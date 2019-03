SimBad, el malware para Android presente en  206 apps en Google Play

Nombre del paquete Nombre App Nº instalaciones

com.heavy.excavator.simulator.driveandtransport Snow Heavy Excavator Simulator 10,000,000

com.hoverboard.racing.speed.simulator Hoverboard Racing 5,000,000

com.zg.real.tractor.farming.simulator.game Real Tractor Farming Simulator 5,000,000

com.ambulancerescue.driving.simulator Ambulance Rescue Driving 5,000,000

com.heavymountain.bus2018simulator Heavy Mountain Bus Simulator 2018 5,000,000

com.firetruckemergency.driver Fire Truck Emergency Driver 5,000,000

com.farming.tractor.realharvest.simulator Farming Tractor Real Harvest Simulator 5,000,000

com.carparking.challenge.parksimulator Car Parking Challenge 5,000,000

com.speedboat.jetski.racing.simulator Speed Boat Jet Ski Racing 5,000,000

com.watersurfing.carstunt.racing.simulator Water Surfing Car Stunt 5,000,000

com.offroad.woodtransport.truckdriver Offroad Wood Transport Truck Driver 2018 5,000,000

com.volumen.booster.equalizer Volumen booster & Equalizer 5,000,000

com.ks.prado.Car.parking.race.drive.apps Prado Parking Adventure 5,000,000

com.zg.offroad.Oil.tanker.transporter.truck.cargo.simulator Oil Tanker Transport Truck Driver 5,000,000

com.monstertruck.demolition Monster Truck Demolition 1,000,000

com.hummerlimotaxi.simulator.driving Hummer taxi limo simulator 1,000,000

com.excavator.wreckingball.demolition.simulator Excavator Wrecking Ball Demolition Simulator 1,000,000

com.offroad.gold.transport.truck Offroad Gold Transport Truck Driver 2018 1,000,000

com.sea.animals.trucktransport.simulator Sea Animals Truck Transport Simulator 1,000,000

com.water.surfingrace.motorbike.stunt Water Surfing Motorbike Stunt 1,000,000

com.policechase.thiefpersecution Police Chase 1,000,000

com.police.plane.transporter.game Police Plane Transporter 1,000,000

com.ambulance.driver.extreme.rescue.simulator Ambulance Driver Extreme Rescue 1,000,000

com.hovercraftracer.speedracing.boat Hovercraft Racer 1,000,000

com.cars.transport.truckdriver.simulator Cars Transport Truck Driver 2018 1,000,000

com.motorbike.pizza.delivery.drivesimulator Motorbike Pizza Delivery 1,000,000

com.heavy.excavator.stonecutter.simulator Heavy Excavator – Stone Cutter Simulator 1,000,000

com.bottle.shoot.archery.game Bottle shoot archery 1,000,000

com.offroadbuggy.car.racingsimulator Offroad buggy car racing 1,000,000

com.garbagetruck.city.trash.cleaningsimulator Garbage Truck – City trash cleaning simulator 1,000,000

com.tanks.attack.simulator.war.attack Tanks Attack 1,000,000

com.dinosaurpark.trainrescue Dinosaur Park – Train Rescue 1,000,000

com.pirateshipboat.racing3d.simulator Pirate Ship Boat Racing 3D 1,000,000

com.flyingtaxi.simulator.race Flying taxi simulator 1,000,000

com.jetpackinwater.racersimualtor.danger Jetpack Water 1,000,000

com.boostervolumen.amplifiersoundandvolumen Volumen Booster 1,000,000

com.farmgames.animal.farming.simulator Animal Farming Simulator 1,000,000

com.monstertruck.racing.competition.simulator Monster Truck 1,000,000

com.simulator.offroadjeep.car.racing Offroad jeep car racing 1,000,000

com.simulator.flyingcar.stunt.extremetracks.racing Flying Car Stunts On Extreme Tracks 1,000,000

com.simulator.tractorfarming.driving Tractor Farming 2018 1,000,000

com.impossible.farming.transport.simulator Impossible Farming Transport Simulator 1,000,000

com.volumenbooster.equalizerboost Volumen Booster 1,000,000

com.mustang.rally.championship.racingsimulator Mustang Rally Championship 1,000,000

