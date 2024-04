That time I got reincarnated as a Slime Isekai Chronicles llega a consolas y PC el 8 de agosto

That time I got reincarnated as a Slime Isekai Chronicles llega a consolas y PC el 8 de agosto

Bandai Namco Europe ha anunciado que el primer juego de consola y PC de la serie está en desarrollo y listo para lanzarse el 8 de agosto. El RPG de acción That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

En That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles, los jugadores seguirán al líder Rimuru Tempest y a sus compañeros mientras construyen una nación, la Federación de Jura Tempest. Este RPG de scroll lateral en 2D sigue la historia original, como los encuentros con los Kijin y la batalla contra Kingdom of Falmuth. El juego es una excelente oportunidad para que los recién llegados descubran este universo, pero también incluye dos historias adicionales exclusivas supervisadas por el autor original, Fuse. Los jugadores también podrán sorprenderse con nuevos personajes diseñados por el ilustrador original de la serie para acompañar estas nuevas historias.

Al dejar la ciudad, los jugadores descubrirán el mundo de Tempest a través de la exploración. Allí esperan arduas batallas contra enemigos y jefes, con combos dinámicos y técnicas del anime. También podrán asumir misiones secundarias cuando vuelvan a la ciudad, ayudando a sus compañeros, fortaleciendo sus relaciones y habilidades de combate al mismo tiempo.

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles está programado para su lanzamiento el 8 de agosto de 2024 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Para obtener más información sobre That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles y otros títulos de Bandai Namco Europe, visite: https://www.bandainamcoent.eu.

