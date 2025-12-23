GTA Online: A Safehouse in the Hills ya disponible

Compartir Facebook

Ya puedes jugar a la nueva gran actualización de GTA Online. A Safehouse in the Hills presenta tres nuevas mansiones de lujo repletas de comodidades, un conjunto de nuevas y emocionantes misiones, la oportunidad de reencontrarte con Michael De Santa y su esposa Amanda del modo Individual de GTAV, una flota de nuevos vehículos de gama alta, el nuevo creador de misiones de Rockstar y mucho más.

En GTA Online: A Safehouse in the Hills el estatus lo es todo. Disfruta por fin de tu merecidísimo puesto entre la élite de Los Santos con una nueva mansión de puro lujo.

Además, recorre la ciudad con una flota de nuevos vehículos de gama alta a juego con tu nueva mansión, frustra los planes de un sistema de vigilancia autónomo en un nuevo conjunto de emocionantes misiones, diseña tus propias aventuras con el nuevo creador de misiones de Rockstar y mucho más.

Mansiones impecables

La inmobiliaria Prix Luxury ha tirado la casa por la ventana para crear estas joyas de la arquitectura moderna, donde el diseño exquisito se une a la tecnología más avanzada para mejorar cada aspecto. Elige entre tres ubicaciones exclusivas en los barrios más codiciados, todas construidas sobre extensas parcelas y repletas de comodidades:

Villa Richman Situada entre Los Santos y Vinewood Hills, esta inmensa residencia te permite llevar una doble vida de lujo, del tipo que solo pueden permitirse los altos cargos no electos. Entrégate al hedonismo que ofrece la ciudad y después regresa a tu hogar para seguir disfrutando, pero esta vez en la intimidad y con mucha mayor protección. Finca Tongva ¿Qué puede desprender más lujo que vivir al lado de los prestigiosos viñedos Marlowe? Enclavada en las colinas de Tongva y con vistas al océano Pacífico, olerás el fragante aroma de la cosecha de este año mientras escuchas el sonido hipnótico de las olas al romper. Residencia Vinewood Con vistas espectaculares de Los Santos, esta imponente mansión en la ladera te invita a contemplar con orgullo el patrimonio de la ciudad, la riqueza paisajística de las suaves colinas y el resplandor cancerígeno del letrero de Vinewood.

Instalaciones sin fin

Más allá de su ubicación privilegiada y su diseño, tu nueva propiedad incorpora instalaciones de primer nivel para impulsar tu productividad y enriquecer tus momentos de ocio.

Entra o sal de este nuevo hogar sin esfuerzo aparcando tu vehículo personal en la amplia entrada para vehículos, o despega y aterriza desde tu helipuerto privado en la azotea con el helicóptero Volatus, incluido con la mansión. La propiedad presenta además un garaje rediseñado con espacio para tus 20 mejores vehículos.

El espacio exterior también dispone de una zona de yoga restaurativo y equipamiento de gimnasio para mejorar temporalmente tus estadísticas, así como una piscina y una bañera de hidromasaje. Además, disfruta de lo último en lujo animal visitando la caseta de perros exterior o la cama de gato en tu salón para ampliar tu familia con una o dos criaturas de compañía.

Dentro te espera un amplio despacho con un terminal maestro para gestionar tus negocios de forma remota, así como tu propio salón de belleza con barbero y tatuador residentes. Y claro, ¿de qué sirve una mansión gigantesca sin vitrinas de trofeos para presumir de tus logros?

Personaliza tu palacio

Descubre un sinfín de opciones de personalización interior para darle un toque personal al hogar de tus sueños. Elige entre varios estilos de decoración y alardea de buen gusto cubriendo la propiedad de obras de arte y estatuas espectaculares. Añade una armería funcional para personalizar tu arsenal, una sala de recreativas retro y un podio de vehículos dentro de casa para exhibir la pieza central de tu colección.

El taller de vehículos te deja poner a punto cualquier coche y, si eres miembro de GTA+, tienes la ventaja adicional de añadir mejoras de Hao’s Special Works y Benny’s, tuneado de drift y el inhibidor de fijación de misiles a los modelos compatibles.

Si consideras que la defensa es lo primero, puedes reducir los ataques y asaltos a tus negocios con tu propio servicio de seguridad. Aparte de patrullar el terreno y tener cara de pocos amigos, contratar matones para proteger tu casa, o mejorar la seguridad de tus negocios, puede evitar por completo los asaltos.

A tu servicio Cada propiedad de Prix Luxury viene equipada con nuestro asistente de IA de vanguardia disponible con tres personalidades distintas, el último grito en tecnología del servicio del hogar y los negocios. Este sirviente virtual aúna a la perfección los roles de mayordomo, asistente personal y emprendedor local: te trae champán, te sube el ego o te dice si va a llover. También te monta fiestas en la mansión, tanto públicas como privadas, te activa el viaje rápido desde la mansión a cualquiera de tus propiedades y aumenta la producción de tus negocios con suministros o producto durante 24 horas. Descubre todos los lujos y comodidades que ofrece una propiedad de la inmobiliaria Prix Luxury en prixluxuryrealestate.com.

¿Por qué me he mudado aquí? Al unirte a la prestigiosa comunidad de propietarios de viviendas de lujo, te dará la bienvenida una cara conocida: el excriminal profesional y ahora destacado productor cinematográfico Michael De Santa, junto a su esposa Amanda. Quién sabe, puede que Michael resulte ser el aliado perfecto cuando más lo necesites.

