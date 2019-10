Call of Duty: Mobile llega a Android e iOS para todos. El final del año nos reservaba una notable cantidad de buenos juegos por estrenarse en nuestras pantallas móviles. Y si la semana pasada por fin llegaba la descarga del esperado Mario Kart Tour, ahora está disponible de manera oficial uno de los shooters que más aguardábamos para Android: Call of Duty: Mobile. A pesar de que el juego es oficial en una buena cantidad de territorios, incluida España, pudimos acceder a una prueba cerrada de Call of Duty: Mobile en marzo.

Activision, en colaboración con Tencent, anuncia hoy el lanzamiento de Call of Duty®: Mobile, ya disponible en los países y regiones con servicio Google Play y App Store, a excepción de China, Vietnam y Bélgica. Desarrollado por el galardonado equipo de Tencent TiMi Studios, y publicado por Activision, Call of Duty: Mobile ofrece la experiencia de acción en primera persona para móviles, definitiva y gratuita. Por primera vez, los jugadores podrán disfrutar de los mapas, modos competitivos, personajes icónicos y armamento, de títulos de toda la franquicia, incluyendo los universos Modern Warfare® y Black Ops, en una experiencia épica.

El título incluye el modo competitivo Multijugador, así como una nueva experiencia Battle Royale, que incorpora ubicaciones clásicas de Call of Duty por tierra, mar y aire.

El juego ha evolucionado desde entonces para mejorar la carga gráfica y también el desarrollo, por lo que ahora está listo para que tu móvil no tenga problemas en el arranque. Eso sí: como todo Call of Duty, necesita un teléfono con cierta potencia.

“Call of Duty: Mobile representa un momento histórico para nosotros, al permitir que una de las franquicias del mercado del entretenimiento más conocidas de la historia, llegue a la plataforma más grande del mundo,” ha mencionado Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard. «Esta es una experiencia triple A gratuita, con la que esperamos llegar a una nueva audiencia.” “El lanzamiento de hoy es una celebración para nuestra comunidad en todo el mundo. Estamos encantados de compartir la experiencia Call of Duty con los fans, como nunca antes,” ha indicado Rob Kostich, presidente de Activision. “Felicito al equipo de desarrollo de TiMi Studios y a todos los que han trabajado juntos, para hacer posible que este juego haya sido una realidad. La comunidad tiene mucho que esperar mientras Call of Duty: Mobile crece y continúa. Este es solo el comienzo. Hay mucho más por llegar.”

Ya pueden descargar Call of Duty: Mobile desde la App Store y la Play Store de forma gratuita. El título es free to play tiene micropagos dentro de la propia aplicación. ¿Será capaz de destronar al PUGB o Fortnite?

Call of Duty: Mobile es un juego de disparos en primera persona gratuito desarrollado por Tencent Games y publicado por Activision para Android e iOS. Se lanzó como versión beta en países seleccionados en julio de 2019, y se ha lanzado oficialmente el 1 de octubre de 2019.

Call of Duty: Mobile incluye mapas clásicos de la franquicia como Nuketown, Crash y Hijacked, entre otros. Además, también hay personajes míticos de la saga, como por ejemplo John MacTavish (Soap) y Simon Riley (Ghost) de los Modern Warfare y Alex Manson de Black Ops.

La versión para dispositivos móviles de Call of Duty ya está disponible en iOS y Android. Call of Duty: Mobile, desarrollado por Tencent y Timi Studios, puede descargarse de forma gratuita desde las tiendas de aplicaciones de ambos sistemas. Este título se basa en la exitosa franquicia de videojuegos de guerra de Activision e incluirá algunos de los mapas y modos más icónicos de la saga.

Call of Duty: Mobile también dispone de un modo Battle Royale , además de los típicos combates a muerte por equipos, buscar y destruir y todos contra todos. En el Battle Royale se enfrentarán 100 jugadores en un mapa diseñado exclusivamente para Call of Duty: Mobile, que estará compuesto de partes de otros mapas de la franquicia.

