décimo lugar.

País Usuarios afectados 1 Alemania 577 2 Francia 332 3 Reino Unido 271 4 España 257 5 Italia 252 6 Polonia 179 7 Países Bajos 177 8 Suiza 116 9 Austria 70 10 Portugal 63

Los países de Europa más afectados por stalkerware en 2023

Acoso y violencia online

El tipo del abuso es muy variado. El 70% de los encuestados en España declararon que tenían acceso a los smartphones de sus parejas. De los encuestados para el informe, el 14% de los españoles revelaron haber experimentado algún tipo de acoso online por parte de alguien con quien salieron recientemente. Además, el 27% afirmó haber sido víctima de acoso o sospechar que lo estaba siendo. Por ello, Kaspersky ha elaborado esta breve guía con información de utilidad para identificar si una persona es víctima de stalkerware y reducir el riesgo con sencillos pasos.

Por otro lado, el 6% admitió haber instalado o establecido ajustes en el teléfono de su pareja, mientras que el 6% reconoció presionar a su pareja para que instale aplicaciones de vigilancia. Sin embargo, la mayoría de los españoles encuestados (74%) desaprueba la idea de controlar a una pareja sin su conocimiento, lo que refleja un sentimiento generalizado en contra de dicho comportamiento. En cuanto a las reacciones respecto a la supervisión consentida de las actividades online de la pareja, el 69% de los españoles manifiesta su desaprobación, algo que pone de relieve la importancia del derecho a la intimidad. Por el contrario, el 14% apoya la transparencia total en las relaciones y considera apropiado el control consentido, mientras que el 7% lo considera aceptable sólo cuando se llega a un acuerdo mutuo.

«Estos resultados ponen de manifiesto el difícil equilibrio entre la intimidad y la protección de la información personal. Es alentador que cada vez seamos más precavidos, sobre todo en lo que respecta a datos sensibles como las contraseñas de los dispositivos. La negativa a compartir este tipo de accesos se alinea a los principios de ciberseguridad. Que estemos dispuestos a compartir contraseñas de las plataformas de streaming y fotos supone un cambio de mentalidad, aunque debemos ser conscientes de los posibles riesgos incluso si compartimos información aparentemente inofensiva. Por todo ello, es importante fomentar la comunicación abierta en las relaciones, establecer límites claros y promover la educación digital. Para los profesionales de la seguridad, refuerza la necesidad de una formación continua sobre las mejores prácticas de ciberseguridad y de capacitar a las personas para que tomen decisiones con conocimiento sobre el intercambio de información personal en las relaciones», afirmó David Emm, experto en seguridad y privacidad de datos de Kaspersky.

La lucha contra el stalkerware necesita alianzas

En la mayoría de los países de todo el mundo, el uso de este software no está prohibido, pero instalar una aplicación de este tipo en el teléfono de otra persona sin su consentimiento es ilegal y está penado. Sin embargo, el responsable será el autor, no el fabricante de la aplicación.

Erica Olsen, directora del Proyecto Red de Seguridad de la Red Nacional para Acabar con la Violencia de Género (NNEDV), comentó: «Este informe destaca tanto la prevalencia de las conductas de acoso perpetradas con tecnología como las percepciones relacionadas con la privacidad en las relaciones de pareja. El uso de stalkerware o de cualquier herramienta para vigilar a otra persona sin su consentimiento es una violación de la intimidad y una táctica habitual de abuso. Este informe demuestra cómo los agresores utilizan una amplia gama de tácticas de vigilancia, incluyendo tanto stalkerware como otras aplicaciones que facilitan el intercambio de información personal.

Esta investigación también analiza las normas y perspectivas sobre la privacidad en las relaciones de pareja. De hecho, una parte importante de los encuestados declaró que compartiría voluntariamente cierta información, ya fuera por razones de seguridad o de otro tipo. Por otro lado, un pequeño porcentaje de españoles, el 2%, afirmó que aceptaba a regañadientes la vigilancia ante la insistencia de su pareja, lo que no es lo mismo que consentimiento. Es importante establecer una distinción clara entre compartir información de forma consentida y vigilar de forma no consentida. El consentimiento es un acuerdo libre de fuerza o coacción».

