Buscador de premios de la lotería de Navidad 2025. #LoteriaNavidad Comprueba si te ha tocado el Gordo con un widget.

Cada 22 de diciembre se celebra en España uno de los eventos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, conocido popularmente como la Lotería de Navidad o El Gordo de Navidad. Miles de personas esperan este día con ilusión, no solo por la posibilidad de ganar importantes premios, sino también por la tradición que este sorteo representa en la cultura española

Este año, como cada diciembre, la emoción y la expectación se multiplican mientras millones de participantes comprueban sus décimos —sus participaciones— para ver si han obtenido alguno de los premios repartidos. Para facilitar este proceso, existen buscadores online y widgets que permiten consultar los números premiados de forma rápida e intuitiva. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la Lotería de Navidad 2025, cómo funciona el buscador de premios, cuáles son los principales premios y cómo comprobar si tu número ha sido agraciado

Con este buscador de lotería de Navidad puedes comprobar si un décimo ha sido premiado en el sorteo de la Lotería de Navidad.

El Sorteo Extraordinario de Navidad, también conocido como Sorteo o Lotería de Navidad, es uno de los sorteos de lotería más populares en España y que se celebra en el Teatro Real. Cada 22 de diciembre se celebra el Sorteo y es una de las tradiciones de Navidad más arraigadas. Seguro que tienes o compartes un boleto.

Este 2025 el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, una cifra que supera en 70 millones a la repartida el año pasado. Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, es decir, 198 series, cinco más que en el año anterior. Si quieres tener un widget con el buscador de premiso, este es tu artículo.

Consultar los números premiados en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 es mucho más fácil con los buscadores por Internet que nos dan medios de comunicación como en el especial lotería de Navidad de COPE.

Os dejamos el código de un iframe para que lo puedas alojar en tu blog o web para dar el servicio del buscador de los décimos ganadores de la Lotería de Navidad.

Puedes consultar si te ha tocado el Gordo o uno de los premios principales o si tu décimo está en la pedrea que 100 euros a nadie le amarga que proporciona COPE.

Le deseamos que tenga suerte este año 2025 con la Lotería de Navidad. Si tienes un blog y quieres tener el buscador os dejamos el código que hemos usado que proporciona COPE.es.

Por ejemplo puede dar widget a otras webs

Widget buscador de premios para el día de la lotería de Navidad 2025

<iframe width=»100%» height=»370″ layout=»responsive» sandbox=»allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox» frameborder=»0″ scrolling=»no» src=»https://iframes.cope.es/iframe-buscador-loteria-navidad.html»></iframe><br/><a href=»https://www.cope.es/actualidad/vivir/loteria-de-navidad/resultados/comprobar-loteria-navidad/» target=»_blank»>Buscador de premios Lotería de Navidad</a>

El resultado es:



¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?

El día 22 podemos emplear el buscador de números y décimos de la lotería de Navidad. Con el widget comprobador lotería de Navidad 2025 para tu web o blog podremos dárselo a nuestro usuarios y que comprueben su décimo online para el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Tan fácil como introducir tu número que has jugado en nuestro buscador. El iframe de código lo puedes usar en cualquier Web.

Si quieres puede seguir el sorteo por la RADIO COPE en su directo o por Youtube de RTVE

Esperamos te toque algo y sino siempre que el próximo años venga cargado de salud y trabajo.

¿Qué es la Lotería de Navidad y por qué es tan importante?

La Lotería de Navidad es el sorteo extraordinario más popular y tradicional de España, organizado por Loterías y Apuestas del Estado. Se celebra cada 22 de diciembre, y se caracteriza por su enorme volumen de premios y la participación masiva de la población. Wikipedia

Con orígenes que se remontan a 1812, este sorteo fue concebido inicialmente como una forma de recaudar fondos para el Estado durante la Guerra de Independencia y con el tiempo se convirtió en una institución social que une a familias, amigos, compañeros de trabajo y comunidades enteras en torno al espíritu navideño.

A diferencia de otras loterías, en la Lotería de Navidad no hay un gran premio acumulado que se traslade año tras año: los premios se distribuyen entre muchos participantes cada año, algo que contribuye a que cada décimo tenga cierta posibilidad de premio, aunque no sea El Gordo.

El sorteo 2025: cifras, premios y datos clave

En 2025, el Sorteo Extraordinario de Navidad ha seguido la tradición de ofrecer un enorme volumen de premios, con un bote total de 2.772 millones de euros repartidos entre los distintos niveles de premios.

Los premios más importantes del sorteo de este año han sido:

El Gordo (Primer premio) : número 79.432 , dotado con 4.000.000 de euros por serie , lo que se traduce en 400.000 euros por cada décimo premiado .

Segundo premio : número 70.048 , con 125.000 euros por décimo y 1.250.000 euros por serie .