com.deleted.photo.recovery Deleted Photo Recovery 1,000,000

com.race.boat.speedy Speed Boat Racing 1,000,000

com.cycle.bike.racing.game Super Cycle Jungle Rider 1,000,000

com.write.name.live.wallpaper.hd My name on Live Wallpaper 1,000,000

com.maginal.unicorn.game Magical Unicorn Dash 1,000,000

com.grafton.cycle.jungle.rider.race Super Cycle Jungle Rider 1,000,000

com.lovecallingapps.lovecaller.Screen Love Caller Screen 1,000,000

com.city.car.funny.racing.stunt.game.pro Racing Car Stunts On Impossible Tracks 1,000,000

com.citycar.funny.racinggame.stunt.simulator Racing Car Stunts On Impossible Tracks 2 1,000,000

com.urban.Limo.taxi.simulation.games Urban Limo Taxi Simulator 1,000,000

com.cg.heavy.tractor.simulator.game Tractor Farming Simulator 1,000,000

com.campervan.drivingsimulator.caravan Camper Van Driving 1,000,000

com.bootleshoot.sniper Bottle Shoot Sniper 3D 1,000,000

com.globalcoporation.fullscreenincomingcaller.app Full Screen Incoming Call 1,000,000

com.mustache.beard.editor Beard mustache hairstyle changer Editor 1,000,000

com.volumenbooster.increaservolumen Volumen Booster 1,000,000

com.photoeditor.girlfriend.addgirlstophoto.pic girlfriend photo editor 1,000,000

com.tracker.location.number.free.spy Mobile Number Tracker & Locator 1,000,000

com.garden.editor.app Garden Photo Editor 1,000,000

com.fortunewheel.game Fortune Wheel 1,000,000

com.farming.transport.tractor.simulator Farming Transport Simulator 2018 1,000,000

com.offroad.tractor.transport.drivingsimulator OffRoad Tractor Transport 1,000,000

com.customwallpaper.mynameonlivewallpaper my name on live wallpaper 1,000,000

com.flying.ambulance.emergency.rescue.simulator Flying Ambulance Emergency Rescue 500,000

com.mustang.driving.car.race Mustang Driving Car Race 500,000

com.waterpark.carracing.simulator Waterpark Car Racing 500,000

com.impossibletrucks.extremetrucks.simulator Impossible Tracks – Extreme Trucks 500,000

com.extreme.flying.motorbike.stuntsimulator Flying Motorbike Stunts 500,000

com.emergency.firetruck.rescue.drivingsimulator Fire Truck Emergency Rescue – Driving Simulator 500,000

com.snowplow.simulator.heavysnow.excavator Heavy Snow Excavator Snowplow Simulator 500,000

com.waterskiing.simulator.games Water Skiing 500,000

com.photomaker.editor.women.makeupandhairstyle Women Make Up and Hairstyle Photo Maker 500,000

com.fortune.mountain Mountain Bus Simulator 500,000

com.vanpizza.truckdelivery.simulator Van Pizza 500,000

com.truck.simulator.transportandparking Truck Transport and Parking Simulator 500,000

com.hoverboard.racing.spider.attacksimulator Hoverboard Racing Spider Attack 500,000

com.moto.sport.championship.racingsimulator Motorsport Race Championship 500,000

com.demolitionderby.simulator Demolition Derby 500,000

com.lovecaller.free.loveringtones Love Caller with love ringtones 500,000

com.house.transport.truck.movingvan.simulator House Transport Truck – Moving Van Simulator 500,000

com.heavy.excavator.simulator.stonedriller Heavy Excavator Stone Driller Simulator 500,000

com.cycle.downhill.game Super Cycle Downhill Rider 500,000

com.extreme.rallychampionship.race Extreme Rally Championship 500,000

com.missileattack.army.truck Missile Attack Army Truck 500,000

com.mobile.caller.location.tracker.freecall Caller Location & Mobile Location Tracker 500,000

com.mobilenumberlocator.tracker Mobile number locator 500,000

com.mynameonlivewallpaper.animated.hd My name on Live Wallpaper 500,000

com.spk.coach.offroad.School.bus.mountain.free City Metro Bus Pk Driver Simulator 2017 500,000

com.fullscreen.incomingcaller.app Full Screen Incoming Call 500,000

com.allsuit.man.casualshirt.photo.editor Man Casual Shirt Photo Suit 500,000

com.americanmuscle.car.race American muscle car race 500,000

com.offroad.nuclearwastetransport.truckdriver Offroad Nuclear Waste Transport – Truck Driver 500,000

