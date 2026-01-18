Compartir Facebook

Prepárate para jugar al tenis con una vuelta de tuerca con el nuevo tráiler de Mario Tennis Fever. El 12 de febrero llegará Mario Tennis Fever a Nintendo Switch 2, con nuevos personajes, modos de juego, las nuevas raquetas furor y más

La saga Mario Tennis está de vuelta. Salta a la cancha con el mejor tenis frenético con Mario Tennis Fever, que se lanza el 12 de febrero en exclusiva para Nintendo Switch 2.

No te pierdas las novedades con las que darle una nueva vuelta de tuerca al tenis en este nuevo vídeo: Mario Tennis Fever – ¡Un vistazo a fondo a pie de pista! (Nintendo Switch 2)

Mario Tennis Fever servirá nuevos personajes, modos de juego y experiencias. Esta vez habrá 38 personajes jugables, lo que supone la mayor cifra en la historia de la saga, con los debuts de Goomba, Caco Gazapo, Planta Piraña, Bebé Wario y Bebé Waluigi. Selecciona a tu personaje y salta a la pista para mostrar tu técnica con golpeos conocidos como liftados, cortados y globos.

Prepárate para las nuevas raquetas furor, con las que podrás cambiar las tornas del partido a tu favor. Equipa a tu personaje con una de las 30 raquetas diferentes, cada una con sus propias habilidades únicas – como la raqueta de hielo, que convierte parte de la pista en una tundra helada y resbaladiza, la raqueta minichampiñón, que encoje a tu oponente, o la raqueta sombría, que hará que tu rival vea doble al crear un duplicado de tu personaje. Tan solo hace falta rellenar el medidor de puntos de furor para lanzar un golpe furor. Y si estás en el lado que recibe uno, mantén la calma y reacciona rápido: puedes intentar devolvérselo a tu oponente antes de que la bola toque el suelo y hacer que sufra sus propios efectos.

Mario Tennis Fever cuenta con modos de juego clásicos y nuevos para todo tipo de jugadores, desde pros hasta recién llegados. Las torres de los retos llevarán a los jugadores a afrontar series de desafíos a medida que tratan de llegar a la cima. También está el nuevo modo popurrí, en el que jugar partidos con reglas poco convencionales, como tiro a los aros, en las que golpear la pelota con precisión para que atraviese anillos y ganar puntos, o partidos en la pista del bosque, en la que expandir la cancha alimentando a las Plantas Piraña con una dieta constante de pelotas de tenis. Entra en un partido en la pista Maravilla y experimenta los efectos Maravilla inspirados en Super Mario Bros. Wonder que cambiarán el partido de formas inesperadas. También puedes disfrutar de modos clásicos como el torneo, esta vez con una flor parlante comentando las jugadas. Además, hay modos de juego online*1 como las salas multijugador en línea, para partidas casuales con reglas personalizables, o partidos clasificatorios en los que enfrentarse a jugadores de todo el mundo para demostrar maestría. Incluso vuelve el modo realista, con el que mover el mando Joy-Con 2 para dar diversos golpes a la pelota como si fuese una raqueta de verdad.

Mario Tennis Fever ofrece una nueva forma de practicar tus técnicas y descubrir las novedades en el modo historia. En esta campaña para un jugador, unos monstruos misteriosos convierten a Mario, Luigi, la Princesa Peach, Wario y Waluigi en bebés, y tendrán que volver a conseguir el dominio de sus habilidades tenísticas y superar desafíos para volver a la normalidad.

El juego también es compatible con la función GameShare*2, con lo que, si una persona tiene Mario Tennis Fever en su Nintendo Switch 2, hasta tres jugadores cercanos se podrán unir a la partida utilizando sus Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch.

El 12 de febrero no solo podrás disfrutar de la acción caótica de Mario Tennis Fever. También tendrás la oportunidad de dar un nuevo estilo a tu Nintendo Switch 2 con los primeros mandos Joy-Con 2 de color – morado claro y verde claro – ya disponibles para reservar en My Nintendo Store.

EL nuevo tráiler de Mario Tennis Fever ofrece un vistazo a algunos de los nuevos personajes, modos de juego, las nuevas raquetas furor y otras experiencias que estarán disponibles cuando el juego se ponga a la venta el 12 de febrero, solo para Nintendo Switch 2.