Después del lanzamiento de hoy, Call of Duty: Mobile contará con contenido adicional y gratuito que estará disponible por temporadas, incluyendo modos de juego, customización, items variados y mucho más. El primer evento global de la comunidad, conocido como “Lighting up the World”, se presenta como la celebración del lanzamiento de Call of Duty: Mobile. A medida que más fans disfruten del juego, se desbloquearán nuevas recompensas de forma gratuita, incluyendo camuflajes para una gran variedad de artículos in-game. Los jugadores podrán verificar el progreso global en la sección Eventos de la App.

“Desde el principio, nuestro objetivo ha sido establecer un nuevo estándar para los juegos de acción multijugador para móviles, combinando la marca Call of Duty, contenido y calidad, con el mejor desarrollo, experiencia y servicio. Nuestra colaboración con TiMi Studios nos ha permitido ofrecer una experiencia notable, con nuevas formas de llegar a los fans del género, a nuevos jugadores, y a los ya fans de Call of Duty», ha comentado Chris Plummer, vicepresidente de Mobile en Activision. “A lo largo de las pruebas realizadas en diferentes regiones, la respuesta de los fans ha sido muy positiva. Muchos detalles y elementos mejorados provienen directamente de comentarios de los jugadores. Hoy ofrecemos una amplia y sólida experiencia en los modos multijugador, nuestro Battle Royale original con una serie de eventos especiales, y con mucho contenido que está por llegar. El lanzamiento es solo el principio.”

«Activision ha sido un gran socio, y ha apoyado a TiMi Studios a crear la primera experiencia de acción tripe A para dispositivos móviles», ha afirmado Leo Yao, Director General de TiMi J3 Studio, Director de Call of Duty: Mobile. «Por primera vez, TiMi Studios y Activision ofrecen a los fans un juego que combina lo mejor de los universos Modern Warfare y Black Ops, y esperamos continuar creando nuevo y emocionante contenido, para que sea disfrutado por los jugadores»

Esta es su descripción en Google Play

CALL OF DUTY oficial diseñado exclusivamente para celulares. Juega mapas y modos multijugador icónicos en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Un campo de batalla Battle Royale de 100 jugadores? ¿Un duelo rápido por equipos 5c5? ¿Combates tenebrosos contra zombis? ¿Una batalla entre francotiradores? El juego gratis CALL OF DUTY®: MOBILE de Activision lo tiene todo.

JUEGA GRATIS EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Una experiencia de juego en calidad HD de consola en tu teléfono, con controles personalizables y chat de voz y de texto, además de gráficos 3D y un sonido increíble. Siente la adrenalina del juego de disparos favorito a nivel mundial, ahora en tu teléfono, para divertirte donde sea que vayas.

MODOS DE JUEGO Y MAPAS FAVORITOS

Juega mapas multijugador icónicos de Call of Duty® Black Ops y Call of Duty® Modern Warfare®, disponibles de forma gratuita por primera vez. También puedes unirte a tus amigos en un mapa de sobrevivencia Battle Royale totalmente nuevo para 100 personas. ¡No esperes más y únete la diversión junto a millones de jugadores de todo el mundo!

PERSONALIZA TU ARMAMENTO ÚNICO

Mientras juegas CALL OF DUTY®: MOBILE, desbloquearás y conseguirás docenas de personajes, armas, atuendos, rachas de puntos y equipo famosos que puedes usar para personalizar tu armamento. Lleva tu armamento al combate en emocionantes enfrentamientos multijugador como duelo por equipos 5c5, primera línea, contra todos, busca y destruye, batalla de francotiradores y Battle Royale.

JUEGO COMPETITIVO Y SOCIAL

Usa tu habilidad y estrategias para llegar hasta lo más alto en el modo competitivo igualado, o para ganar la mayor cantidad de premios de clan jugando con tus amigos. Compite y lucha contra millones de amigos y enemigos en este vibrante juego de disparos gratuito.

ELECCIÓN Y COMPLEJIDAD

Ya sea por su jugabilidad, eventos, controles o armamento, CALL OF DUTY®: MOBILE ofrece una gran complejidad y profundidad en una experiencia siempre cambiante.

¿Tienes lo necesario para competir con los mejores? ¡Descarga CALL OF DUTY®: MOBILE ahora!

