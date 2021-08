Tecnología hecha para durar en los nuevos teléfonos Nokia y una propuesta de audio totalmente nueva

La empresa finlandesa de telefonía móvil HMD Global amplía con tres nuevos teléfonos Nokia a su renovada cartera y extiende significativamente su gama de accesorios de audio

Nokia XR20. La leyenda del fútbol Roberto Carlos y la campeona mundial de freestyle Lisa Zimouche se unen para poner a prueba al nuevo Nokia XR20. El primer teléfono Nokia a prueba de vida 1 está disponible para su pre-reserva en España a partir del día 3 de agosto

La leyenda del fútbol Roberto Carlos y la campeona mundial de freestyle Lisa Zimouche se unen para poner a prueba al nuevo Nokia XR20. El primer teléfono Nokia a prueba de vida está disponible para su pre-reserva en España a partir del día 3 de agosto Nokia 6310. Un nuevo miembro de la familia Originals, renovado para los tiempos modernos

Un nuevo miembro de la familia Originals, renovado para los tiempos modernos Nokia C30. Más grande y audaz en todos los sentidos, este héroe de la serie C llega con la pantalla y la batería más grandes hasta la fecha

Más grande y audaz en todos los sentidos, este héroe de la serie C llega con la pantalla y la batería más grandes hasta la fecha Accesorios de audio: Los nuevos accesorios de audio de Nokia en cuatro nuevas líneas distintas aportan una calidad en la que puedes confiar: Go, Micro, Comfort y Clarity

HMD Global, la casa de los teléfonos Nokia, anuncia hoy tres nuevos teléfonos y una nueva cartera de audio. Construido para sobrevivir a todo lo que la vida pueda arrojarle, Nokia XR20 puede soportar mucho más de lo que le exigirás. Nokia C30, un dispositivo héroe de la serie C, cuenta con la pantalla y la batería más grandes hasta la fecha. Nokia 6310 es un nuevo miembro de la familia Originals, un clásico sencillo que irrumpió en el mercado en la década de 2000 a 2010 y ahora hemos reimaginado. El día de hoy también marca el mayor lanzamiento de accesorios de Nokia hasta la fecha, con nuevos productos de audio de estilo de vida racionalizados en cuatro líneas distintas: Go, Micro, Comfort y Clarity.

Florian Seiche, CEO de HMD Global:

«Estamos aprovechando los puntos débiles del consumidor en torno a la durabilidad y la longevidad. Presentamos un informe de tendencias globales y descubrimos que el 73% de los consumidores quiere conservar su teléfono durante más tiempo y lo haría si sus dispositivos duraran más. En HMD, estamos animando a la gente a evitar la sustitución temprana de sus teléfonos y fomentando un consumo más sostenible con de nuestra promesa de longevidad de nuestros dispositivos.

Estamos encantados de anunciar el Nokia XR20, un teléfono a prueba de vida con nuestro característico y elegante diseño nórdico que hemos fabricado tanto para consumidores como para empresas.

Hoy también hacemos crecer nuestras renovadas series X y C con dos brillantes ejemplos de lo que estas gamas representan. Nuestro objetivo es ofrecer a la gente productos que les gusten, en los que confíen y que quieran conservar durante más tiempo».

Construido para resistir los imprevistos del día a día, Nokia XR20 cuenta con la construcción más resistente y el soporte más duradero

Temperaturas extremas, caídas de 1,8 m, 1 hora bajo el agua y mucho más, el nuevo Nokia XR20 está construido para condiciones mucho más duras que las de la vida cotidiana. Este teléfono a prueba de vida se presenta en un diseño elegante y atemporal. Así que, aunque probablemente nunca vayas a llevar tu teléfono al extremo de sus capacidades, puedes estar seguro de que Nokia XR20 puede aguantar más de lo que nunca le exigirás.

Cuenta con una de las pantallas más resistentes del mercado para tu mayor tranquilidad: Corning® Gorilla® Glass Victus™, uno de los cristales más resistentes que existen. Para probar su durabilidad, la leyenda del fútbol brasileño Roberto Carlos y la campeona mundial de freestyle Lisa Zimouche sometieron al nuevo Nokia XR20 a una serie de duras pruebas. La pareja de futbolistas sometió al nuevo Nokia XR20 a una serie de duras pruebas, desde sumergirlo en agua helada hasta golpearlo, lanzarlo y hacerlo girar en un campo de fútbol de hormigón.

Roberto Carlos incluso recreó su famoso tiro libre con efecto del partido Brasil-Francia de 1997 para poner a prueba la durabilidad del dispositivo. Se colocaron tres Nokia XR20 en un poste de la portería para que Roberto Carlos lanzara un tiro libre.

Roberto Carlos, ganador de la Copa del Mundo de Brasil y leyenda del Real Madrid, ha comentado: «Me han pedido que recree mi tiro libre del 97 muchas veces a lo largo de los últimos veinte años, pero nunca como ahora. Así que tuve que aceptar el desafío. Estaba seguro de que un teléfono móvil no podría sobrevivir a la fuerza de un balón de fútbol. No creía que Nokia XR20 hubiera podido resistir la potencia de mi patada. Puede que ya no sea profesional, pero sé que todavía tengo fuerza, así que fue un resultado impresionante».