Al referirse a las conclusiones del informe, Emma Pickering, Head of Technology-Facilitated Abuse and Economic Empowerment Team de Refuge, afirmó: «Los datos de este informe son realmente preocupantes, pero lamentablemente no nos sorprende. En Refuge, estamos viendo un aumento alarmante de supervivientes que denuncian problemas relacionados con el stalkerware. Como revelan estas estadísticas, el problema de estos programas está muy extendido.

Es probable que esto se deba al aumento de las funciones de stalkerware en las aplicaciones de control parental, lo que hace que la posibilidad de vigilar sea cada vez más fácil. Aunque estamos más pendientes de este software destinado a vigilar a una expareja, existen muchas otras formas de acoso dirigidas a un público que descarga las aplicaciones sin comprender todas sus funciones, o que se utilizan por otros motivos maliciosos.

También es muy importante tener en cuenta que es poco común ver alguna forma de abuso tecnológico utilizado de forma aislada. Además de los programas de vigilancia, los agresores suelen utilizar otras formas de tecnología para causar daño. Por eso debemos asegurarnos siempre, como instituciones, de que realizamos una evaluación detallada de la tecnología y ayudamos a las víctimas a recuperar el acceso a todas sus cuentas y dispositivos. Por esta razón es fundamental que sigamos trabajando junto con el sector TI para entender la tecnología y tratar de evitar que se utilice para hacer daño.

Lamentablemente, sabemos que muchos afectados no pueden permitirse el lujo de establecer contraseñas en los dispositivos o de no compartir el propio terminal o la clave de acceso. Si alguien está preocupado, le aconsejamos que utilice siempre un terminal seguro para ponerse en contacto con una organización de ayuda y que, en caso de conversaciones delicadas, correos electrónicos o búsquedas, no las realice en el dispositivo que cree que pueda estar siendo vigilado».

El stalkerware no es un problema técnico, sino la manifestación de un problema que requiere la actuación de todos los sectores de la sociedad. Kaspersky no solo está comprometido activamente en proteger a los usuarios de esta amenaza, sino también en mantener un diálogo multinivel con organizaciones sin fines de lucro, y la industria, la investigación y las agencias públicas de todo el mundo para trabajar juntos en soluciones que aborden el problema.

En 2019, Kaspersky fue la primera empresa de ciberseguridad en desarrollar una nueva alerta que llama la atención y notifica a los usuarios si se encuentra stalkerware en su dispositivo. Aunque las soluciones de Kaspersky llevan muchos años señalando apps potencialmente dañinas que no son malware -incluido el stalkerware-, la nueva función de notificaciones alerta al usuario de que se ha encontrado una app en su dispositivo que puede ser capaz de espiarle.

Como esto es parte de un problema más amplio, Kaspersky está trabajando con expertos y organizaciones relevantes en el campo de la violencia de género, que van desde servicios de apoyo a las víctimas y programas para agresores hasta investigación y agencias gubernamentales, para compartir conocimientos y apoyar tanto a profesionales como a víctimas.

En 2019, Kaspersky también cofundó la Coalición contra el Stalkerware, un grupo de trabajo internacional contra el stalkerware y la violencia de género que reúne a empresas privadas de TI, ONGs, instituciones de investigación y agentes de la ley que trabajan para combatir el acoso online y ayudar a las víctimas de abuso. A través de un consorcio de más de 40 organizaciones, las partes interesadas pueden compartir conocimientos y colaborar para resolver el problema de la ciberviolencia. Además, la web de la Coalición, disponible en siete idiomas diferentes, ofrece a las víctimas ayuda y orientación en caso de que sospechen la presencia de programas de acoso en sus dispositivos.

