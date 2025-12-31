Anima: Gate of Memories I&II Remaster estrena hoy dos ediciones físicas para PS5
- La remasterización reúne dos aclamados juegos de rol de acción en una única experiencia mejorada.
- El título estrena hoy una edición estándar y una coleccionista repleta de contenido extra.
Selecta Play anuncia que desde hoy ya están a la venta las ediciones físicas de Anima: Gate of Memories I&II Remaster. Este lanzamiento reúne en un solo pack las dos entregas originales —Anima: Gate of Memories y Anima: The Nameless Chronicles— completamente remasterizadas, con mejoras en gráficos y rendimiento.
Esta remasterización ofrece una ventana a la nostalgia para los amantes de os RPG-acción. Ambientada en un universo de fantasía inspirado en la saga de rol de mesa, su historia entrelaza dos destinos: el de un monstruo legendario que ha firmado un pacto con una joven sin su pasado y el de un alma inmortal condenada a vagar por el mundo ternamente. Sus vidas darán un giro inesperado al descubrir que se han involucrado en algo siniestro: una guerra en las sombras en la que cumplirán involuntariamente un papel protagonista en bandos opuestos.
Características del juego
• Una historia profunda. El jugador descubrirá los secretos de la Torre de Arcane en una enigmática trama donde nada es lo que parece. Sus decisiones darán forma al viaje y sus acciones determinarán el destino de quienes habitan en ella.
• Un sistema de combate que combina elementos de RPG con acción trepidante.
• El jugador podrá jugar combinando espectaculares cadenas de ataques y movimientos con el Link System: cambiará de personaje al instante con solo un botón.
• Un mundo interconectado lleno de lugares únicos forjados a partir de recuerdos. El jugador recorrerá la Torre de Arcane para revelar sus misterios.
• Cada personaje cuenta con un amplio abanico de habilidades especiales que el jugador podrá desarrollar y personalizar como en un RPG tradicional.
• Con la interpretación de reconocidos actores de voz como Megan Shipman, John Joseph Archer II y Cr1TiKaL.
Ediciones
Gracias a SelectaPlay, II Remaster contará con un lanzamiento físico para PlayStation 5. Los fans del juego podrán optar por la Edición Estándar (PVPR 34,99€) o la Edición Coleccionista (PVPR 79,99€), que incluye:
Una caja de coleccionista
El juego físico de PS5 + un manual ilustrado
Un artbook
La banda sonora original en CD
Un pin coleccionable y un llavero
Ocho cartas de personajes y dos láminas artísticas
Para más información sobre las ediciones, visita la web de Selecta Play. Leer artículo completo en Frikipandi Anima: Gate of Memories I&II Remaster estrena hoy dos ediciones físicas para PS5.