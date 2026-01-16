Compartir Facebook

El showcase de Resident Evil Requiem muestra nuevas secuencias de juego y novedades. ¡EL Showcase de Resident Evil mostró una mirada más profunda al terror y la acción de Resident Evil Requiem!

Se mostraron nuevas secuencias de juego y se anunciaron colaboraciones con las marcas icónicas Porsche y Hamilton, ¡y mucho más!

El Showcase de Resident Evil™ reveló nuevas secuencias de juego de Resident Evil™ Requiem, detalles adicionales sobre la colaboración única con Porsche, el anuncio de una colaboración con la renombrada marca de relojes de fama mundial Hamilton, la disponibilidad del juego en GeForce NOW el día del lanzamiento, además de información sobre la última tecnología DLSS 4 y path-tracing de NVIDIA, de cara al estreno mundial de Resident Evil Requiem el 27 de febrero de 2026.

Puedes ver el Showcase completo de Resident Evil aquí

Jugabilidad e historia

La analista del FBI Grace Ashcroft y el legendario agente de la DSO Leon Kennedy son los dos protagonistas de Resident Evil Requiem, ofreciendo a los jugadores una combinación única de acción trepidante y un terrorífico survival horror. Como se reveló anteriormente, ambos protagonistas se podrán jugar en primera persona para una mayor inmersión, y en tercera persona para una acción más dinámica, intercambiable en cualquier momento del juego.

Leon Kennedy : Leon, con experiencia tanto en combate cuerpo a cuerpo como en armas de fuego, está investigando una serie de muertes sospechosas. Para sobrevivir a esta situación mortal, puede empuñar una variedad de armas y enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con un hacha nuevo. Perfecciona las habilidades de Leon al sincronizar tus movimientos para bloquear ataques enemigos, darle la vuelta a la situación y arrebatar una motosierra para atacar a un enemigo y realizar movimientos determinantes para dar el golpe final.

: Leon, con experiencia tanto en combate cuerpo a cuerpo como en armas de fuego, está investigando una serie de muertes sospechosas. Para sobrevivir a esta situación mortal, puede empuñar una variedad de armas y enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con un hacha nuevo. Perfecciona las habilidades de Leon al sincronizar tus movimientos para bloquear ataques enemigos, darle la vuelta a la situación y arrebatar una motosierra para atacar a un enemigo y realizar movimientos determinantes para dar el golpe final. Grace Ashcroft : Grace comienza su viaje de supervivencia en un sanatorio invadido por zombis, lo que requiere aplicar su mejor juicio para decidir qué enemigos enfrentar y cuáles evitar. Los recursos limitados y la capacidad de carga obligan al jugador a tomar decisiones críticas que pueden significar la vida o la muerte. Conseguir un dispositivo especial permite a Grace fabricar objetos vitales usando sangre infectada, desbloqueando la oportunidad de diversificar tus estrategias de ataque. El revólver de asalto Requiem, un guiño especial al nombre del juego, es un arma personalizada con un poder inmenso y probablemente será tu último recurso para sobrevivir. Con munición limitada, ¿la usarás inmediatamente o guardarás tu munición para los horrores que te esperan?

: Grace comienza su viaje de supervivencia en un sanatorio invadido por zombis, lo que requiere aplicar su mejor juicio para decidir qué enemigos enfrentar y cuáles evitar. Los recursos limitados y la capacidad de carga obligan al jugador a tomar decisiones críticas que pueden significar la vida o la muerte. Conseguir un dispositivo especial permite a Grace fabricar objetos vitales usando sangre infectada, desbloqueando la oportunidad de diversificar tus estrategias de ataque. El revólver de asalto Requiem, un guiño especial al nombre del juego, es un arma personalizada con un poder inmenso y probablemente será tu último recurso para sobrevivir. Con munición limitada, ¿la usarás inmediatamente o guardarás tu munición para los horrores que te esperan? Zombis : Los zombis de este juego han perdido la cabeza, aunque algunos parecen obsesionados con las acciones de sus vidas antes de morir. Un chef obsesionado con la cocina, un cantante que no para de cantar, un conserje que pule espejos sin parar. ¿Podrías aprovechar sus comportamientos para ganarles la partida?

: Los zombis de este juego han perdido la cabeza, aunque algunos parecen obsesionados con las acciones de sus vidas antes de morir. Un chef obsesionado con la cocina, un cantante que no para de cantar, un conserje que pule espejos sin parar. ¿Podrías aprovechar sus comportamientos para ganarles la partida? Elpis : Elpis es la palabra clave que lo conecta todo: la muerte de la madre de Grace, Alyssa Ashcroft; El propio pasado de Grace; y la historia relacionada con Leon. Depende de ti, el jugador, desentrañar el misterio que conduce a la verdad trás los hechos en Resident Evil Requiem .

: Elpis es la palabra clave que lo conecta todo: la muerte de la madre de Grace, Alyssa Ashcroft; El propio pasado de Grace; y la historia relacionada con Leon. Depende de ti, el jugador, desentrañar el misterio que conduce a la verdad trás los hechos en . Dificultad: Los jugadores pueden elegir entre varias dificultades para vivir el horror y la acción. Casual ofrece asistencia de puntería, además de más tolerancia en la salud del jugador y la resistencia de los enemigos. El modo Clásico estándar aumenta la tensión, requiriendo Cintas de Tinta para guardar partida mientras juegas como Grace, exigiendo estrategia no solo en la gestión de recursos sino también en el guardado.

