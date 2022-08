OPPO lanza la versión ColorOS 13 a nivel global

Basado en Android 13, el nuevo ColorOS 13 presenta un innovador y cómodo diseño “Aquamorphic”, interconectividad inteligente y mejoras de rendimiento para una vida más inteligente y eficiente

OPPO, marca líder en tecnología a nivel mundial, ha lanzado hoy a nivel global la última versión de su sistema operativo basado en Android 13, ColorOS 13. ColorOS 13 incorpora una serie de funciones clave al mismo tiempo que presenta un nuevo diseño “Aquamorphic” con una experiencia visual más cómoda y con una interfaz de usuario fácil de usar. Impulsado por las últimas innovaciones tecnológicas de OPPO, ColorOS 13 ofrece una serie de nuevas características para una conexión inteligente de múltiples dispositivos, mejorando aún más la productividad con experiencias inteligentes.

Una interfaz de usuario concisa y cómoda gracias al nuevo diseño “Aquamorphic”

Inspirándose en la forma en la que fluye el agua en la naturaleza, OPPO ha introducido un nuevo diseño en ColorOS 13 inspirado en el mar, en obteniendo una interfaz de usuario fluida y vibrante. ColorOS 13 presenta una nueva paleta de temas inspirada en el cambio de color de la luz entre el amanecer y el atardecer al borde del mar, e introduce una nueva fuente del sistema que mejora la legibilidad de los textos en cualquier idioma. Con otras actualizaciones adicionales, como el diseño con estilo tipo tarjeta, ColorOS 13 está diseñado para brindar una experiencia visual sobria y cómoda basada en la naturaleza del mar.

ColorOS 13 también ofrece una experiencia de usuario más intuitiva a través de la integración de diferentes efectos dinámicos en las animaciones del sistema, la interfaz de usuario y el motor de animación cuántica con una nueva predicción de comportamiento sobre las intenciones de manejo de los usuarios. Todo esto se complementa con el lenguaje de diseño inclusivo de OPPO pensado para todas las personas, que presenta ilustraciones fácilmente identificables, diseños adaptables para diferentes tamaños de pantalla e íconos completamente reconocibles para mejorar la legibilidad y la facilidad de uso en general. Así mismo, introduce una serie de imágenes Always On Display llamada «Patria», que representa potentes escenas de animales salvajes en la naturaleza. Las animaciones Always On Display muestran cómo cambia el ecosistema donde viven los animales en función de los cambios de temperatura, lanzando un mensaje a la humanidad para que prestemos más atención al cambio climático y cuidemos más este lugar en el que todos vivimos que es La Tierra.

Rendimiento mejorado por medio de tecnología de desarrollo propio

ColorOS 13 es la puesta de largo de Dynamic Computing Engine, la solución técnica a nivel de sistema operativo desarrollada internamente por OPPO para ofrecer un proceso más fluido y estable y mejoras completas de la experiencia de usuario. Dynamic Computing Engine trae dos mejoras fundamentales a ColorOS 13: una mayor duración de la batería, mejorando la programación de los recursos de hardware necesarios para extender la duración de la batería al lograr un mejor equilibrio entre alto rendimiento y bajo consumo de energía, y la capacidad de mantener más aplicaciones abiertas en segundo plano, permitiendo movernos entre ellas sin cambios en su estado y sin retrasos al cambiar de una a otra.

Nuevas funciones inteligentes para un mayor rendimiento en el trabajo y una mejor experiencia de usuario

ColorOS 13 proporciona un abanico de funciones inteligentes que cubren todos los aspectos de la vida y del trabajo. Además de ser una excelente manera de expresar nuestra personalidad, la pantalla inteligente Always On2 en ColorOS 13 ahora puede mostrar información relacionada con las aplicaciones más actuales de servicios de música o de delivery incluso, dando a los usuarios un acceso más rápido y un mayor control sobre la música que esté reproduciendo, por ejemplo. OPPO ha establecido acuerdos con proveedores de software y servicios líderes en el mundo, incluidos Bitmoji y Spotify, para proporcionar una amplia gama de experiencias personalizadas a través de Smart Always-On Display.

