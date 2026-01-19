Intellivision Sprint recreación premium de la consola

Compartir Facebook

Una recreación premium de la consola que redefinió los sistemas domésticos inteligentes y sofisticados

Hoy, PLAION REPLAI lanza oficialmente Intellivision Sprint en toda Europa. Esta recreación premium y fielmente diseñada de una de las consolas domésticas más intelectualmente ambiciosas de los videojuegos llega justo a tiempo para la Navidad. Creada en colaboración con Atari, Intellivision Sprint trae de vuelta 45 de los mejores juegos del sistema, completamente reconstruidos para dispositivos modernos, preservando la tactilidad, profundidad y filosofía de diseño únicos que distinguían a Intellivision.

Más que una miniconsola, Intellivision Sprint es una recreación respetuosa y auténtica de un sistema de culto que en su día desafió a Atari durante la era conocida como La Primera Guerra de las Consolas. Cuarenta y cinco años después, esos antiguos rivales se han unido para ofrecer el primer renacimiento oficial de la consola Intellivision en décadas. Ha sido diseñada para coleccionistas, entusiastas y jugadores que valoran la artesanía por encima de la novedad.

Puedes ver el tráiler del anuncio en el siguiente enlace: https://youtu.be/na6KVvxakMs

Intellivision Sprint incluye una seleccionada biblioteca de 45 juegos integrados, que abarcan deportes, estrategia, acción arcade y diseño experimental, las áreas en las que Intellivision se forjó la reputación de ser la consola ‘más inteligente’ de principios de los 80. La colección incluye la primera edición oficial de Intellivision de Boulder Dash, junto a clásicos emblemáticos como Astrosmash, Baseball, Shark! Shark!, Utopía y Night Stalker.

Cada juego incluye overlays nuevamente diseñadas, para recuperar la interacción física que definía la experiencia original de Intellivision. Los mandos a tamaño real se han modernizado con conexión inalámbrica y baterías recargables, mientras que la salida HDMI garantiza gráficos nítidos y de baja latencia en los televisores actuales.

La lista completa de 45 juegos incluye:

Armour Battle, Astrosmash, Auto Racing, B-17 Bomber, Baseball, Body Slam: Super Pro Wrestling, Bomb Squad, Boulder Dash, Bowling, Buzz Bombers, Chip Shot: Super Pro Golf, Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards, Frog Bog, Golf, Hover Force, King of the Mountain, Motocross, Mountain Madness: Super Pro Skiing, Night Stalker, Pinball, Reversi, Sea Battle, Shark! Shark!, Slam Dunk: Super Pro Basketball, Slap Shot: Super Pro Hockey, Snafu, Soccer, Space Armada, Space Battle, Space Spartans, Spiker!: Super Pro Volleyball, Stadium Mud Buggies, Star Strike, Sub Hunt, Super Pro Decathlon, Super Pro Football, Takeover, Tennis, Thin Ice, Thunder Castle, Tower of Doom, Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks), Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon), Utopia, Vectron.

Junto con el estreno de hoy, Atari ha lanzado una actualización de firmware, ampliando la funcionalidad y perfeccionando la experiencia del usuario desde el primer día. Disponible como actualización descargable en la web oficial de Atari (www.atari.com), la actualización incluye:

Guardado de mejor puntuación : Soporte añadido para guardar puntuaciones altas en juegos compatibles con esta función

: Soporte añadido para guardar puntuaciones altas en juegos compatibles con esta función Manuales online : Códigos QR añadidos en cada juego integrado, enlazando directamente a manuales de usuario online

: Códigos QR añadidos en cada juego integrado, enlazando directamente a manuales de usuario online Carrusel mejorado: Las descripciones y capturas de pantalla de los juegos ahora permanecen visibles al desplazarse por la biblioteca

Para instalar la actualización, los usuarios necesitarán una memoria USB, con las siguientes instrucciones:

Formatea una unidad USB en ExFAT Descarga el archivo de la actualización desde la página oficial de soporte de Atari y guardarlo en la memoria USB (algunos usuarios pueden necesitar renombrar el archivo a ‘update.zip’). Inserta el USB en la ranura del Puerto 1 de la consola (no en el puerto USB trasero). Al encender la consola, aparecerá un mensaje de ‘Actualizar sistema’, seguido de – “Actualización completada” Retira la memoria USB una vez que el sistema se reinicie

Intellivision Sprint está diseñada para que se disfrute, se comparta y se comente; Un legado cálido y táctil de la consola doméstica que valora la profundidad, la autenticidad y el diseño inteligente. Con su diseño industrial marrón y dorado y sus controles cuidadosamente reconstruidos, no podrás evitar coger, explorar y exhibir con orgullo esta consola.

Intellivision Sprint está disponible en Europa por 119,99€ PVPr.

Más detalles sobre Intellivision Sprint, actualizaciones y soporte en: www.atari.com