Nuevos vehículos

A Safehouse in the Hills presenta una selección de nuevos vehículos de alta gama en GTA Online, como el futurista Pfister X-treme (supercoche), el Übermacht Sentinel XS4 (sedán) inspirado en modelos clásicos y el Grotti GT750 (deportivo clásico) de estilo retro. Los miembros de GTA+ podrán acceder de forma anticipada al suntuoso Vapid FMJ MK V (supercoche) esta semana.

KnoWay Out Avi Schwartzman quizá tenga fama de paranoico, pero esta vez parece que no anda nada desencaminado: la start-up de vehículos autónomos KnoWay está empleando una flota de todocaminos sin conductor para montar una red de vigilancia clandestina. Ayuda a Avi a frenar sus planes como sea en KnoWay Out. Métete por la fuerza en una de las cabinas de prueba de KnoWay para hundir su reputación, sabotea su plan de automatizar los trenes de LS, hazte con documentos incriminatorios, elude a las autoridades y entrega las pruebas de su retorcido plan en esta historia explosiva para 1-4 jugadores, con bonificaciones y recompensas de Progreso en la trayectoria en PS5, Xbox Series X|S y PC (Enhanced). No necesitas tener una propiedad de Prix Luxury para participar en KnoWay Out, ve al teléfono público de Little Seoul y listo. Eso sí, una mansión sube la apuesta y te da algo valioso que proteger. Mantén a la humanidad al volante: frustra el plan de KnoWay como líder para completar el desafío semanal y largarte con una bonificación de 400.000 GTA$.

Solicita tus recompensas VIP del nivel oro Si has alcanzado el nivel oro del programa Viviendas Increíbles Prix completando las tres misiones de Nuevos anuncios, entra ya al sitio web de la inmobiliaria Prix Luxury en el juego y solicita tu descuento de 2.000.000 GTA$ en cualquiera de sus mansiones antes del 7 de enero. También recibirás la sudadera Rockstar negra en tu armario y, si quieres entrar en calor e ir a juego con tu personaje de GTA Online, echa un vistazo a la colección universitaria que acabamos de estrenar en la Rockstar Store.

La suscripción a GTA+ tiene sus privilegios Además de acceso anticipado al nuevo supercoche Vapid FMJ MK V, mejorable en HSW, y de una versión mejorada del taller de vehículos de la mansión, los miembros de GTA+ disfrutan de un 50% de descuento en mejoras de HSW. La aplicación del club de Vinewood ahora también incluye la opción Gestionar miembros del personal, que permite a los miembros de GTA+ dar órdenes de forma remota al personal del hangar, el almacén y la oficina de fianzas. Si tu mansión ya cuenta con el taller de vehículos estándar y luego te haces miembro de GTA+, se actualizará automáticamente al taller de vehículos de GTA+.

Crea tus propias misiones y mucho más También presentamos el creador de misiones de Rockstar, con el que cualquiera podrá diseñar, construir y compartir sus misiones con este nuevo kit de herramientas tan completo. Crea tu historia, conecta objetivos y haz que tus aventuras cobren vida. Para probarlo, abre el menú de pausa de GTA Online y ve a Online > Creador Rockstar > Crear una misión. Si estás empezando a crear, tienes cinco misiones de ejemplo para aprender cómo funciona todo. Para jugarlas, ve a Online > Actividades > Jugar actividad > Creadas por Rockstar > Contenido del creador de misiones. Luego, puedes abrirlas en el creador Rockstar para entender cómo diseñar tus propias secciones de sigilo, objetivos ramificados y mucho más. Te recomendamos leer nuestras Directrices de la comunidad, esperamos poder ver (y mostrar) las mejores misiones creadas por jugadores en GTA Online muy pronto. A Safehouse in the Hills también añade un evento aleatorio de conductor de huida, cuatro gestos nuevos al patrullar (Saludo táctico, Girar porra extensible, No he sido yo y Enseñar la placa) y el inhibidor de fijación de misiles compatible con 50 vehículos más, incluso aeronaves sin armas. Y esto es solo el principio: en las próximas semanas y meses llegarán celebraciones festivas, más vehículos nuevos, misiones y trabajos secundarios, así como modos Adversario de temporada y mucho más.

Tres nuevas mansiones , la villa Richman, la finca Tongva y la residencia Vinewood, equipadas con:

Asistente de IA, que te permite hacer viajes rápidos desde la mansión a cualquiera de tus propiedades, organizar fiestas tanto públicas como privadas en la mansión, aumentar la producción de cualquier negocio y mucho más

Terminal maestro para gestionar los negocios de forma remota

Amplia entrada en la que aparcar tu vehículo personal y helipuerto privado en la azotea, más el helicóptero Volatus incluido con la mansión

Garaje para 20 vehículos

Zona de yoga y equipamiento de gimnasio para mejorar temporalmente tus estadísticas

Piscina y bañera de hidromasaje

Caseta para perros y cama para gatos, donde puedes añadir una criatura de compañía

Salón de belleza con barbero y tatuador residentes

Vitrinas de trofeos para exhibir tus logros

Complementos y personalización del interior, como una armería, una sala de recreativas, un podio de vehículos interior, un taller de vehículos y un equipo de seguridad especializado que puede reducir la frecuencia de los ataques y asaltos a tus negocios, o bloquearlos por completo mediante una mejora de seguridad, y muchos más