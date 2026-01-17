Compartir Facebook

PlayStation VR2 Novedades enero 2026

El nuevo año ya está aquí y con él, PlayStation®VR2, el dispositivo de realidad virtual y alta tecnología de PlayStation®5 trae varias novedades en cuanto a temática de Realidad Virtual se refiere, anuncios y lanzamientos de títulos que verán la luz a lo largo de este mes o próximamente.

Zero Caliber VR ya disponible en PlayStation®VR2.

Zero Caliber VR es un shooter de realidad virtual que ofrece una campaña completa en solitario o cooperativa de hasta cuatro jugadores, modos PvP clásicos y combates contra zombis, con un sistema de combate realista que exige usar el cuerpo para moverse, cubrirse, apuntar y recargar armas fielmente recreadas. A medida que el jugador progresa, desbloquea y personaliza un amplio arsenal con accesorios adaptados a distintos estilos de juego, combinando sigilo, coordinación y acción intensa en entornos dinámicos. La experiencia se desarrolla en un futuro cercano distópico donde la escasez de agua ha llevado al colapso del orden social, al surgimiento de mercenarios, ejércitos privados y peligrosos cultos como los Tlalokii, una organización que guarda un secreto capaz de cambiar el destino de la humanidad, invitando al jugador a luchar junto a sus aliados para restaurar lo poco que queda del mundo. Ya disponible en PlayStation Store.

Umami Groove disponible para PlayStation®VR2 el próximo 27.01

Umami Groove es una aventura de realidad virtual interactiva basada en la física que combina cocina, exploración y humor, en la que el jugador recorre mundos coloridos saltando, trepando y manipulando el entorno con sus propias manos para ayudar a entrañables criaturas a recolectar ingredientes y preparar platos. A través de desafíos creativos y experimentales —desde recoger frutas de árboles gigantes hasta cortar setas o probar usos inesperados de los objetos—, la experiencia invita a descubrir personajes, resolver situaciones cotidianas y desentrañar el misterio de las codiciadas bellotas de oro, todo mientras se afrontan peligros y se perfeccionan las habilidades culinarias en una aventura de cocina en realidad virtual plenamente física. Disponible en PlayStation Store el próximo 27.01.

Ya disponible Shadowgate VR: Las Minas de Mithrok en PlayStation®VR2

Es la primera entrega de la saga Puerta de las sombras adaptada a la realidad virtual, una aventura de acción y fantasía ambientada en el mundo de Kal Torlin que invita al jugador a explorar antiguos calabozos repletos de trampas, cavernas y cámaras místicas. Guiado por Odin el cuervo y con varios niveles de dificultad, el jugador utiliza magia elemental, varitas y escudos para enfrentarse a criaturas ocultas en las sombras, resolver acertijos, descifrar símbolos y desactivar mecanismos, mientras descubre objetos antiguos, viaja en carros mineros y desbloquea logros en su intento por conquistar las Minas de Mythrok. Ya disponible en PlayStation Store.

Death Horizon: Reloaded ya disponible para PlayStation®VR2

Ambientado en el aparentemente tranquilo laboratorio de investigación científica Horizon, este juego de acción en realidad virtual sitúa al jugador en medio de un brote zombi tras despertar rodeado de muertos vivientes. Con una campaña completa, múltiples armas de fuego y cuerpo a cuerpo, modo Horda y desafíos adicionales, la experiencia exige moverse libremente por el entorno, trepar, saltar, explorar y usar ambas manos para combatir sin descanso, recoger recursos y sobrevivir. El jugador decide sus propias tácticas y estilo de juego en una propuesta intensa y dinámica que premia la agilidad, la precisión y la iniciativa, y castiga cualquier duda en la lucha por detener el virus y salvar al mundo. Death Horizon: Reloaded ya está disponible en PlayStation Store.

Chaos Method ya disponible para PlayStation®VR2

Chaos Method Invita a sumergirse en el caos a través de una colección de realidad virtual pensada para principiantes. Con 13 minijuegos únicos, esta experiencia introduce la RV mediante diversión puramente destructiva, sin exigir conocimientos previos, solo curiosidad y ganas de aventura. Desde acciones que requieren precisión, como cortar con exactitud, hasta la devastación de ciudades enteras, cada minijuego propone una forma distinta de jugar mientras se aprenden las mecánicas básicas de la realidad virtual. Diseñada para sesiones cortas de pocos minutos, la colección es accesible, caótica y enfocada en quienes se inician en la RV, no en usuarios veteranos. A través de controles variados y un desarrollo progresivo de habilidades, permite aprender jugando, sin presión y sin necesidad de experiencia previa. Ya disponible en PlayStation Store.

El dispositivo PlayStation®VR2 puede adquirirse en PlayStation Direct y tiendas habituales por un PVPR de 449,99€.