com.madcars.fury.racing.driving.simulator Mad Cars Fury Racing 100,000

com.high.wheeler.speed.race.championship High Wheeler Speed Race 100,000

com.colorbynumber.number.coloring.paint.game Number Coloring 100,000

com.campervan.race.driving.simulator.game Camper Van Race Driving Simulator 2018 100,000

com.unicornfloat.speedrace.simulator Unicorn Float – Speed Race 100,000

com.dualscreenbrowser Dual Screen Browser 100,000

com.harvest.timber.simulatorandtransport Harvest Timber Simulator 100,000

com.racingsimulator.hot.micro.racers Hot Micro Racers 100,000

com.lara.unicorn.dash.magical.raider.race Lara Unicorn Dash 100,000

com.wingsuit.simulator.extreme Wingsuit Simulator 100,000

com.foodtruck.driving.simulator Food Truck Driving Simulator 100,000

com.dograce.competition Dog Race Simulator 100,000

com.suvcar.parking.simulator.game SUV car – parking simulator 100,000

com.clap.phonefinder.locator Phone Finder 100,000

com.phonenumerlocator.findphonenumbers Phone number locator 100,000

com.whatsapplock.gallerylock.ninexsoftech.lock Gallery Lock 100,000

com.secret.screenrecorder.screenshotrecord Secret screen recorder 100,000

com.facebeauty.makeup Face Beauty Makeup 100,000

com.write.your.christmas.letter.santa.threewisemen Christmas letters to santa and three wise man 100,000

com.deletedfiles.photo.audio.video.recovery Deleted Files recovery 100,000

com.screndualbrowserdouble.app.android Dual Screen Browser 100,000

com.crack.mobile.screen.prank Broken Screen – Cracked Screen 100,000

photoeditor.Garden.photoframe Garden Photo Editor 100,000

com.modiphotoframe.editor Modi Photo Frame 2 100,000

com.callerscreen.lovecaller Love Caller Screen 100,000

com.antitheftalarm.fullbatteryalarm.sound Anti Theft & Full Battery Alarm 100,000

com.lovecaller.screen.custom Love Caller Screen 2 100,000

com.sms.message.voice.reading Voice reading for SMS. Whatsapp & text sms 100,000

com.photo.text.editor.nameonpic Name on Pic-Name art 100,000

com.mtsfreegames.Speedboatracing Speed Boat Racing 100,000

com.simulator.traindriving Train Driving Simulator 100,000

com.grafton.Cycle.jungle.rider Super Cycle Rider 100,000

com.gl.racinghorse.competition Racing Horse Championship 3D 100,000

moveapptosd.tosdcard.freeapp Move App To SD Card 2016 100,000

com.avatarmaker.poptoy.creator Pop Toy Creator 100,000

com.myphoto.live.wallpaper.editor Photo Live Wallpaper 50,000

com.messenger2.play.game.Unicorndashk Magical Unicorn Dash 50,000

com.truck.wheelofdeath Truck Wheel of Death 50,000

com.livetranslator.translateinlive Live Translator 50,000

com.volumecontrol.widget.volumebooster Volume Control Widget 50,000

com.worldcup2018football.shirt.maker.photoeditor World cup 2018 football shirt maker 50,000

com.girlfriendphotoeditor.girlsinyourphoto Girlfriend Photo Editor 2 50,000

com.myphoto.on.musicplayer.free My Photo on Music Player 50,000

com.taxidriving.simulatorgame.race taxi 50,000

com.garden.photoeditor.photoframe Garden Photo Editor 50,000

com.fortunewheel.deluxe Fortune Wheel Deluxe 50,000

com.motorcycle.extremeracing.simulator Extreme Motorcycle Racer 50,000

com.offroad.snow.bike.christmas.racing Offroad Snow Bike – Christmas Racing 50,000

com.Droidhermes.bottleninja Bottle Shoot 50,000

com.Hadiikhiya.photochangebackground Photo Background Changer 2017 50,000

com.offroad.christmas.treetransport.truck.driversimulator Offroad Christmas Tree Transport 50,000

com.tank.transport.armytruck.simulator Tank Transport Army Truck 50,000

com.flagteams.facepaint.editor.world2018cup Flag face paint: World Cup 2018 10,000

