Anima: Gate of Memories I&II Remaster estrena hoy dos ediciones físicas para PS5

La remasterización reúne dos aclamados juegos de rol de acción en una única experiencia mejorada.

El título estrena hoy una edición estándar y una coleccionista repleta de contenido extra.



Selecta Play anuncia que desde hoy ya están a la venta las ediciones físicas de Anima: Gate of Memories I&II Remaster. Este lanzamiento reúne en un solo pack las dos entregas originales —Anima: Gate of Memories y Anima: The Nameless Chronicles— completamente remasterizadas, con mejoras en gráficos y rendimiento.

Esta remasterización ofrece una ventana a la nostalgia para los amantes de os RPG-acción. Ambientada en un universo de fantasía inspirado en la saga de rol de mesa, su historia entrelaza dos destinos: el de un monstruo legendario que ha firmado un pacto con una joven sin su pasado y el de un alma inmortal condenada a vagar por el mundo ternamente. Sus vidas darán un giro inesperado al descubrir que se han involucrado en algo siniestro: una guerra en las sombras en la que cumplirán involuntariamente un papel protagonista en bandos opuestos.

Características del juego

• Una historia profunda. El jugador descubrirá los secretos de la Torre de Arcane en una enigmática trama donde nada es lo que parece. Sus decisiones darán forma al viaje y sus acciones determinarán el destino de quienes habitan en ella.

• Un sistema de combate que combina elementos de RPG con acción trepidante.

• El jugador podrá jugar combinando espectaculares cadenas de ataques y movimientos con el Link System: cambiará de personaje al instante con solo un botón.

• Un mundo interconectado lleno de lugares únicos forjados a partir de recuerdos. El jugador recorrerá la Torre de Arcane para revelar sus misterios.

• Cada personaje cuenta con un amplio abanico de habilidades especiales que el jugador podrá desarrollar y personalizar como en un RPG tradicional.

• Con la interpretación de reconocidos actores de voz como Megan Shipman, John Joseph Archer II y Cr1TiKaL.

Ediciones

Gracias a SelectaPlay, II Remaster contará con un lanzamiento físico para PlayStation 5. Los fans del juego podrán optar por la Edición Estándar (PVPR 34,99€) o la Edición Coleccionista (PVPR 79,99€), que incluye:

Una caja de coleccionista

El juego físico de PS5 + un manual ilustrado

Un artbook

La banda sonora original en CD

Un pin coleccionable y un llavero

Ocho cartas de personajes y dos láminas artísticas

Para más información sobre las ediciones, visita la web de Selecta Play