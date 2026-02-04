Anunciada la fecha de lanzamiento de Marathon, mando DualSense especial y ediciones del juego
- Estará disponible el 5 de marzo de 2026 en PlayStation 5, PC y Xbox y ya se puede reservar
- Se han anunciado Las ediciones Estándar, Deluxe y Coleccionista
Sony Interactive Entertainment (SIE) y Bungie han revelado un nuevo tráiler de jugabilidad de Marathon, su próximo título FPS de supervivencia y extracción PvPvE, junto con detalles sobre las recompensas por reserva, la Edición Deluxe, Coleccionista y un mando DualSense edición limitada inspirado en el universo del juego. Marathon se lanzará oficialmente el 5 de marzo de 2026 para PlayStation 5, Steam y Xbox Series X|S.
Marathon es desarrollado por los creadores de Halo y Destiny y propone una experiencia en la que los jugadores asumen el rol de un corredor bio-cibernético. El título permite jugar en solitario o en escuadrones de tres, enfrentándose a fuerzas de seguridad hostiles, corredores rivales y entornos impredecibles mientras exploran instalaciones abandonadas y paisajes remotos en busca de recursos, armamento e información sobre una expedición humana perdida a años luz de la Tierra.
El nuevo tráiler está narrado por Gantry, agente de la facción MIDA, un grupo de ideología antisistema dentro del universo de Marathon. El juego contará con seis facciones, cada una con contratos únicos y árboles de mejora independientes. Al completar misiones de alto riesgo, los jugadores desbloquearán recompensas, elementos narrativos y mejoras de progresión.
Durante la 1ª temporada, se habilitará la zona de final de juego denominada Crioarchivo, ubicada en la primera cubierta de la nave UESC Marathon. En esta área, los jugadores deberán superar sistemas de seguridad, abrir bóvedas congeladas y enfrentarse a una entidad que representa una amenaza incluso para la propia UESC.
Mando DualSense – Edición Limitada Marathon
Bungie, en colaboración con PlayStation, ha presentado un mando inalámbrico DualSense de edición limitada inspirado en el diseño visual e industrial de Marathon. El producto presenta gráficos audaces y elementos estéticos que reflejan el equilibrio entre funcionalidad y estética futurista característico del universo del juego.
El mando estará disponible a partir del 5 de marzo de 2026 en unidades limitadas a un PVPR de 84,99€.
Las reservas comenzarán el 29 de enero de 2026 a las 10:00 a.m. (hora local) a través de PlayStation Direct y tiendas habituales. La disponibilidad puede variar según la región.
Ediciones disponibles y recompensas por reserva
Marathon estará disponible en dos versiones:
Edición Estándar: Estilo de arma secundaria táctica Zero Step 004 CE, colgante de arma Zero RC y pegatina de arma Zero Step Shift.
Edición Deluxe, que incluirá el paquete cosmético Midnight Decay para armas y carcasas de Runner, además de recompensas adicionales.
Edición Coleccionista
Bungie también ha presentado la Edición Coleccionista de Marathon, que ofrece una experiencia de desempaquetado premium inspirada en el proceso de tejido de carcasas de Sekiguchi Genetics. Esta edición incluye:
Estatua a escala 1/6 del Armazón Ladrón Corredor
Miniatura coleccionable WEAVEworm
Recompensas digitales exclusivas
Contenido adicional conmemorativo
Los jugadores que realicen la reserva del título recibirán recompensas exclusivas, como cosméticos para armas y contenido adicional para Destiny 2 vinculado a su cuenta de Bungie.net.
Fondo dinámico para el centro de bienvenida en PS5
Un nuevo fondo dinámico de Marathon para el centro de bienvenida estará disponible en consolas PlayStation 5 a partir de mañana, permitiendo a los jugadores personalizar su interfaz con arte oficial del juego.
Marathon se lanzará el 5 de marzo de 2026 en PlayStation 5, Steam y Xbox Series X|S. Los jugadores pueden mantenerse informados sobre novedades, hoja de ruta y futuras pruebas del título a través de los canales oficiales de PlayStation.
Más información acerca del lanzamiento de Marathon en el Blog de PlayStation España