Anunciada la fecha de lanzamiento de Marathon, mando DualSense especial y ediciones del juego

Estará disponible el 5 de marzo de 2026 en PlayStation 5, PC y Xbox y ya se puede reservar

Se han anunciado Las ediciones Estándar, Deluxe y Coleccionista

Sony Interactive Entertainment (SIE) y Bungie han revelado un nuevo tráiler de jugabilidad de Marathon, su próximo título FPS de supervivencia y extracción PvPvE, junto con detalles sobre las recompensas por reserva, la Edición Deluxe, Coleccionista y un mando DualSense edición limitada inspirado en el universo del juego. Marathon se lanzará oficialmente el 5 de marzo de 2026 para PlayStation 5, Steam y Xbox Series X|S.

Marathon es desarrollado por los creadores de Halo y Destiny y propone una experiencia en la que los jugadores asumen el rol de un corredor bio-cibernético. El título permite jugar en solitario o en escuadrones de tres, enfrentándose a fuerzas de seguridad hostiles, corredores rivales y entornos impredecibles mientras exploran instalaciones abandonadas y paisajes remotos en busca de recursos, armamento e información sobre una expedición humana perdida a años luz de la Tierra.

El nuevo tráiler está narrado por Gantry, agente de la facción MIDA, un grupo de ideología antisistema dentro del universo de Marathon. El juego contará con seis facciones, cada una con contratos únicos y árboles de mejora independientes. Al completar misiones de alto riesgo, los jugadores desbloquearán recompensas, elementos narrativos y mejoras de progresión.

Durante la 1ª temporada, se habilitará la zona de final de juego denominada Crioarchivo, ubicada en la primera cubierta de la nave UESC Marathon. En esta área, los jugadores deberán superar sistemas de seguridad, abrir bóvedas congeladas y enfrentarse a una entidad que representa una amenaza incluso para la propia UESC.

Mando DualSense – Edición Limitada Marathon

Bungie, en colaboración con PlayStation, ha presentado un mando inalámbrico DualSense de edición limitada inspirado en el diseño visual e industrial de Marathon. El producto presenta gráficos audaces y elementos estéticos que reflejan el equilibrio entre funcionalidad y estética futurista característico del universo del juego.

El mando estará disponible a partir del 5 de marzo de 2026 en unidades limitadas a un PVPR de 84,99€.

Las reservas comenzarán el 29 de enero de 2026 a las 10:00 a.m. (hora local) a través de PlayStation Direct y tiendas habituales. La disponibilidad puede variar según la región.

Ediciones disponibles y recompensas por reserva

Marathon estará disponible en dos versiones:

Edición Estándar: Estilo de arma secundaria táctica Zero Step 004 CE, colgante de arma Zero RC y pegatina de arma Zero Step Shift.