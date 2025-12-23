Anunciado nuevo Bono de Guerra Legendario de Helldivers 2 x Killzone

Compartir Facebook

Llegan novedades a HELLDIVERS™ 2 un nuevo Bono de Guerra Legendario en colaboración con Killzone y el evento «El Regalo de La Libertad»

La colaboración con Killzone estará disponible el próximo 18 de diciembre.

Además, el evento especial «El Regalo De La Libertad» estará activo del 18 al 31 de diciembre.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia el regreso definitivo de Killzone en esta colaboración con HELLDIVERS™ 2, que llegará el 18 de diciembre en formato de Bono de Guerra Legendario por un precio de 1500 Super Créditos. La iniciativa, realizada en colaboración con el estudio Guerrilla, marca el retorno de este contenido icónico un año después de su lanzamiento original, ahora con mejoras, ajustes de precio y nuevos artículos añadidos al paquete. Además, dará comienzo un calendario de adviento

Información sobre la actualización

Arrowhead ha confirmado que muchos jugadores podrán acceder a este nuevo Bono de Guerra Legendario sin coste adicional en los siguientes casos:

Jugadores que hayan comprado previamente cualquier artículo de la colección Killzone : recibirán el Bono de Guerra Legendario HELLDIVERS™ 2 x Killzone completo sin pagar nada más . Además, todos los artículos ya poseídos quedarán desbloqueados por medallas , evitando que vuelvan a gastar recursos en ellos.

Jugadores que recibieron artículos como regalo en diciembre de 2024 y no pagaron ninguno : podrán desbloquear el Bono de Guerra Legendario por 1.500 Super Créditos . Todos los artículos regalados también quedarán desbloqueados por medallas.

Jugadores que se unieron después de la retirada del contenido en diciembre de 2024: podrán adquirir el Bono de Guerra por 1.500 Super Créditos y desbloquear sus artículos usando medallas con normalidad.

Armas y Estratagemas

El Bono de Guerra Legendario HELLDIVERS™ 2 x Killzone reúne algunas de las mejores armas de la armería Stål:

StA-52 Rifle de Asalto : orgullo de Stål, equipada con un cargador de tambor de gran capacidad para fuego sostenido y devastador.

StA-11 SMG : subfusil con cargador helicoidal, mayor capacidad y un peso frontal que la hace letal a corta distancia.

PLAS-39 Rifle Acelerador: rifle de precisión con disparo en ráfagas y breve tiempo de carga, ideal para eliminar objetivos de forma fulminante.

Armaduras y Capas

El contenido también incluye dos conjuntos clásicos de armadura, cada uno con su capa asociada:

AC-1 Dutiful / Capa La Fuerza está en Nuestros Brazos:

Armadura pesada con sistema respiratorio integrado, diseñada para operar incluso en atmósferas extremas o poco aptas para colonos y soldados.

AC-2 Obedient / Capa Defensor de Nuestro Sueño:

Armadura ligera, de colores sobrios y alta movilidad, preferida por francotiradores y especialistas en sigilo.

Ambos conjuntos cuentan con la ventaja pasiva Aclamado, que otorga un 50% de resistencia adicional al fuego, gas, ácido y daño eléctrico. También regresan las tarjetas de jugador Defender Nuestro Sueño, Fuerza en Nuestros Brazos y el título de jugador Infantería de Asalto.

Nuevos Patrones

Para completar el paquete, el Bono de Guerra introduce los nuevos patrones Ceniza Extrasolar, disponibles para Exotrajes, FRV, Hellpods y Pelícanos.