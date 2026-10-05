Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

EA SPORTS FC 27 SE PRESENTA EN ESPAÑA CON TRES ACTIVACIONES QUE LLEVAN THE WORLD’S GAME MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA

La marca activa el lanzamiento con experiencias abiertas al público, una acción especial protagonizada por DjMaRiiO y un evento de presentación junto a Red Bull para prensa y creadores de contenido.

EA SPORTS FC celebra el lanzamiento de EA SPORTS FC™ 27 en España con un programa de acciones diseñado para acercar el juego a los aficionados dentro y fuera del terreno de juego virtual. Bajo el espíritu de The World’s Game, la campaña ha combinado experiencias presenciales y acceso anticipado al título para convertir el lanzamiento en una celebración compartida con la comunidad.

La primera de las acciones, Open For Play, ha llevado EA SPORTS FC™ 27 a dos espacios inesperados de Madrid: la barbería Ricón de Pepe y Lavandería Wash. Durante las activaciones, los asistentes han podido probar el nuevo título y medirse en partidos con los creadores de contenido Paul Ferrer y La Topera, invitados a retar a los aficionados. La convocatoria, impulsada a través de redes sociales, ha trasladado la competición y la pasión por el fútbol a lugares cotidianos, demostrando que cualquier momento puede convertirse en una oportunidad para jugar.

La segunda iniciativa, El Sustituto, ha dado la vuelta a la idea de “cambiar el juego”. El creador DjMaRiiO se ha puesto en el lugar de dos grandes aficionados de FC para sustituirlos durante un día en sus obligaciones, mientras ellos tenían la oportunidad de probar EA SPORTS FC™ 27 antes que nadie. En uno de los relevos, Mario cambió el mando por una jornada en una granja y descubrió que el día a día de Pablo tenía bastante menos FC y muchas más gallinas de lo que esperaba. La acción pone en valor a la comunidad de jugadores, reservando tiempo para que los aficionados puedan disfrutar del nuevo lanzamiento.

El programa de lanzamiento se completó con un evento de presentación en Madrid junto a Red Bull, celebrado en las oficinas de la marca el mismo día del lanzamiento de EA SPORTS FC 27 y de la llegada de la Wings Cup al juego. La Red Bull Wings Cup es una nueva competición que combina fútbol, gaming y entretenimiento con el objetivo de conectar la marca con la comunidad de jugadores. La iniciativa cuenta con una Open League, abierta a todos los aficionados a través de torneos online, y una University League, que llevará la competición a 21 campus universitarios españoles utilizando el modo Rush de FC 27.

EA SPORTS FC 27 ya está disponible en todo el mundo da la bienvenida a los aficionados a The World’s Game e invita a los jugadores a entrar por primera vez en The Grounds, un nuevo espacio social de fútbol donde los aficionados pueden vivir la fantasía de llevar su juego de la calle al estadio.

EA SPORTS FC 27 ya está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2

Los miembros de EA Play obtienen acceso a una prueba de 10 horas de EA SPORTS FC™ 27. El progreso conseguido durante la prueba se traslada al juego completo, permitiendo continuar exactamente donde se dejó la partida. Además, los miembros de EA Play reciben un 10% de descuento en compras digitales de EA, incluyendo el juego completo, FC Points y más.

Para más información sobre EA SPORTS FC™ 27, visita ea.com/fc27