Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

HONOR presenta HONOR Magic Vs, un buque insignia plegable de nueva generación. Con un diseño vanguardista, una pantalla revolucionaria y un rendimiento sin precedentes, el nuevo HONOR Magic Vs llega para marcar un punto de inflexión en el mercado de los plegables

HONOR, la marca de tecnología global, ha anunciado hoy el lanzamiento de HONOR Magic Vs, un dispositivo que supera los estándares de la industria en diseño, pantalla, rendimiento y experiencia de usuario, convirtiéndose en una gran apuesta para ser el compañero perfecto en el día a día de aquellas personas que buscan exclusividad, gran calidad y características premium.

“Estamos encantados de presentar nuestro buque insignia plegable de nueva generación, HONOR Magic Vs, que incorpora innovaciones revolucionarias y una experiencia de usuario excepcional en un diseño elegante y con gran estilo”, ha declarado George Zhao, CEO de HONOR, “HONOR Magic Vs será nuestro primer buque insignia plegable en debutar en los mercados extranjeros y estamos seguros de que ofrecerá enormes avances, transformando la forma en que la gente de todo el mundo utiliza sus smartphones.”

Un plegable líder en el sector con un innovador diseño de bisagra

Excepcionalmente delgado y ligero, HONOR Magic Vs tiene un grosor de 12,9 mm cuando está plegado y pesa solo 261 g, lo que lo convierte en el smartphone plegable más ligero de la industria actualmente, y una delicia para llevar a todas partes. HONOR Magic Vs también cuenta con súper batería de 5.000mAh, la batería más grande dentro del mercado de los plegables en la actualidad. Apostando por un diseño de alta calidad, HONOR Magic Vs apuesta por la exclusividad con un aspecto de dispositivo premium. Gracias a su sofisticado diseño de bisagra, HONOR Magic Vs se pliega sin espacios y al mismo tiempo ofrece una experiencia de pantalla sin pliegues cuando está desplegado.

Contribuyendo a su ligereza, este dispositivo cuenta con una bisagra superligera sin engranajes cuidadosamente fabricada con una tecnología de procesamiento de fundición de una sola pieza, que reduce drásticamente de 92 a 4 el número de componentes de la estructura de soporte utilizados en la bisagra al tiempo que mantiene su durabilidad y robustez. Fabricada con materiales de calidad altamente premium, esta bisagra es capaz de soportar más de 400.000 pliegues, lo que equivale a más de diez años de uso con 100 pliegues al día, suponiendo un nuevo punto de inflexión en el diseño de smartphones plegables.

Gran pantalla doble para una experiencia visual excepcional

Superando a los plegables existentes que a menudo vienen con una pantalla externa larga y estrecha, HONOR Magic Vs cuenta con una pantalla de 6,45 pulgadas cuando está plegado, con una relación de aspecto 21:9 que lo hace fácil de usar y una relación pantalla-cuerpo del 90%, lo que permite a los usuarios ver contenidos o realizar tareas relacionadas con escribir textos con notable facilidad. Cuando está desplegado, HONOR Magic Vs ofrece una experiencia similar a la de una tablet con una pantalla interna extra ancha de 7,9 pulgadas, perfecta para los usuarios que buscan una multitarea sin esfuerzo y más espacio en pantalla para disfrutar de todos sus contenidos favoritos.

HONOR Magic Vs es compatible con una gama de colores DCI-P3 del 100% y ofrece hasta 1.070 millones de colores, lo que permite a los usuarios disfrutar de imágenes de gran resolución con colores fieles a la realidad. Con una pantalla externa e interna OLED y con una frecuencia de refresco de pantalla de 90 Hz, los espectadores tienen garantizada una experiencia de entretenimiento envolvente, ya sea viendo películas, navegando por Internet o jugando.

HONOR Magic Vs, que ofrece soluciones profesionales para el confort ocular, incorpora la función Dynamic Dimming, que ajusta el brillo de la pantalla de forma inteligente y dinámica para reducir la fatiga ocular causada por el uso prolongado de la pantalla. HONOR Magic Vs también ofrece una función totalmente nueva: el Circadian Night Display, que minimiza eficazmente los efectos negativos de la luz azul y ayuda a los usuarios a mejorar la calidad del sueño y a ser más enérgicos y productivos durante el día.

Las dos pantallas de HONOR Magic Vs están equipadas con tecnología de atenuación PWM de 1920 Hz para reducir el parpadeo de la pantalla, lo que garantiza una experiencia de visualización cómoda incluso en entornos con poca luz.

Fotografía computacional y experiencia de audio mejorada

HONOR Magic Vs cuenta con un sistema de triple cámara que incluye una cámara principal IMX800 de 54 MP, una cámara principal macro y ultra gran angular de 50 MP y una cámara con zoom óptico 3X de 8 MP, lo que permite a los usuarios capturar imágenes cautivadoras con un nivel de detalle asombroso, ofreciendo una experiencia fotográfica y videográfica superior. Gracias al motor de imagen HONOR Image Engine con IA patentado por HONOR, HONOR Magic Vs cuenta con las mejores capacidades de fotografía computacional de su clase, produciendo imágenes de alta calidad en todos los escenarios.

Rendimiento inigualable durante todo el día

Equipado con la plataforma móvil Qualcomm® Snpadragon® 8+Gen1, HONOR Magic Vs ofrece un rendimiento emblemático. Con un rendimiento mejorado de GPU y CPU y una mayor eficiencia energética, HONOR Magic Vs permite una experiencia de usuario más rápida y fluida. HONOR Magic Vs también está equipado con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que aumenta la velocidad general de procesamiento y la capacidad de almacenamiento.

Con la función HONOR SuperCharge de 66W por cable, HONOR Magic Vs permite cargar la batería al 100% en solo 46 minutos.

Seguridad Dual- TEE para una mayor seguridad

HONOR Magic Vs viene con un sistema de seguridad Dual TEE (Trusted Execution Environment) desarrollado conjuntamente con Qualcomm que ofrece protección a nivel de hardware a los usuarios, garantizando una mayor privacidad y seguridad. Con la última versión de MagicOS 7.0 basada en Android 12, HONOR Magic Vs incorpora una serie de funciones inteligentes mejoradas para facilitar la multitarea y aumentar la productividad al máximo.

Colores, precios y disponibilidad

HONOR Magic Vs está disponible desde hoy para realizar compras en calidad de pre-order en HiHonor.com por un precio de 1.599 €.

El producto llega con una oferta de lanzamiento que incluye: 6 meses de garantía de protección de pantalla y unos auriculares HONOR Earbuds 3 Pro.

El dispositivo está disponible en dos colores, Cian y Negro.

. Leer artículo completo en Frikipandi HONOR Magic Vs, un buque insignia plegable