Plataformas y tecnología

Junto con PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store, Resident Evil Requiem también se lanzará en el servicio de juego en la nube GeForce NOW, todos a partir del mismo día, el 27 de febrero de 2026. Quienes compren Resident Evil Requiem en Steam o en Epic Games Store podrán jugar incluso en PCs con especificaciones menos exigentes a través de GeForce NOW. Además, a través de dispositivos móviles y televisores compatibles con GeForce NOW, puedes disfrutar de Resident Evil Requiem dondequiera que estés. Se requiere una suscripción separada a GeForce NOW.

Resident Evil Requiem también está siendo optimizado para una amplia gama de PCs antes de su lanzamiento mundial, con los jugadores de PC de alta gama que podrán disfrutar de la nueva tecnología de vanguardia de NVIDIA, con DLSS 4 y efectos de trazado de rayos que aceleran el rendimiento y mejoran la calidad de imagen.

Colaboraciones

Es hora de presentar una colaboración extraordinaria con la histórica marca de relojes Hamilton, que ha diseñado con un detalle impresionante dos deslumbrantes modelos de relojes que son réplicas de los que llevan Leon y Grace en el juego. El Khaki Field Auto Chrono (Leon) y el Pan Europ Automatic (Grace) se podrán comprar a partir del viernes 27 de febrero, el mismo día que se lanza Resident Evil Requiem, y son extremadamente limitados, con solo 2.000 unidades disponibles en todo el mundo. Tienes más información aquí.

Y la carrera hasta la meta es la fulminante colaboración con Porsche, el fabricante que ha cautivado a los entusiastas del automóvil en todo el mundo durante décadas. Se ha creado un Porsche Cayenne Turbo GT único con tecnología compleja de impresión 3D, personalizando perfectamente el vehículo para adaptarlo al mundo claramente oscuro del juego. Diseñado en base a los temas centrales de rendimiento y supervivencia, este SUV personalizado aparece en el juego como el vehículo de Leon, un coche legendario para un personaje legendario.

Anuncios adicionales

Otros anuncios y detalles revelados en el Resident Evil Showcase incluyen:

Figuras de Grace & Leon : La edición de figuras a escala 1/6 de Grace y Leon estará disponible para su compra este otoño, con varias opciones como piezas individuales o combinadas. Estas figuras son similares a las producidas en ediciones de coleccionista anteriores, para formar una colección esencial cuando se juntan.

: La edición de figuras a escala 1/6 de Grace y Leon estará disponible para su compra este otoño, con varias opciones como piezas individuales o combinadas. Estas figuras son similares a las producidas en ediciones de coleccionista anteriores, para formar una colección esencial cuando se juntan. 30º Aniversario: Celebra los 30 años de Resident Evil con actuaciones orquestales especiales de la Resident Evil Symphony of Legacy en Japón, Norteamérica y Europa a finales de este año. Permanece atento para más información.

Y como recordatorio…

Dos Ediciones Épicas – Resident Evil Requiem estará disponible en las ediciones Standard y Deluxe, siendo la edición Deluxe el mismo juego base que la Estándar, además de un pack exclusivo de cinco trajes, cuatro skins de armas, dos filtros de pantalla, dos amuletos y más.

Bono especial de reserva : El juego ya se puede reservar y todas las reservas incluirán el traje Apocalipsis» de Grace » como bonificación.

: El juego ya se puede reservar y todas las reservas incluirán el traje Apocalipsis» de Grace » como bonificación. Cambia las cosas : Resident Evil™ 7 biohazard Gold Edition y Resident Evil™ Village Gold Edition también se lanzarán en Nintendo Switch 2 el mismo día que Resident Evil Requiem , con escenarios posteriores a la historia y modos de juego adicionales. Consigue el paquete completo con Resident Evil Generation Pack , exclusivo para Nintendo Switch 2, que incluye Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition , Resident Evil Village Gold Edition y el estreno de Resident Evil Requiem .

: y también se lanzarán en Nintendo Switch 2 el mismo día que , con escenarios posteriores a la historia y modos de juego adicionales. Consigue el paquete completo con , exclusivo para Nintendo Switch 2, que incluye , y el estreno de . ¡ Presume de tu fandom en Fortnite! – Para celebrar la llegada de Capcom a Epic Games Store, los jugadores que compren Resident Evil Requiem a través de Epic Games Store recibirán artículos temáticos de Resident Evil en Fortnite como el atuendo Grace. Los artículos de colaboración de Fortnite llegarán tras el lanzamiento de Resident Evil Requiem , pronto se compartirán más detalles.

– Para celebrar la llegada de Capcom a Epic Games Store, los jugadores que compren a través de Epic Games Store recibirán artículos temáticos de Resident Evil en Fortnite como el atuendo Grace. Los artículos de colaboración de Fortnite llegarán tras el lanzamiento de , pronto se compartirán más detalles. ¡Juega como un profesional! – Se presenta una edición especial de Resident Evil Requiem del Mando Pro de Nintendo Switch 2 con diseños del juego y acabado en negro metalizado estilo “gunmetal” que estará disponible en Nintendo el día del lanzamiento.

– Se presenta una edición especial de Resident Evil Requiem del Mando Pro de Nintendo Switch 2 con diseños del juego y acabado en negro metalizado estilo “gunmetal” que estará disponible en Nintendo el día del lanzamiento. El primer amiibo de Resident Evil – Grace de Resident Evil Requiem se convertirá en el primer amiibo de Resident Evil, disponible en el verano de 2026.

– Grace de Resident Evil Requiem se convertirá en el primer amiibo de Resident Evil, disponible en el verano de 2026. Nervios de acero: Vive Resident Evil Requiem como nunca con la Edición Premium Steelbook que incluye el juego completo, los contenidos de la Edición Deluxe y una tarjeta lenticular de edición limitada exclusiva de esta edición. Disponible hasta acabar existencias.

La acción y el terror no terminan aquí. ¡Permanece atento a próximos anuncios de Resident Evil Requiem en la antesala del lanzamiento!