PlayStation Now baja de precio y se amplía con más juegos superventas

Tras la reciente expansión internacional de PlayStation®Now para cubrir 19 territorios, Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado hoy que su pionero servicio de suscripción de juegos en la nube tendrá un precio inferior y se ampliará con más juegos superventas. Las suscripciones a PlayStation®Now podrán adquirirse desde 9,99 € al mes, a la vez que se añaden grandes títulos por tiempo limitado como Grand Theft Auto V*, God of War o UNCHARTED 4: El Desenlace del Ladrón a los más de 700** juegos disponibles en el servicio.

A partir de hoy, PlayStation®Now, que está disponible para PlayStation®4 (PS4™) y PC, se ofrecerá a los siguientes precios, en línea con el precio de otros servicios de streaming de entretenimiento. Los clientes actuales verán este cambio de precio en su próximo ciclo de facturación:

PRECIOS PS NOW ANTES AHORA 1 MES 14,99 € 9,99 € 3 MESES – 24,99 1 AÑO 99,99 € 59,99 €

PlayStation Now también ampliará su biblioteca de juegos con más títulos superventas, disponibles por tiempo limitado. Estos títulos se pueden jugar en streaming en PS4™ o un PC, o se pueden descargar en PS4™. Los nuevos títulos se encuentran entre los juegos más jugados y aclamados de la plataforma PS4™, y se añadirán mensualmente.

Hoy se lanzan:

God of War : de Santa Monica Studio, ganó numerosos premios al juego del año de 2018 en todo el mundo.

: de Santa Monica Studio, ganó numerosos premios al juego del año de 2018 en todo el mundo. Grand Theft Auto V : de Rockstar Games, es el título más vendido de la presente generación.

: de Rockstar Games, es el título más vendido de la presente generación. inFAMOUS Second Son™: el juego de Sucker Punch Productions es uno de los más vendidos de PlayStation 4 hasta la fecha.

el juego de Sucker Punch Productions es uno de los más vendidos de PlayStation 4 hasta la fecha. UNCHARTED 4: El Desenlace del Ladrón: el juego de Naughty Dog de 2016 ha cosechado varios premios, incluido el premio BAFTA al mejor juego en 2017.

‘Tras la expansión de PlayStation®Now a principios de este año, disponemos de cobertura para más del 70% de nuestros usuarios de PS4™ de todo el mundo, lo que hace que sea el momento perfecto para renovar el servicio con un precio más competitivo y una mayor oferta de contenidos’, afirmó Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment. ‘Hemos acumulado una gran base de conocimientos sobre los videojuegos en la nube desde el lanzamiento de PlayStation®Now en 2014. Esto, unido a nuestro legado de 25 años en la industria de los videojuegos y las potentes asociaciones que hemos creado con los editores, nos permite seguir liderando e innovando en este campo a medida que evoluciona el sector de los videojuegos‘.

God of War, Grand Theft Auto V, inFAMOUS Second Son y UNCHARTED 4: El Desenlace del Ladrón estarán disponibles del 1 de octubre de 2019 al 2 de enero de 2020. Todos los meses se añadirá al servicio una nueva selección de grandes juegos que estará disponible por tiempo limitado. Estos grandes títulos se añaden a la oferta actual de los populares títulos que se van añadiendo a PlayStation Now con regularidad.

Con su reciente expansión, SIE también da comienzo a la primera campaña de marketing global de PlayStation®Now para aumentar la popularidad en los 19 territorios en los que se ofrece el servicio, junto con un nuevo aspecto de la marca PlayStation®Now. El nuevo tráiler del servicio se puede ver aquí.

Sobre PlayStation Now

PlayStation®Now, que se lanzó en 2014, ofrece a los jugadores la posibilidad de elegir cómo quieren acceder a sus videojuegos. Los jugadores pueden jugar en streaming cientos de juegos de PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®3 y PlayStation®2 en su PS4 o PC, o pueden descargar más de 300* juegos de PS4™ en esta consola. Algunos juegos descargados son compatibles con DLC y otros complementos adquiridos por el usuario, además de las mejoras para PS4™Pro. Los nuevos clientes dispondrán de una prueba gratuita de 7 días. Para obtener más información, visita playstation.com.

Grand Theft Auto V estará disponible para descargar desde PlayStation®Now el día de su lanzamiento; Grand Theft Auto Online y Rockstar Games Social Club estarán disponibles para los usuarios que descarguen GTA V el día de su lanzamiento. Las funciones online, entre las que se incluyen Grand Theft Auto Online y Rockstar Games Social Club, actualmente solo están disponibles en la versión descargada.