Gracias a la tecnología LTPO2.0 de OPPO Find X5 Pro la tasa de resfresco en pantalla de Always On se reduce a solo 1 Hz, ahorrando así hasta un 30 % en el consumo de energía. Otras funciones de administración inteligente de la pantalla de inicio, como Large Folder, Shelf 3 y Home Screen Widget, son también de gran ayuda para los usuarios, permitiéndoles acceder fácil y rápidamente a la información que necesitan de la manera que mejor les convenga.

En el mundo actual, con reuniones online cada vez más habituales, OPPO ha desarrollado el primer asistente de reuniones online de la industria para teléfonos inteligentes. Meeting Assistant puede priorizar automáticamente los paquetes de datos inalámbricos para proporcionar una conexión más estable durante las reuniones online. Así mismo simplifica las notificaciones de los banner para minimizar las distracciones, al tiempo que permite a los usuarios añadir un acceso directo de OPPO Notes 4, ayudando por ejemplo a tomar las actas de las reuniones con Notes en una pequeña ventana emergente.

Una de las actualizaciones más importantes que ha llegado con ColorOS 13 es la experiencia de usuario mejorada entre varios dispositivos. Multi-screen Connect hace ahora posible una conectividad perfecta entre el smartphone y el OPPO Pad Air, y entre el teléfono y el PC 5, lo que permite aumentar la comodidad y la productividad a través de la transferencia de archivos que admite más formatos, sin limitaciones de hardware. Los usuarios que conecten su teléfono a un PC a través de Multi-screen Connect también se beneficiarán al poder mostrar múltiples aplicaciones móviles simultáneamente en la pantalla del PC.

La seguridad como prioridad y protección de la privacidad

La privacidad y la seguridad han sido clave para ColorOS desde sus inicios. ColorOS 13 integra las funciones de protección de privacidad subyacentes de Android 13. Por ejemplo, el sistema eliminará automáticamente el historial del portapapeles después de un breve período de tiempo, lo que evitará la fuga de información confidencial causada por posibles malware. Así mismo, con la función Nearby Wi-Fi6, los usuarios pueden disfrutar de Wi-Fi sin revelar información de su ubicación de manera específica.

La tecnología de desarrollo propio de OPPO juega un papel igualmente importante en el ámbito de la privacidad y la seguridad. Basado en los diferentes algoritmos del dispositivo. Auto Pixelate 7 puede reconocer y difuminar las fotos de perfil o los nombres en las capturas de pantalla del chat de manera automática con un solo toque, y la nueva caja fuerte privada está cifrada con el estándar de cifrado avanzado (AES) para proporcionar un alto nivel de seguridad. ColorOS 13 brinda protecciones de privacidad y seguridad en las que los usuarios pueden confiar completamente, al cumplir los mejores estándares mundiales de autenticación de seguridad y privacidad como ePrivacy, TRUSTe, ISO27701 e ISO27001.

Explorando nuevas experiencias de Android gracias a la colaboración estratégica con Google

OPPO ha estado trabajando en estrecha colaboración con Google durante el desarrollo de ColorOS 13 para explorar formas de aportar un nuevo valor a la experiencia del sistema operativo Android. Sus smartphones insignia, el plegable OPPO Find N y OPPO Find X5 Pro fueron presentados como dos de los primeros smartphones en todo el mundo en recibir la actualización de Android 13 en su versión Beta. OPPO también lanzó versiones para desarrolladores de ColorOS basadas en Android 13 Beta y continuará trabajando junto con Google para construir un ecosistema de Android más rico todavía.

Política de actualización y plan de implementación de ColorOS 13

Para el lanzamiento global de ColorOS 13, OPPO tiene planes para actualizar casi 35 modelos de teléfonos en el transcurso del año, cubriendo más de 60 países y regiones, y hasta 160 millones de usuarios, siendo este el plan de actualización más ambicioso en la historia de ColorOS. Este plan comenzará hoy con OPPO Find X5 Pro y OPPO Find X5 tras el lanzamiento oficial de ColorOS 13, y posteriormente OPPO continuará llevando ColorOS 13 a más de 20 dispositivos a partir de 2023.