com.russianworld2018cup.livewallpaper.flagsteam World Cup 2018 Teams Flags Live Wallpaper 10,000

com.editor.selfie.camera.photo Selfie Camera 10,000

com.desirepk.Offroad.transport.simulator.apps Missile Attack Army Truck 10,000

massimo.Vidlan.maxplayer Max Player 10,000

com.flashalerts.callandsms Flash Alert – Flash on Call 10,000

com.photovideo.maker.withmusic Photo Video Maker with Music 10,000

com.braingames.iqtest.skills Brain Games & IQ Test 10,000

com.mix.audio.and.video Audio Video Mixer 10,000

com.poptoy.creator.edityourpoptoy Pop Toy Creator 2 10,000

com.flashalert.callandsms Flash on Call and SMS 10,000

com.photoframe.of.heart Heart Photo Frames 10,000

com.shayari.hindi.status.photo.text Shayari 2017 10,000

com.happy.photo.birthday.cake Photo on Birthday Cake 10,000

com.photoeditor.nature.photoframes Nature Photo Frames 10,000

com.photoframe.calendar2018editor Calendar 2018 Photo Frame 10,000

com.christmas.truck.transportsimulator.game Christmas Truck Transport Simulator 10,000

com.christmas.vandrive.modern.santa Modern Santa – Christmas van drive 10,000

com.anbrothers.voicechanger.app Change your voice 10,000

com.monsters.vs.water.duel Moster vs Water 10,000

com.flowers.editor.photo.frame EDIT Flowers Photo Frames 10,000

videoeditor.musicvideo.Phototovideomaker.videoeditor Photo Video Maker with Music 10,000

com.racing.games.toiletpaper.race Toilet Paper Race 10,000

com.Zv.puppiesdog.racegame Dog Crazy Race Simulator 10,000

com.luxury.photo.frame.photo.editor Luxury Photo Frame 10,000

com.bike.wheelofdeath Bike Wheel of Death 10,000

com.qbesoft.worldfamousphotoframes.app World Famous Photo Frames 10,000

com.heavysnowexcavator.christmas.rescue Heavy Snow Excavator Christmas Rescue 10,000

com.syor.deleted.photo.recovery.video.restore Deleted Files Recovery 10,000

com.footballanalyzer.resultsandstats Football Results & Stats Analyzer 5,000

com.photoframe.cube3d.live.wallpaper.hd 3D Photo Frame Cube Live Wallpaper 5,000

com.photoframe.geenhill Green Hill PhotoFrame 5,000

com.christmas.magnetic.magicboard.drawandwrite Christmas Magic Board 5,000

com.animalspart.photo.editor Animal Parts Photo Editor 5,000

com.camera.blur.photoeffects DSLR Camera Blur 5,000

com.quick.photo.frame.carphotoframe Car Photo Frame 5,000

com.game.handsslap.manitascalientes.redhands Hands Slap Game 5,000

com.maa.durga.live.wallpaper 4D Maa Durga Live Wallpaper 5,000

com.photomontage.men.sweatshirt.editor Men Sweatshirt Photo Editor 1,000

com.wordsgame.connectletters Connect Letters. Words Game 1,000

lanas.recover.deleted.pictures.photos Recover Deleted Pictures 1,000

com.customized.radio.alarm.clock Custom Radio Alarm Clock 1,000

com.antispamcalls.blockspamcaller Anti-spam Calls 1,000

com.compatibilitytest.friends.couples Compatibility Test 1,000

com.dualscreen.android.app.double Dual Screen Browser 1,000

com.magic.glow.livewallpaper.animatedwallpaper Magic Glow Live Wallpaper 1,000

com.game.virtualpet.porgy Porgy Virtual Pet 1,000

com.explosiongame.taptheball Tap the Ball 1,000

com.analog.digital.clock.live.wallpaper Clock Live Wallpaper 1,000

com.royalestas.information Royale Stats 1,000

com.editor.firetext.photo.frame Fire text photo frame 1,000

editor.card.greetings.christmas.com.christmasgreetingscard Christmas greetings card 1,000

com.bestappsco.bestapplock.free Best App Lock 1,000

com.DJ.photoframe.editor DJ Photo Frames 1,000

com.autocall.redial.automatic.recall Auto Call redial 500

com.picquiz.guess.picture.game Guess the picture 500