Tercer premio : número 90.693 , con 50.000 euros por décimo .

Cuartos premios : dos números agraciados, con 20.000 euros por décimo cada uno.

Quintos premios : varios números dotados con 6.000 euros por décimo .

Pedrea: cientos de premios de 100 euros por décimo, repartidos entre una gran cantidad de combinaciones.

Además de estos premios principales, existen aproximaciones (números inmediatamente anterior y posterior a los grandes premios), centenas premiadas, dos últimas cifras premiadas y reintegros, que permiten recuperar el coste del décimo.

Sobre el número de series y boletos

En 2025 se han puesto a la venta 198 series completas de números del 00000 al 99999, lo que significa que hay 19,8 millones de boletos disponibles. Cada serie completa contiene un número de premios repartidos de forma proporcional.

El precio de cada décimo es de 20 euros, mientras que un billete entero, compuesto por 10 décimos, cuesta 200 euros.

Cómo comprobar si tu número ha resultado premiado

La llegada de los resultados del sorteo puede generar nervios y emoción. Para saber si tu décimo ha sido agraciado, existen varias formas:

1. Usar buscadores y widgets online

Durante el sorteo y una vez que concluye, muchos medios ofrecen buscadores interactivos donde puedes introducir tu número y comprobar al instante si ha sido premiado. En el artículo original se incluye un widget que permite realizar esta consulta directamente desde tu sitio web o blog.

Este tipo de herramienta facilita enormemente el comprobar la lista de números premiados sin tener que revisar manualmente largos listados de resultados.

👉 El código disponible en el artículo sirve para integrar el buscador de premios en cualquier página o blog, permitiendo que tus visitantes comprueben sus boletos en tiempo real. Frikipandi

2. Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado

La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado ofrece un servicio de consulta de resultados donde podrás verificar si tu número ha sido premiado, así como ver el reparto por provincias y administraciones. Loterías y Apuestas

3. Medios de comunicación en directo

Diarios digitales, cadenas de radio y televisión como COPE, ofrecen cobertura en directo del sorteo, con actualizaciones de los números premiados en tiempo real.

Consejos prácticos para comprobar tu décimo

Introduce el número completo : recuerda que el buscador o widget requiere las cinco cifras del décimo (por ejemplo, 79432).

Consulta todos los tipos de premios : además de El Gordo, tu número podría haber ganado por aproximación, reintegro, centenas o pedrea.

Guarda tus boletos en buen estado : para cobrar un premio, el décimo debe estar legible y completo.

No descartes los reintegros: los reintegros permiten recuperar el importe jugado si tu número coincide en la última cifra con alguno de los premios mayores.

¿Por qué esta lotería genera tanta expectación?

La Lotería de Navidad no es solo un juego de azar; es una tradición que une a generaciones. Millones de españoles compran décimos con familiares, amigos o compañeros, organizan participaciones y viven la jornada del sorteo como una auténtica fiesta popular.

La ceremonia de cantos —con los niños de San Ildefonso en el Teatro Real de Madrid entonando los números premiados— es uno de los momentos más emblemáticos y televisados del año.

Además, hay numerosas anécdotas y estadísticas curiosas alrededor de los números premiados, como el hecho de que ciertas terminaciones aparezcan con más frecuencia a lo largo de la historia del sorteo.

Dónde ha caído El Gordo y grandes premios de este año

El Gordo de Navidad de 2025 fue para el 79432. Los niños de San Ildefonso cantaron el número a las 10:44 horas. de este lunes llegaba el momento más esperado de este sorteo y los Niños de San Ildefonso Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco cantaban el premio Gordo entre los gritos del público en el Teatro Real de Madrid. Ha sido el quinto premio en salir de los grandes del sorteo, concretamente en la cuarta tabla.

Se ha vendido en

Administración 1 PZA. OBISPO ALCOLEA, 424750, LA BAÑEZA (LEON)

Administración 24 RICARDO ORTIZ, 828017, MADRID (MADRID)

Administración 2 CONSTITUCION, 10224600, POLA DE GORDÓN (LA) (LEON)Administración 2 AVD. DE LA CONSTITUCION, 2024100, VILLABLINO (LEON)

Como dato el El Gordo de Navidad de 2024 fue para el 72.480.

La Lotería de Navidad 2025 ha repartido millones de euros en premios y, más allá del valor económico, ha generado ilusión, tradición y momentos compartidos en miles de hogares y comunidades por toda España.

Ya sea que estés comprobando un décimo tuyo o de un ser querido, utilizar herramientas como buscadores y widgets facilita el proceso y convierte la experiencia en algo mucho más rápido y emocionante.

¡Muchísima suerte con tus números y que esta Navidad traiga alegría y, por qué no, algún premio afortunado!