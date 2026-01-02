¡Yhwach se une a la refriega en BLEACH Rebirth of Souls!



¡Yhwach se une a la refriega en BLEACH Rebirth of Souls!

Presentamos a Yhwach, el rey supremo de los Quincy y líder del Wandenreich, ahora disponible en BLEACH Rebirth of Souls. Ejerce un poder explosivo con una amplia gama de técnicas, que ofrece una experiencia de combate evolutiva que se intensifica a medida que avanza la lucha.

Yhwach es un poderoso personaje de late-game, cuya estrategia se basa en desbloquear su fuerza definitiva a través del sistema Kaiser Gesang. Al comienzo de la batalla, la mayoría de sus movimientos más poderosos están bloqueados, pero poco a poco va adquiriendo nuevas habilidades y transformaciones, hasta alcanzar su verdadera forma con una fuerza abrumadora.

Comenzando con su arco espiritual, el Sankt Bogen, Yhwach lo convierte en una espada a medida que su poder crece, lo que aumenta significativamente sus capacidades de combate.

BLEACH Rebirth of Souls está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, y PC. En el juego, los jugadores pueden participar en emocionantes batallas con sus personajes favoritos de BLEACH y sumergirse en el universo del anime en múltiples modos de juego. Para obtener más información sobre BLEACH Rebirth of Souls y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe por favor visite: https://www.bandainamcoent.eu.