A prueba de futuro significa que no es un producto actual no sólo el día en que sacas de la caja tu smartphone. Respaldado por una atractiva promesa «4-3-3-1», Nokia XR20 viene con cuatro años de actualizaciones de seguridad mensuales, tres años de actualizaciones del sistema operativo y una garantía ampliada de tres años. Si ocurre algo inesperado, también cuenta con un año de reemplazo de pantalla gratuito.

Nokia XR20 dispone de una fiable cámara dual de 48MP+13MP con óptica ZEISS, audio espacial OZO y soluciones de imagen innovadoras. El nuevo modo SpeedWarp permite capturar un montón de aventuras en un montaje compacto y emocionante. Superando los límites de la gama media, también viene con velocidades 5G, carga inalámbrica de 15W y una durabilidad superior que te encantará.

Nokia C30 llega para dar más espacio a tus grandes ideas

El nuevo Nokia C30, que introduce dos primicias en la cartera de smartphones de Nokia, es un miembro destacado de la popular serie C. Viene con la mayor batería y la mayor pantalla hasta ahora en un smartphone Nokia.

La demanda cada vez mayor de pantallas más grandes7 hace que el actual 82% de los consumidores que buscan smartphones de entre 6″ y 7″ aumente hasta el 96% en 2025. La enorme pantalla HD+ de 6,82″ del nuevo Nokia C30 está aquí para ofrecer lo que los fans han estado pidiendo.

Las personas que trabajan duro y tienen días ajetreados piden una batería que pueda seguirles el ritmo. En Nokia C30, se ha ampliado a unos impresionantes 6000 mAh, lo que le da suficiente energía para trabajar hasta tres días con una sola carga, para que puedas actualizarte, hacer streaming y conectarte con los que más te importan. Complementado por la sensación de calidad que sólo una construcción verdaderamente duradera puede proporcionar. Nokia C30 está envuelto en una robusta carcasa de policarbonato en la que puedes confiar, ofreciéndote un dispositivo que durará más en el tiempo.

Despierta el amor por la década de los 2000 con Nokia 6310

El nuevo miembro de la familia Originals renueva el icónico Nokia 6310 con una nueva y fresca versión. Nokia 6310 es un clásico reimaginado para el usuario conectado de hoy. Con una accesibilidad avanzada, una ergonomía optimizada y una batería que dura semanas, hace honor a todo lo que representan los teléfonos Nokia. Y sí, sigue teniendo Snake.

Con la accesibilidad como base, sus renovados botones más grandes y su amplia pantalla hacen que el tiempo que pases mirándolo sea más fácil y agradable. Sus nuevos menús con zoom y las opciones de fuente más grandes mejoran la legibilidad y los mensajes de texto se pueden escuchar para facilitar su uso.

Nuevos accesorios de audio lifestyle de Nokia que la gente amará, confiará y conservará durante más tiempo

Nokia presenta también una renovada propuesta de audio. Nuevos accesorios que traen a los fans un sonido fiable en cualquier lugar. Organizados en cuatro nuevas líneas distintas (Go, Micro, Comfort y Clarity), cada gama aporta el máximo valor a través de propuestas únicas.

– Go. Productos de gran valor que ofrecen la máxima calidad a los precios más bajos posibles

– Micro. Responde a la demanda de un formato compacto

– Comfort. Resultado de la búsqueda de los consumidores de una comodidad óptima en los wearables

– Clarity. Auriculares de alta calidad que integran la última tecnología

De la mano de Nokia XR20, llegan los nuevos Nokia Clarity Earbuds Pro, que ofrecen un sonido de alto rendimiento con una calidad de construcción y una duración de la batería a la altura. La potente combinación de cancelación de ruido ambiental (ENC) de doble micrófono, Qualcomm® cVc™ y cancelación de ruido activa (ANC) captura y elimina el ruido de fondo para una claridad de llamadas y música extraordinarias.

Alex Lambeek, responsable mundial de accesorios de HMD Global: “Al igual que nuestros smartphones, la excelencia de los accesorios de Nokia es el resultado de pruebas de calidad líderes del sector. Los valiosos conocimientos de nuestra comunidad de smartphones Nokia, combinados con los conocimientos regionales de todo el mundo, nos han permitido hacer crecer nuestro ecosistema de productos de acompañamiento hasta ofrecer una cartera impresionante. Está respaldado por una red de sólidas asociaciones como Binatone que nos permiten ofrecer lo mejor a nuestra creciente base de fans. Inspirada en la naturaleza y envasada en papel y tinta de soja para protegerla, cada nueva línea ofrece experiencias de estilo de vida de primera calidad a precios accesibles».

Asociaciones de confianza para las mejores experiencias de su clase

Hoy marcamos el inicio de dos nuevas asociaciones con proveedores líderes del sector. Spotify dará a los propietarios de smartphones Nokia acceso a 70 millones de canciones y 2,6 millones de podcasts desde el primer momento. ExpressVPN, que ofrece una mayor seguridad contra el malware, estará disponible en todos los nuevos smartphones Nokia con una prueba gratuita de 30 días.

Stephen Taylor, CMO de HMD Global: «Siempre hemos estado orgullosos de asociarnos con los mejores del sector para nuestros seguidores. Hoy añadimos dos nombres más a esta amplia familia de marcas líderes que permiten las experiencias más innovadoras para los propietarios de teléfonos Nokia. Cada asociación mejora aún más lo que representamos y colaboramos con aquellos en los que confiamos, para que tú también puedas hacerlo».